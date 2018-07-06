Нога может вскружить голову — если нога женская, а голова мужская.

Но чтобы мужская нога заставила потерять голову целую страну…

Сборная Россия победила сборную Испании именно благодаря ноге нашего вратаря. Представьте себе, что это случилось бы в СССР или хотя бы в России лет этак с десяток назад, — ликование было бы всенародным.

Но сегодня даже победа перессорила россиян, и на всякого счастливого найдётся недовольный или сомневающийся.

Ликующих можно понять — футбол любят очень многие, да и международных побед такого ранга у российской сборной давненько не случалось. Об успехах самой России пока тоже приходится только мечтать. И проблемы уже существующие и грядущие хочется забыть — хотя бы на месяц. Да и душа русская требует праздника — нечасто они у нас случаются.

Но удача после долгих неуспехов нередко рождает чрезмерную радость, а русский человек меры не знает ни в чем. Вот и возникают всяческие странности-нелепости, преувеличения-гиперболы, непропорциональные поводу.

У Акинфеева, дескать, нога бога. Это нога всего русского народа. Надо бы памятник поставить этой отдельно взятой и самой прекрасной в мире ноге. Нога Акинфеева мгновенно стала значительнее ног Плисецкой и ноги вступившего в Европу Петра. Она затмила все женские ножки и оправдала ножки Буша. Отныне она движитель торговли: «Акинфеев не пропустил, и вы не пропустите». И уже все разрисовано граффити с этой эпохальной ногой. И ей, судьбоносной, посвящаются стихи и песни. Нога эта теперь не просто мем — миф, достояние республики и гордость нации. Одна Юнна Мориц пошутила: «Акинфеева нога шлет всех к черту на рога» — все остальные на полном серьезе, да взахлёб, да наперебой.

Но вот недовольные и сомневающиеся — эти откуда взялись? Они что — ненавистники футбола? Враги народа? Пятая колонна? Просто злобные зануды-неудачники, которым всё и всегда плохо?

Да никакие они не враги-зануды. А не нравится им вовсе не то, что наша сборная победила, а то, что спортивные победы у нас традиционно поддерживают пафос власти, тот самый «курс партии и правительства», вечно ведущий туда, где черт ногу сломит.

Ведь Акинфеев у нас сегодня не просто Акинфеев, а человек, который достиг своих спортивных успехов под неустанным руководством Мутко, а прекрасную игру в матче показал благодаря присутствию премьера и постоянным звонкам самого Владимира Владимировича (не смейтесь, и такое в эфире звучало!).

И выход нашей сборной в следующий круг — это не спортивный результат, а победа в битве с врагами; символический акт, в котором русские ещё раз доказали, что они всегда и во всем лучшие.

Такая вода сегодня действительно льётся на мельницу имперского псевдовеличия и ура-патриотизма, смывая здравый смысл и унося осознание реальных проблем — и многих это не радует.

Находятся и те, кому не нравится, что судьбу скучнейшего матча решила пусть и превосходная, но единственная нога; понимающие, что ранг команды одной ногой не определяется; что команде совсем неплохо бы иметь двадцать две приличные ноги и одиннадцать думающих голов.

Недовольству способствуют и абсурдные спичи власть имущих. Вон Песков сравнил радость россиян по поводу победы сборной в (всего-навсего!) восьмой финала с радостью советских людей 9 мая 1945 года, а Жириновский, словно осьминог-оракул, уже предсказал окончательную победу, объединяющую великий российский народ.

Сомневающиеся же так часто слышат ложь в эфире, так привыкли к обманам-уловкам-подлогам, в том числе и спортивным, что уже и не верят ничему. И это привычное сомнение рождает домыслы и слухи, иногда тоже нелепые. И про чистоту жеребьевки, в результате которой сильные команды должны были выбить друг друга ещё в группах, а России достались Аравии-Египты. И про тренировки египетской команды в Чечне и внезапное почетное гражданство Салаха в этой гордой республике. И про договор России с ОПЕК после матча с Саудовской Аравией. И про то, что не Акинфеева надо было на допинг-контроль отправлять, а судью после матча на детектор лжи. И про то, что в Испании совсем недавно сильно снижены цены на газ. И про то, что перед матчем с Хорватией реструктурирован долг крупнейшей хорватской компании перед Сбербанком. Словом, эта нога — у кого надо нога. К счастью, и шутят — мол, правительство решило потратить все народные деньги на победу России в этом чемпионате.

Увы, пока победы нашей сборной не объединяют, а разъединяют россиян. Столько злобы, ненависти, оскорблений, такого размежевания в социальных сетях не вызывали ничто и никто: ни Крым, ни политические предпочтения, ни оценки российской истории или политических деятелей, ни Кшесинские-Мединские. На фоне победной эйфории случились уже и массовая травля, и публичные скандалы, и ссоры друзей, и расставания возлюбленных — нога Акинфеева стала яблоком раздора.

Если к этому добавить шумиху, развернувшуюся по поводу любвеобильности наших длинноногих девушек, то получается целое море грязи, в котором тонет прекрасный праздник.

Жаль — хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Надо бы всем дружно чистой водички попить, и вместо того, чтобы топать ногами от злости, научиться чечётку танцевать. А лучше — испанский фламенко.

И одним понять, что выход нашей сборной в четверть финала чемпионата вовсе не означает, что она входит в восьмёрку лучших, равно как и чемпионство (чего только в жизни ни случается!) не сделает ее сильнейшей в мире — а только это и ценно. Что радоваться пока следует лишь везению нашей сборной, но, увы, не ее мастерству. Что не битва происходит на футбольном поле, а игра. А заодно и прекратить считать врагами народа всех, кто победам российской по разным причинам не обрадовался.А другим неплохо бы осознать, что радость от спортивной победы, пусть и сомнительной, вовсе не означает бездумного принятия всего, что происходит в стране, что радость — это просто радость. И что любая радость при нашей жизни хороша, так что пусть радуется все, кто ещё в состоянии.

Ссориться же по поводу мужской ноги, даже самой лучшей в мире, мужчинам глупо, а женщинам и вовсе недостойно.

Не стоит забывать и о том, что праздник скоро закончится, гости разъедутся, а нам оставаться. Как бы не пришлось нам тогда сочинять другие, уже невеселые песни вроде: «Акинфеева нога унесла у нас блага». И задуматься о совсем других частях тела.

Так что давайте думать не ногами, а головой.

Желаю всем болельщикам красивых игр!