Николай Стариков о поставке Турции комплексов С-400

Источник: politros.com

После президентских выборов в Турции, которые прошли 24 июня, приходится вернуться к одной из важнейших тем турецкой внешней политики. И хотя выборы закончились безапелляционной победой Эрдогана, который неизменно продолжает дружить с Россией и пытается доказать свою независимость Америке, настаивая на покупке зенитно-ракетных комплексов С-400, возникает вопрос: не изменит ли свое решение турецкий президент?



Ведь США не перестают засыпать Анкару угрозами, мол, не видать вам F-35 как «своих ушей», однако турецкий президент не сдается, и как оловянный солдатик, охваченный пламенем, продолжает стоять на своем. Турция оказалась перед тяжелым выбором: российские С-400 или американские F-35. Почему для Эрдогана важнее дружба с Россией, и против кого на самом деле будет направлено оружие российского производства?

На эти вопросы ответил в интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог Николай Стариков.

«В данном случае зенитно-ракетные комплексы С-400 для Турции являются больше фактором торговли и проявления своей независимости, нежели элементом её безопасности. На сегодняшний момент вероятность войны Турции с какой-либо державой в регионе не так уж и велика, а это значит, что опасность воздушного нападения для Турции не является первоочередной. Что касается угроз со стороны курдов и формирования курдского национального государства на границах Турции, то данные зенитно-ракетные установки С-400 тоже не являются способом решения этой проблемы», — отметил политолог.

По мнению Старикова, на сегодняшний момент действия Анкары по покупке зенитных комплексов С-400 являются средством показать свое недовольство политикой Вашингтона и Европы.

«Кроме того, Турция хочет продемонстрировать американцам и европейцам, что если их политика и дальше будет направлена на полное игнорирование турецкого государства, то сближение Турции и России будет только нарастать», — сказал Стариков.

По мнению политолога, нет ничего страшного в том, что американцы перестанут поставлять Турции F-35, по крайней мере, для России это только плюс. Потому что чем меньше военной техники американцы будут поставлять Турции, тем больше Вашингтон будут подталкивать Анкару покупать подобные аналоги или вооружение в России.

«Другой вопрос, захочет ли Россия поставлять Турции то, в чем ей откажет Америка, касаемо истребителей F-35, но опять же здесь речь больше идет о дипломатической борьбе, нежели о наращивании Турцией своего военного потенциала», — заключил эксперт.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru