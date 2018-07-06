Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июля 2018
- 04:30 Сирия: план мятежа в котле — боевики затаились для удара в спину российским и сирийским военным (ФОТО).
- Вчера 23:48 Израиль угрожает Сирии ударом.
- Вчера 23:38 Сирия: Уничтожена группа американских военных, — ИГИЛ.
Сирия: план мятежа в котле — боевики затаились для удара в спину российским и сирийским военным (ФОТО)
Российские и сирийские военнослужащие продолжают прочёсывать местность бывшего исламистского котла в районе Эр-Растана на границе провинций Хама и Хомс, практически каждый день они обнаруживают всё больше интересных находок.
Один из местных жителей населенного пункта Телль-Дау обратился с заявлением к спецслужбам САР, где заявил, что в их посёлке остались боевики, которые не эвакуировались в начале мая вместе с основными силами бандформирований в провинцию Идлиб.
Гражданин попросил остаться анонимным, т. к. опасается за свою жизнь. После проверки данной информации трое мужчин были задержаны и допрошены. После допроса силовики проверили место, которое указали подозреваемые, там был обнаружен склад с оружием.
С их слов, данное вооружение должно было в будущем помочь при бунте против правительства и захвате Эр-Растановского котла вновь.
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Израиль угрожает Сирии ударом
Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил, что еврейское государство атакует сирийские Вооруженные силы, если они будут переведены в демилитаризованную зону на границе с Израилем. Об этом сообщает в четверг израильская газета «Едиот Ахронот».
«Мы должны подтвердить и сделать все, чтобы прояснить в отношениях с Россией и правительством Асада, что мы не приемлем вооруженного присутствия режима Асада в районах, которые должны быть демилитаризованными», — сказал Эрдан изданию «Едиот Ахронот».
Отвечая на вопрос, готов ли Израиль принять превентивные меры против сирийских военнослужащих, министр сказал: «Да, однозначно».
В качестве примера он привел удары, нанесенные за последние месяцы израильской военной авиацией по сирийским объектам, которые, как полагали власти Израиля, использовались иранцами для атак на Израиль.
Ранее сообщалось, что дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах. Эта мера была предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки.
Вместе с тем пресс-служба армии Израиля сообщала, что не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.
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Сирия: Уничтожена группа американских военных, — ИГИЛ
Медиа-крыло ИГИЛ сегодня заявило, что в ходе операции группировки вчера в провинции Дейр-эз-Зор были убиты 4 американских военнослужащих.
Пропагандистское подразделение ИГИЛ* — агентство Amaq уточняет, что военные были убиты с помощью подрыва мины у села Аль-Нималия.
Таким образом, игиловцы подтвердили вчерашнее сообщение сирийского оппозиционного новостного агентства «Дейр-эз-Зор 24», которое много лет ежедневно публикует достоверную информацию из провинции Дейр Зор.
Напомним, вчера сообщалось, что террористы подготовили засаду, подорвали фугас, а затем расстреляли конвой американских военнослужащих и их союзников из курдо-арабской коалиции SDF.
«Несколько самодельных взрывных устройств стали причиной человеческих жертв в колонне военных США и SDF, также они привели к повреждению бронеавтомобиля “Хаммер”», — сообщили в среду вечером журналисты издания «Дейр-эз-Зор 24».
После боестолкновения и начавшихся авиаударов нападавшие сумели скрыться в регионе Северная Бадия, который они частично контролируют.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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