Как в России: Трамп приказал создать ВКС США

Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-космические силы, которые он поручил сформировать Пентагону, — это «военная необходимость».

При этом в ответ на опасения РФ и других стран по этому поводу Трамп заявил, что ему «очень жаль».

«Все эти деньги, которые мы сохранили в бюджете, я направляю в Пентагон для формирования космических сил. У нас есть ВВС, у нас должны быть военно-космические силы. Знаете, люди так восторгались этим. Знаете, это не только отправить ракеты на Луну. Это и военная необходимость», — заявил Трамп.

«В России говорят, что они считают это очень опасным. И другие тоже. Но мне очень жаль, мне очень жаль. Если у вас есть воздушные войска, у вас должны быть и космические», — добавил Трамп, выступая на митинге в Монтане. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены «плестись» за Россией и Китаем.

Как ранее заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве обратили внимание на планы создания военно-космических сил США, этот «шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий».

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