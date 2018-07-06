Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июля 2018

Российские и сирийские военнослужащие продолжают прочёсывать местность бывшего исламистского котла в районе Эр-Растана на границе провинций Хама и Хомс, практически каждый день они обнаруживают всё больше интересных находок.

Один из местных жителей населенного пункта Телль-Дау обратился с заявлением к спецслужбам САР, где заявил, что в их посёлке остались боевики, которые не эвакуировались в начале мая вместе с основными силами бандформирований в провинцию Идлиб.

Гражданин попросил остаться анонимным, т. к. опасается за свою жизнь. После проверки данной информации трое мужчин были задержаны и допрошены. После допроса силовики проверили место, которое указали подозреваемые, там был обнаружен склад с оружием.

С их слов, данное вооружение должно было в будущем помочь при бунте против правительства и захвате Эр-Растановского котла вновь.

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