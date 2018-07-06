Открытым текстом 06.07.2018

Вратарь Акинфеев отбил мяч во время пенальти. Сборная Российской Федерации – в 1/4 Чемпионата мира. Радостно! Но только не тем нашим согражданам, кто постоянно сетует, что им достался не тот народ.

Простой вопрос. Не на блиц даже. Вот как так выходит?

Почему, если Россия празднует, либероиды в трауре? Почему они присвоили монополию определять, что достойно ликования, а за что надо извиняться. Непременно столетиями, непременно публично и непременно на коленях. Почему их так корёжит всякий раз, когда у нас праздник? Попробуем разобраться открытым текстом!

Известная сотрудница “Эха Москвы” Оксана Андреевна Баршина, известная как Ксения Ларина, написала в блоге: “Борьба с национальной депрессией” достигла самых изысканных слоёв общества. Патриотическое безумие в театре “Современник”. Её поддержал дружный хор единоверцев.

Либероидную журналистку открытым текстом разорвало от негодования на то, что в театре новость о победе встретили аплодисментами. А когда ей напомнили, что и французы праздновали выход в четвертьфинал, она ответила тоже достойно внимания:

“Да, но почему-то радость французов не вызывает оторопи. Я сама была участником празднования победы Португалии на чемпионате Европы два года назад. И не было ощущения безумия, истерии. Это были здоровые эмоции радости”.

Все высказывания наших чудесных защитников свобод открытым текстом строятся вокруг одной мысли: только на Западе живут прекрасные отмытые гомо сапиенс, и их празднование — настоящее и оторопи не вызывает, а наше — безумие, истерика… Прямо тошнит их от нас — грязных неуклюжих рабов: и в футбол выиграли случайно, и за Путина голосуем, и выходим, смерды, стадом на Бессмертный полк… Французам не чета. С англичанами — даже самыми хулиганистыми — да немцами даже сравнить нельзя. Не говоря уж о священных Соединённых Государствах Америки.

Наших либероидов не только повергает в траур и панику всё хорошее, что случается с нашим народом. Их ещё и восторгают любые несчастья страны, между прочим, платящей многим из этих прекрасных людей зарплату через госкомпании. С их точки зрения, мы страдаем поделом.

Известная создательница фантастических романов и столь же фантастических статей Юлия Леонидовна Латынина после гола испанцев в наши ворота написала в Twitter: “ГОООООООЛ!!! 1:0! Игнашевич забивает в свои! Это нам за Крым!”

Гол за Крым! Что у наших оппозиционеров с головой? Чудовищная мазохистская страсть быть незамедлительно изнасилованными Западом. Чтоб хоть таким образом сочетаться с великими цивилизаторами, откреститься от своей грязной Рашки. Вот нескрываемая цель всех их высказываний по поводу наших побед и поражений.

Откуда эти сексуально-интеллектуальные извращения?

Открытым текстом напоминаю: такое бытовало на кухнях партийной номенклатурки да прикормленной околотворческой тусовки. Возвышенные дополнительным пайком от остального “быдла”, они завели моду ненавидеть всю окружающую их страну и только себе присвоили право “думать” за доставшийся им отсталый народ.

Выходит, за четверть века мы с вами давно переросли в себе элитарное да номенклатурное, а они нет. Никак не могут принять, что история давно отбросила их на периферию. Они, в принципе, мало кому, кроме себя самих, интересны. Оттого и пытаются опустить всё окружающее до своего уровня, заболачивая мозги тем, кто всё ещё по привычке доверяет им.

Отсюда их реакция на такие простые вещи, как победа в футбольном матче. Все эти страстные обвинения, что мы сначала купили Саудовскую Аравию, потом Египет и вот Испанию. Или, скажем, накачали наших несчастных футболистов допингом — хотя в командных играх никакой допинг отродясь не помогал.

Но самое страшное — они заражают своей ненавистью к успехам даже тех, кто способен побеждать. Уныние заразно. Когда талантливый артист или остроумный когда-то писатель повторяет слова своего окружения о русской лени, грязи, бездарности — он сам уничтожает своё вдохновение и лишает нас всех радости наслаждения плодами его творчества.

А нашей сборной пожелаем 7 июля нового успеха. В футболе трудно предсказывать. Поэтому нужно надеяться.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru