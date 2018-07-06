Пятая часть российских учителей думают об уходе из школы

Каждый третий учитель не знает, как рассчитывается его зарплата, начисляются ли стимулирующие и компенсационные выплаты. Темпы роста заработной платы остаются незначительными и не позволяют достичь уровня, о котором заявляет Росстат. Все это выявил мониторинг «Зарплата и нагрузка учителя», проведенный экспертами ОНФ совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования» в мае 2018 г. при участии более 3 тыс. педагогов из 82 регионов России. По мнению экспертов, необходимо отказаться от сложившейся непрозрачной и несправедливой системы расчета зарплаты и вернуться к гарантированному окладу за одну ставку педагогической работы, который будет учитывать все виды деятельности учителя.





Например, по данным мониторинга, средняя зарплата учителя в Курганской области составила 15,8 тыс. руб., в Ростовской – 17 тыс. 472 руб., в Костромской –18 тыс. 687 руб., в Псковской – 18 тыс. 886 руб., во Владимирской – 19 тыс. 545 руб., в Волгоградской – 19 тыс. 697 руб. В два раза выше зарплаты их коллег из Архангельской области (42 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (41 тыс. 851 руб.), Московской (37 тыс. 229 руб.) и Ленинградской (36 тыс. 907 руб.) областей.

Официальные статистические данные по ряду регионов по-прежнему отличаются от тех, которые приводят учителя.



Так, например, в Мурманской области, по данным опроса, средняя зарплата составляет 36 тыс. 382 руб., а по официальной статистике на январь – март 2018 г. – 50 тыс. 560 руб. (43 тыс. 987 руб. после вычета НДФЛ). В Свердловской области – 24 тыс. 311 руб., по официальным данным – 33 тыс. 765 руб. (29 тыс. 375 руб. после вычета НДФЛ). В Пермском крае – 22 тыс. 907 руб., по данным Росстата – 29 тыс. 815 руб. (25 тыс. 939 руб. после вычета НДФЛ).

Но и эту не слишком высокую зарплату учитель зачастую получает благодаря крайне высокой нагрузке.



Больше всего работать приходится педагогам Кемеровской, Костромской и Самарской областей – в среднем они ведут 30 уроков в неделю. [В советское время полная рабочая ставка выплачивалась учителю за 18 уроков в неделю. Не забудем, что к урокам необходимо подготовиться, а также проверить домашние задания или контрольные работы. А после уроков проводить индивидуальные занятия с отстающими учениками.



Отдельно оплачивалась работа классным руководителем, которая занимала достаточно много времени.



По личному опыту знаю, что 30 уроков в неделю сильно выматывают даже здорового мужика, ведь формализм в этой профессии недопустим, и на каждом уроке приходится выкладываться по полной… – Прим. ss69100.]





Сохраняется высокая загруженность педагогов в Новосибирской и Владимирской областях, Удмуртии (29 уроков в неделю), а также в Санкт-Петербурге, Псковской, Томской и Ульяновской областях (28 уроков в неделю).



На 10% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество учителей, работающих по совместительству методистом, библиотекарем, педагогом-психологом или социальным педагогом, – сегодня это четверо из десяти респондентов.



Каждый пятый педагог признался, что подумывает об уходе с работы, настолько негативно сказывается повышающаяся нагрузка на его физическом и эмоциональном состоянии.

«Курс на повышение качества преподавания в школе и уровня подготовки педагогов был и остается стратегическим для России. В новом «майском указе» президента РФ, лидера ОНФ Владимира Путина есть поручение вывести российскую школу в десятку лучших в мире, – отмечает член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.



– Очевидно, что решение этой задачи невозможно без снижения давления на учительство, порождающего неуверенность, незащищенность и бесправность. А педагог при этом должен ориентировать детей на успех, на достижение лучших результатов прежде всего своим примером.



Первый шаг – отказ от сложившейся непрозрачной и несправедливой системы расчета зарплаты и возвращение к гарантированному достойному окладу за одну ставку педагогической работы, который будет учитывать все виды деятельности педагога».

Ранее в докладе НИУ ВШЭ и Центра стратегических разработок «12 решений для нового образования» одним из принципиальных решений для преодоления барьеров развития российского образования называлось повышение заработной платы учителей не менее чем на 125% от средней заработной платы по региону.



