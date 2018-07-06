Новости Украины и Новороссии 06 июля 2018

Покупка недвижимости — весьма ответственный шаг. Однако, покупая квартиру по ипотечному договору с «ПриватБанком», житель Макеевки Д. даже не подозревал, что эта квартира мало того, что обойдётся ему недёшево в смысле средств, но и станет на долгие годы яблоком раздора. И только решение Верховного Суда ДНР поставило точку в многолетней тяжбе.

Об обстоятельствах следует рассказать подробнее, ибо они весьма примечательны. О них «Русской Весне» поведали в пресс-службе Верховного Суда ДНР.

В далёком уже 2006 году Д. купил квартиру в Макеевке, оформив ипотечный договор с «ПриватБанком» на сумму 85000 гривен. Сделал там ремонт и поселился с женой и малолетним ребёнком. До 2010 года всё шло хорошо, кредит погашался.

Однако через четыре года после совершения сделки по иску «ПриватБанка» в Центрально-городском суде г. Макеевки (Украина), в отсутствие ответчика (он же кредитор), принимается явно неправосудное решение: «Обращено взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору от 30 марта 2006 года, заключенному между ЗАО КБ „ПриватБанк“ и Д., а именно на квартиру, расположенную по адресу: г. Макеевка, квартал Шахтерский, в счёт погашения задолженности по кредитному договору № … в сумме 72625,02 гривен путём проведения публичных торгов в пределах процедуры исполнительного производства».

Причём решений суда было два, одно за другим: если в первом предполагалось просто взыскать квартиру в счёт долга, то уже во втором суд решил, что «ПриватБанк» может заключать договоры купли-продажи квартиры от имени ничего об этом не подозревающего Д.

Важно, что оба эти решения принимались заочно, без привлечения заинтересованных лиц, которыми являются супруги Д.

Всё это время Д. продолжает платить кредит «ПриватБанку» и проживать в квартире.

За последующие три года для Д. также ничего не меняется — он и не подозревает даже, что квартира ему уже не принадлежит — «Приват» исправно получает свои платежи по ипотечному договору, а сотрудники сего учреждения помалкивают о решении суда.

Летом 2014 года владельцу «ПриватБанка» Коломойскому срочно понадобились деньги на войну. Банковские работники вызвали Д. в банк и поставили перед фактом — либо тот платит срочным порядком 140 000 гривен, либо выметается — квартира будет продана. Денег у того таких не было, да и переплачивать за уже оплаченное жильё тот не посчитал нужным, а заявил, что будет продолжать оплату согласно заключённому ранее договору.

И тогда банк быстренько нашёл «покупателя» — макеевчанина С., который готов был выложить гривны за квартиру, которую ему предложили. Правда совсем не за 140 000 гривен, а гораздо, гораздо дешевле. Почему С. так легко согласился на сомнительную сделку? Может, потому, что предложение поступило от очень близкого родственника, случайно оказавшегося сотрудником того самого «ПриватБанка»?

Видимо, не читал в детстве гражданин С. сказку Пушкина, в которой были бессмертные строки «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!». Потому что оформил быстренько покупку. Даже не съездив посмотреть — а есть ли эта квартира в реальности, а нет ли каких там обременений и всего такого. Понятно — война на пороге, не до просмотров. И даже вроде не знал, что в квартире живут люди, продолжающие платить взносы за неё? Или знал, но не придал этому значения? Потому, что был уверен — украинские суды на его стороне?

Так или иначе, Д. позвонил даже не сам С., новоявленный «собственник» квартиры, а его представитель (тот самый родственник, сотрудник «Привата»), поставив перед фактом свершившейся сделки и потребовав освободить помещение.

К тому моменту Донбасс полыхал уже вовсю, и съезжать Д. с семьёй было некуда, да и непонятно, почему он должен был съезжать — так как за квартиру почти восемь лет платились ипотечные взносы, которые банк возвращать и не подумал.

Гражданин С., переехавший к тому времени в Днепропетровск, в 2015 году обратился уже в Центрально-Городской межрайонный суд г. Макеевки (Донецкой Народной Республики) с требованием о принудительном выселении Д. с семьёй из единственного на тот момент имеющегося у них жилья.

В свою очередь Д. также обратился в суд со встречным иском — признать сделку купли-продажи между ним и С., организованную банком без его ведома, недействительной.

Финал закономерен — Верховный Суд Донецкой Народной Республики постановил решение о признании сделки купли-продажи недействительной. Гражданин Д. с семьёй продолжит проживать там, где проживал уже многие годы.

А гражданин С. и его доверенное лицо, возможно, будет требовать «свои кровные», заплаченные «Привату», с Коломойского или государства Украина, в чью собственность эта структура перешла.

Хотя, скорее всего, не потребует. Потому что схема, благодаря которой он осуществил данную сделку, вполне подпадает под статью 165 Уголовного Кодекса ДНР — мошенничество. И не только: в украинском УК подобная статья тоже есть. Вместо роли истца, которую активно примерял на себя С., он вполне может перекочевать в незавидное амплуа обвиняемого по уголовному делу.

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