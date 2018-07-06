Сергей Кириенко – герой России. За что?

Мало кто сомневался, что ответственные за результаты последних президентских выборов в России не могут не быть вознаграждены по достоинству. И правда: сегодня выяснилось, что Владимир Путин скрытым указом присвоил звание Героя России первому замглавы своей администрации и куратору внутриполитического блока Сергею Кириенко, который к тому же долго возглавлял госкорацию «Росатом». Это высшая государственная награда в стране.

Первым СМИ, которое сообщило, что Владимир Путин закрытым указом присвоил звания Героя России Сергею Кириенко и вице-премьеру Юрию Борисову, стала газета «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не комментирует эту тему:

— Как вы считаете, должна ли страна знать своих героев?

— Безусловно.

— А можно ли что-то узнать о высоком звании, которое присвоено одному из руководителей администрации президента России? Связано ли это с атомной промышленностью или с предвыборной кампанией?

— Я это оставляю без комментариев, здесь ничего не могу сказать.

За что Сергей Кириенко мог получить звание Героя России?

Близкий к Кремлю источник РБК сказал, что бывшему главе «Росатома» Кириенко и нескольким сотрудникам корпорации «Тактическое ракетное вооружение» дали Звезду Героя России за разработку ракеты с ядерной энергетической установкой, о которой президент упомянул в своем послании Федеральному собранию. Возможно, так оно и было, говорит ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров:

Михаил Захаровведущий эксперт Центра политического анализа«В данном случае Героя России могли присвоить за деятельность Сергея Владиленовича в госкорпорации «Росатом», где помимо гражданской части, о которой мы все довольно хорошо осведомлены, существовала еще и закрытая военная часть, о которой нам ничего не известно, потому что она полностью подпадает под понятие «государственная тайна». И тут как раз могли разрабатывать двигатели прямоточные термоядерные, которые президент демонстрировал 1 марта в своем послании. Например, за что-то такое, или просто за организацию работы оружейной части «Росатома», или за работу «Росатома» в целом».

Одним из самых известных «засекреченных» Героев Советского Союза был милиционер Александр Попрядухин, участник штурма захваченного террористами самолета Як-40 в аэропорту «Внуково» в ноябре 1973 года.

Благодаря его действиям банду обезвредили, а заложников освободили, но об этом стало известно лишь в 2000-е годы. А в 1973-м в небольшой газетной заметке сообщалось, что Попрядухин был награжден за задержание особо опасного преступника в столичном Парке культуры и отдыха имени Горького.