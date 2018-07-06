Новости Украины и Новороссии 06 июля 2018
- 08:33 «Коммуналка» в ДНР в два-пять раз ниже, чем на Украине (ИНФОГРАФИКА).
- 05:00 Махинации «ПриватБанка» в ДНР: как отобрать у дончан квартиру и кредитные деньги.
- 00:08 В ДНР выпустили почтовый конверт с Акинфеевым.
- Вчера 23:11 «Даже испугаться не успевают»: В ДНР разработали РСЗО мощнее «Урагана» (ВИДЕО).
- Вчера 22:35 “Азов” отвечает Сергею.
«Коммуналка» в ДНР в два-пять раз ниже, чем на Украине (ИНФОГРАФИКА)
По состоянию на июнь 2018 года тарифы на коммунальные услуги на территории Донбасса, временно оккупированной Украиной, и в Киеве выше, чем в Донецкой Народной Республике, в два-пять раз.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.
«Мы постоянно осуществляем мониторинг тарифов на коммунальные услуги в Украине, сравниваем их с тарифами Донецкой Народной Республики.
На территории Донбасса, временно подконтрольной Украине, тарифы за теплоснабжение на данный момент выше в два-пять раз, чем у нас в Республике (для сравнения использованы данные по Константиновке, Славянску и Мариуполю).
На услуги газоснабжения — в пять раз, электроснабжения — в пять раз, водоснабжения и водоотведения — в четыре раза», — рассказал глава министерства Сергей Наумец 5 июля.
Он отметил, что ситуация аналогична и при сравнении республиканских тарифов с киевскими. Так, за газоснабжение киевляне платят чуть меньше жителей Константиновки и Мариуполя, значительно меньше платят за водоснабжение по сравнению с жителями Славянска и Константиновки, но больше платят за услуги теплоснабжения (см. таблицу).
Сергей Наумец подчеркнул, что в ближайшее время в Донецкой Народной Республике тарифы на коммунальные услуги для населения повышаться не будут.
«Это принципиальная позиция Главы Республики Александра Захарченко. Тарифная политика в ДНР направлена на защиту интересов граждан. Однако мы призываем всех жителей Республики активнее вносить оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги.
Это влияет на выплаты заработных плат коммунальным работникам, ведение хозяйственной деятельности предприятий, качество самих услуг и подготовку к отопительному сезону», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
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Махинации «ПриватБанка» в ДНР: как отобрать у дончан квартиру и кредитные деньги
Покупка недвижимости — весьма ответственный шаг. Однако, покупая квартиру по ипотечному договору с «ПриватБанком», житель Макеевки Д. даже не подозревал, что эта квартира мало того, что обойдётся ему недёшево в смысле средств, но и станет на долгие годы яблоком раздора. И только решение Верховного Суда ДНР поставило точку в многолетней тяжбе.
Об обстоятельствах следует рассказать подробнее, ибо они весьма примечательны. О них «Русской Весне» поведали в пресс-службе Верховного Суда ДНР.
В далёком уже 2006 году Д. купил квартиру в Макеевке, оформив ипотечный договор с «ПриватБанком» на сумму 85000 гривен. Сделал там ремонт и поселился с женой и малолетним ребёнком. До 2010 года всё шло хорошо, кредит погашался.
Однако через четыре года после совершения сделки по иску «ПриватБанка» в Центрально-городском суде г. Макеевки (Украина), в отсутствие ответчика (он же кредитор), принимается явно неправосудное решение: «Обращено взыскание на предмет ипотеки по ипотечному договору от 30 марта 2006 года, заключенному между ЗАО КБ „ПриватБанк“ и Д., а именно на квартиру, расположенную по адресу: г. Макеевка, квартал Шахтерский, в счёт погашения задолженности по кредитному договору № … в сумме 72625,02 гривен путём проведения публичных торгов в пределах процедуры исполнительного производства».
Причём решений суда было два, одно за другим: если в первом предполагалось просто взыскать квартиру в счёт долга, то уже во втором суд решил, что «ПриватБанк» может заключать договоры купли-продажи квартиры от имени ничего об этом не подозревающего Д.
Важно, что оба эти решения принимались заочно, без привлечения заинтересованных лиц, которыми являются супруги Д.
Всё это время Д. продолжает платить кредит «ПриватБанку» и проживать в квартире.
За последующие три года для Д. также ничего не меняется — он и не подозревает даже, что квартира ему уже не принадлежит — «Приват» исправно получает свои платежи по ипотечному договору, а сотрудники сего учреждения помалкивают о решении суда.
Летом 2014 года владельцу «ПриватБанка» Коломойскому срочно понадобились деньги на войну. Банковские работники вызвали Д. в банк и поставили перед фактом — либо тот платит срочным порядком 140 000 гривен, либо выметается — квартира будет продана. Денег у того таких не было, да и переплачивать за уже оплаченное жильё тот не посчитал нужным, а заявил, что будет продолжать оплату согласно заключённому ранее договору.
