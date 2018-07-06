Древняя атомная война. Что было до нас?

Наверное многие из вас слышали неправдоподобные истории с REN TV или ТВ-3 про доисторическую ядерную войну? Так вот, сегодня мы поговорим об одной интересной находке, сделанной в Индии. И тут уместно будет заметить, что в каждой сказке есть доля правды.

Мохенджо-Даро (также известный как “Город Мертвецов” в Синдхи) находится в Пакистанской провинции Синд, древний индуистский город. Мохенджо-Даро был построен в 2600 году до нашей эры.Первоначально город был открыт Рахалдасом Банджопадхаем, начальником дистриктов Индии в 1922 году.

Он был найден на месте этого древнего города монахом-буддистом, монах думал, что это древнее захоронение. В 1930 году при массовых раскопках, проходивших под руководством Джона Маршалла, К.Н. Дикшита, Эрнеста Маккей, и многих других, были обнаружены черепа и скелеты, разрозненные по всему древнему городу. Некоторые из обнаруженных скелетов указывали на то что люди погибли скрываясь и обнимая друг друга, а многие из них были сожжены заживо. Было установлено, что руины города насчитывают как минимум несколько тысяч лет. Обнаружены кости 44 человек, которые были буквально вплавлены в землю.

Руины Махенджо-Даро

Что же говорят археологи отвечая на вопрос «Что вызвало эту катастрофу? Может быть древние люди были убиты дикими зверями?». Согласно подробному осмотру, на костях нет никаких следов пыток или укусов животных, зато есть следы экстремального светового излучения. Согласно мнению археологов, город был разрушен 2000 лет назад атомными взрывами. Советские учёные выяснили что кости излучают в 50 раз больше радиации чем естественный природный фон. Были также найдены и другие древние города в северной Индии, подобно Мохенджо-Даро. Ядерное пекло буквально расплавило город, построенный из глиняных кирпичей.

Мохенджо-Даро был разрушен массовой атомной бомбардировкой. Это вывод Дэвида Дэвенпорта, индийского археолога и исследователя английского происхождения.

Роковой ужас 4000 лет назад, был описан в древней индийской книге (индийский аналог Библии) под названием «Махабхарата»: «Жара, дым и тысячи Солнц сожгли город в пепел. Вода исчезла, голод, умирают тысячи людей ». А также в тексте было добавлено: «Это одно из самых мощных и страшных вооружений, которые мы никогда раньше не видели».

Кратер Лонар. Диаметр – 1800 м, глубина до 132 м.

Основываясь на этом источнике, археолог Дэвид Дэвенпорт полагает, что судьба Мохенджо-Даро связана с войной между арийцами и дравидийцами. Арийцы управляли районами с иностранцами-шахтерами, добывающими природные ресурсы. Поскольку Мохенджо-Даро, город дравидийцев, то приезжие люди должны были быть уничтожены как союзники арийцев. В индийской Библии сказано что более 30 000 человек получили статус беженцев из города, в течение семи дней после бомбардировки.

Останки найденные при раскопках Мохенджо-Даро

В тексте упоминаются также “виманы” – лётчики того времени. Уильям Штурм сказал: «Разрушения Мохенджо-Даро не могли быть вызваны бомбардировкой обычным оружием», а другой известный учёный Антонио Кастеллани добавил «гибель Мохенджо-Дары не имеет ничего общего со стихийными бедствиями».

Если Мохенджо-Даро был уничтожен ядерной бомбардировкой, то кто создал это оружие в то время? А если нет, то что вызвало пожар такой силы и пламя способное расплавить песок? Эти вопросы пока остаются без ответа.