При этом мониторинг ОНФ показывает, что сегодня 28% учителей живут крайне экономно – на ежедневные расходы хватает, а покупка одежды и другие затраты уже представляют проблему.



«Крайне низкая оплата труда при огромной нагрузке, детей практически нет возможности лечить и кормить» (г. Дубна, Московская область); «Низкий уровень дохода не дает возможности полноценно отдохнуть, купить книгу, постоянная экономия сужает кругозор практически до нуля» (г. Самара); «Очень обидно, что с мая 2018 г. оклад учителя в 10 тыс. 100 руб. практически сравняли с зарплатой обслуживающего персонала – 10 тыс. руб.» (г. Пудож, Республика Карелия).

По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты педагогам – это отмечают почти 7% учителей, 23% – ее неправильное начисление. Не спасает ситуацию и продолжающееся введение системы «эффективного контракта», который рассматривался как один из механизмов выполнения «майского указа» президента.



Как показал мониторинг, его внедрение не только не улучшило положение педагогов, но в некоторых случаях изменило его в худшую сторону: критерии оценки эффективности стали труднодостижимыми, зарплата уменьшилась, а давление на педагогов возросло.

Педагоги сообщают: «Добавился еще один отчет, стоимость баллов каждый месяц разная, значит, сумма надбавок не зависит от количества проделанной работы» (г. Североморск, Мурманская область); «Стимулирующие выплаты упали в размере, нет четкого представления, за что получаешь деньги (могут дать, а могут не дать – все на усмотрение администрации)» (с. Бобино, Кировская область).

«Далеко не все учителя имеют представление, по какой модели рассчитывается их зарплата, как начисляются стимулирующие и компенсационные выплаты. По сравнению с опросом прошлого года их количество увеличилось с 22 до 36%, как и количество педагогов, не знакомых с положением об оплате труда, с 15 до 30%.



Доля тех, кто подписывал коллективный договор под давлением – в четыре раза, с 8 до 23%, – отметила Духанина. – Окончательно дискредитирована идея стимулирующей выплаты как доплаты учителю за повышение качества его труда.



Учителя сообщают о ее несправедливом и непрозрачном начислении, о том, что объем доплат от месяца к месяцу может отличаться в несколько раз, а балл от года к году «стоит» по-разному».

Педагоги сообщают: «В нашей школе стимулирующие выплаты дают в том размере, в котором решит администрация школы.



И платят их избранным людям, а остальным дают копейки, даже если у учителя и учеников есть достижения» (г. Лесосибирск, Красноярский край); «Стимулирующие выплаты начисляются непрозрачно, фактически без учета листов эффективности» (г. Самара); «Баллы не только начисляются, но и вычитаются, за одну ошибку в ведении журнала – минус один балл от стимулирующих» (г. Феодосия, Республика Крым); «С начала 2018 г. стимулирующие не выплачиваются» (г. Серов, Свердловская область); «После повышения зарплат в январе упал уровень стимулирующих выплат, по факту получаем на 20–30% меньше, чем до повышения (до января 2018 г.)» (г. Красноярск).

Не менее сложная ситуация складывается и с компенсационными выплатами, которые могут начислять за сверхурочную работу, совмещение должностей или работу в особых условиях. 57% опрошенныхотметили, что не получают вообще никаких компенсационных выплат.

«Проблему заработной платы учителей мы обсуждаем давно – и на площадке Народного фронта, и в Общественной палате. Были проведены детальный анализ нормативной правовой базы, а также исследование, как формируется зарплата педагогов в регионах.



Не во всех регионах нормативы финансирования образования формируются согласно федеральным требованиям, не все регионы учитывают все расходы на обучение.



Это сказывается и на зарплатах. Нарастает проблема расчета и начисления стимулирующих выплат. Как оказалось, эта система позволяет не только стимулировать, но и наказывать. И ситуация с каждым годом ухудшается», – подчеркнула Любовь Духанина.

По ее словам, в целях повышения прозрачности пришло время отказаться от сложившейся практики разделения заработной платы на базовую и стимулирующую часть, вернув педагогам гарантированный достойный оклад, который будет учитывать все виды деятельности.



Духанина сообщила, что в течение месяца на площадке ОНФ по этой теме состоится круглый стол, на который будут приглашены представители министерств просвещения, труда, региональных ведомств, эксперты, сами учителя.