И тогда банк быстренько нашёл «покупателя» — макеевчанина С., который готов был выложить гривны за квартиру, которую ему предложили. Правда совсем не за 140 000 гривен, а гораздо, гораздо дешевле. Почему С. так легко согласился на сомнительную сделку? Может, потому, что предложение поступило от очень близкого родственника, случайно оказавшегося сотрудником того самого «ПриватБанка»?
Видимо, не читал в детстве гражданин С. сказку Пушкина, в которой были бессмертные строки «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!». Потому что оформил быстренько покупку. Даже не съездив посмотреть — а есть ли эта квартира в реальности, а нет ли каких там обременений и всего такого. Понятно — война на пороге, не до просмотров. И даже вроде не знал, что в квартире живут люди, продолжающие платить взносы за неё? Или знал, но не придал этому значения? Потому, что был уверен — украинские суды на его стороне?
Так или иначе, Д. позвонил даже не сам С., новоявленный «собственник» квартиры, а его представитель (тот самый родственник, сотрудник «Привата»), поставив перед фактом свершившейся сделки и потребовав освободить помещение.
К тому моменту Донбасс полыхал уже вовсю, и съезжать Д. с семьёй было некуда, да и непонятно, почему он должен был съезжать — так как за квартиру почти восемь лет платились ипотечные взносы, которые банк возвращать и не подумал.
Гражданин С., переехавший к тому времени в Днепропетровск, в 2015 году обратился уже в Центрально-Городской межрайонный суд г. Макеевки (Донецкой Народной Республики) с требованием о принудительном выселении Д. с семьёй из единственного на тот момент имеющегося у них жилья.
В свою очередь Д. также обратился в суд со встречным иском — признать сделку купли-продажи между ним и С., организованную банком без его ведома, недействительной.
Финал закономерен — Верховный Суд Донецкой Народной Республики постановил решение о признании сделки купли-продажи недействительной. Гражданин Д. с семьёй продолжит проживать там, где проживал уже многие годы.
А гражданин С. и его доверенное лицо, возможно, будет требовать «свои кровные», заплаченные «Привату», с Коломойского или государства Украина, в чью собственность эта структура перешла.
Хотя, скорее всего, не потребует. Потому что схема, благодаря которой он осуществил данную сделку, вполне подпадает под статью 165 Уголовного Кодекса ДНР — мошенничество. И не только: в украинском УК подобная статья тоже есть. Вместо роли истца, которую активно примерял на себя С., он вполне может перекочевать в незавидное амплуа обвиняемого по уголовному делу.
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В ДНР выпустили почтовый конверт с Акинфеевым
Новый почтовый конверт от Почты Донецкой Народной Республики.
PS. Новости свободной страны – во Львове из молодежной команды "Карпат" выгнали вратаря, который намалевал себе усы и болел за Россию. Министр спорта заявил, что так и надо поступать.
Не получилось обгадить праздник. Не получилось запретить трансляцию матчей на Украину. Не получилось организовать бойкот. Грозно отыгрались на 18-летнем парне, который делал тоже самое, что и значительная часть населения Украины.
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«Даже испугаться не успевают»: В ДНР разработали РСЗО мощнее «Урагана» (ВИДЕО)
Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев в эфире программы «Донецкий формат» рассказал о характеристиках РСЗО «Чебурашка», о которой уже писала «Русская Весна».
«Была поставлена задача разработать свои системы вооружения, которые гарантированно могли справиться с поставленными задачами. Указом главы была создана государственная инновационная компания, которая на себя и взяла всю тяжесть задач по решению этих проблем…
К примеру, возьмем систему «Град» — стреляет неплохо, кошмару наводит — да, но это только по живой силе противника, который идет в наступление. Если выстрел «Града» попадает в танк, танк этого даже не замечает.
Следующая система «Ураган». Во-первых, дальность стрельбы под 100 километров — вопрос: зачем нам дальность стрельбы под 100 километров, когда у нас линия фронта — вот она. Мы не воюем с мирными и не стреляем, куда не понимаем. Поэтому была создана машина, у которой дальность стрельбы 10 километров — это как раз 1-я и 2-я линия.
По своей мощности мы обогнали «Ураган». Здесь в «Урагане» мощность заряда, в зависимости от модификации, 30–50 килограммов, у нас здесь 40 килограммов, но там 12 выстрелов или 16, я сейчас не помню, а здесь — 64. То есть по огневой мощи мы обошли «Ураган».
Нам не надо стрелять так далеко — мы выезжаем, и на расстоянии до 10 километров мы можем уничтожить любую цель, любые хорошо эшелонированные позиции», — заявил Тимофеев.
«Мы сегодня гарантированно можем уничтожить 70% всей линии фронта. В прямом смысле. Последние стрельбы этой системы показали — мы сейчас даже пересматриваем тактику применения, потому что при залпе первого пакета вторая часть его убивает уже убитых. Нет смысла туда опять стрелять — там уже их просто раскладывает надвое.
Поэтому сейчас идет пересмотр самих технических условий, при которых как и куда стрелять. Сбежать не получится, даже испугаться не успевают. Экспрессом отправляем сразу туда, к создателю. Но, с другой стороны, мы их сюда не звали», — подытожил министр.
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На видео с 49:36
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“Азов” отвечает Сергею
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