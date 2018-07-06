Игровая зависимость. или путь героя? Жизнь. лучшая игра!

Фильм «Путь героя» Общероссийской общественной организации “Общее дело” посвящен теме зависимости от компьютерных игр.игровая зависимость намного хуже , чем жизнь, ведь лучшая игра это и есть жизнь. Основной девиз фильма: Не играй в героя, а будь им. Фильм рассматривает разные аспекты жизни молодёжи в ключе зависимости от компьютерных игр и мотивирует молодых людей на развитие навыков и способностей, на установление отношений с целеустремленными и порядочными людьми, на постановку целей и задач в своей собственной жизни. Фильм «Путь героя» показывает, что самая интересная игра – это реальная жизнь человека, и он и есть настоящий герой.



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Песню к фильму можно послушать/скачать по ссылке:

https://soundcloud.com/snzgngequwcg/p…



Цель Общественной организации “Общее Дело” – возрождение и укрепление нравственных и моральных ценностей в российском обществе, в первую очередь среди молодёжи, пропаганда здорового образа жизни.

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Источник: www.youtube.com