Ассоциация определила самую красивую деревню России: посмотрим!

Село Большой Куналей в Бурятии получило статус «Самая красивая деревня России». В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в XVIII веке. Всероссийская ассоциация «Самые красивые деревни России» провела торжественную церемонию, установила на въезде соответствующий знак.

Как отметил замминистра туризма Бурятии Евгений Малыгин, это свидетельствует о самобытности населенного пункта, сохранении культуры старообрядцев, сообщает ассоциация.

Сейчас население Большого Куналея — около 1000 человек, которые занимаются в основном сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета, украшать кружевными резными наличниками, в почете идеальная чистота и порядок. Деревня славится своим народным хором, представляющим фольклор забайкальских старообрядцев. Статус «самой красивой деревни» в Бурятии присвоили ранее селу Десятниково. Как писала «Моя Планета», первым удостоилось данного звания село Вятское. Второй стала Кинерма в Карелии. В эту деревню после присвоения статуса стало приезжать так много туристов, что местные жители даже просили защиты от них. А в Русской Арктике почетное звание дали Кижме.

СЕЛО БОЛЬШОЙ КУНАЛЕЙ

Село Большой Куналей, расположенное в Тарбагатайском районе республики Бурятия, было основано в конце 1730-х годов русскими старожилами. В 1765 году в Большой Куналей прибыла 61 семья переселённых старообрядцев-семейских численностью в 205 человек. В начале XX века в селе проживало около 5 000 человек, проживающих в 782 дворах и преимущественно занимающиеся хлебопашеством. В Большом Куналее на тот момент работало 27 водяных мельниц и 17 кузниц. В 1920-е годы была построена паровая вальцовая мельница. В настоящее время население Большого Куналея составляет около 1000 человек.

На длинных, прямых, ухоженных улицах села отстроены добротные, красиво расписанные дома, которые принадлежат куналейцам. Каждый дом обязательно украшен резными наличниками, элементами декора оформлен сам дом и ворота, постройки принято красить разноцветными красками, что не только помогает сохранить дом на долгие годы в хорошем состоянии, но и радует глаз, создает особое настроение праздника. В каждой усадьбе много зеленых насаждений, цветов, за которыми бережно ухаживают хозяева. Улицы села чистые и опрятные, жители села следят за порядком.

Большекуналейский семейский народный хор — один из самых известных коллективов, представляющий фольклор забайкальских семейских. Образован в 1927 году. Лауреат и дипломант международных и всероссийских фестивалей, смотров и конкурсов народного творчества.