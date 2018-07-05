Всероссийский референдум о пенсионной реформе: коммунисты идут ва-банк
18:07. 5 июля 2018 Просмотров - 64 Один комментарий Опубликовал: jackomb
КПРФ решила инициировать всероссийский референдум о пенсионной реформе. Разбираемся, почему это не пустые слова и есть ли у этой идеи реальные перспективы.
Компартия России приступила к подготовке масштабного всероссийского референдума, на который будут вынесены вопросы об отношении граждан к грядущему изменению пенсионной системы, в том числе к планируемому повышению возраста выхода на пенсию. Как рассказал прессе первый заместитель главы ЦК КПРФ Иван Мельников, на общероссийский референдум коммунисты решили вынести всего два вопроса. К слову, звучат они более чем лаконично. Первый предлагает гражданам указать, согласны ли они с повышением возраста выхода на пенсию для мужчин, второй – все то же самое, только уже в случае с женщинами. Напомним, в правительстве в минувшем месяце анонсировали принятие решения о повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин. Планируется, что в скором времени выйти на заслуженный отдых в России можно будет с 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. «Инициативная группа ЦК Компартии России и столичного городского комитета партии уже подала в Центризбирком и Московской городской избирком заявки о проведении собраний, на которых будет поднят вопрос об инициировании всенародного референдума. Проведение собрания запланировано уже на этот четверг, 5 июля, пройдет оно в Москве», - отметил Мельников.
Все очень серьезно
Можно было бы подумать, что российские коммунисты опять заигрались в политический популизм. Но не в этот раз. В этот раз все выглядит очень серьезно, а решение верхушки самой консервативной политической силы в стране пойти ва-банк видится нам очень даже обоснованным и вот почему. Согласно процедуре, сразу после проведения собрания инициативная группа от КПРФ должна будет направить заявку на регистрацию в Центризбиркоме. Отказать в ее регистрации ЦИК, вероятнее всего, не сможет, а значит, процедура будет считаться запущенной. И с этого момента начинается самое интересное. Сразу же после регистрации заявки на проведение референдума начинается отсчет трехмесячного срока. Именно за эти три месяца инициатору референдума необходимо собрать не менее 2 000 000 подписей граждан страны, которые высказались в поддержку самой инициативы. Задача в действительности непростая и требует как временных, так и материальных затрат. Но перспективы ее реализации можно назвать более чем радужными. Взять, хотя бы, петицию против повышения пенсионного возраста, которая набрала 2 миллиона подписей всего за неделю, а на данный момент значение приближается к 2,6 миллионам россиян, выступающих в ее поддержку. Кто-то скажет, что нельзя сравнивать обычную электронную петицию с планомерной работой по сбору физических подписей. Дескать, в первом случае все делается в несколько кликов, не выходя из дома. А вот во втором – людей придется буквально вылавливать на улицах. Но массовые протестные акции, проходящие во многих городах страны, уже показали: россияне охотно покинут свои комфортные дома, чтобы поставить эту пресловутую подпись. И консолидация общества будет настолько огромной, что подпишут петицию коммунистов даже те, кто всегда выступал против этой политической силы. Такова реальность. Не стоит забывать и о том, что до завершения ЧМ-2018 осталось менее двух недель и, как прогнозируют эксперты, сразу после окончания чемпионата волна протестов в стране рискует вспыхнуть новой силой. О том, как в партии со столь большой историей, как у КПРФ, умеют организовать работу на местах по сбору подписей, не будем даже говорить. Прогноз простой: подписи соберут раньше положенного срока, возможно даже с серьезным превышением их требуемого количества, чтобы уж точно не прогадать.
Дело за малым
А дальше все просто и в строгом соответствии с процедурой. Собранные подписи направляются в Центризбирком, специалистам которого предстоит проверить их достоверность и направить документы о проведении референдума в администрацию президента страны. Отклонить или «забыть» об этой инициативе у главы государства не получится, поэтому его канцелярия направит весь этот ворох бумаг в Конституционный суд РФ – именно в этой инстанции будет приниматься решение о законности проведения референдума. Если КС не найдет никаких противоречий референдума с нормами главного закона страны, президент будет вынужден назначить дату всенародного голосования. Процедура в этом случае может и затянуться, но маховик общественного недовольства, протесты в крупных и мелких городах страны, несогласие с предлагаемыми изменениями целого ряда политических сил – все это будет толкать идею о референдуме вверх по лестнице ответственных решений, доведя в итоге до реального принятия и назначения даты. Главное только, чтобы не вышло, что в КПРФ лишь декларируют благие намерения, а при ближайшем рассмотрении вопроса о пенсионной реформе в Госдуме возьмут, да и проголосуют за это самое повышение. Так уж сложилось, что ожидать можно чего угодно.
Источник: wek.ru
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Как дожить до пенсии тем,кто желает быть терпилами:
так как эта страна населена терпилами и пресмыкающейся зомбиподобной массой, то номер с повышением пенсионного возраста вероятно пройдёт без сучка и задоринки.
Поэтому начинаем готовиться прямо сейчас. И речь не об утомительной дополнительной работе, попытках накопить достаточное количество денег и правильное инвестирование. Всё это не работает в стране, где государство, ради интересов своей вертикали, запросто плюёт на законы, права человека, накопления и право собственности. И где полноценная работа после 55 лет это только для узкопрофильных специалистов. А остальным ничего не поможет, в особенности беззубые, продажные профсоюзы. Даже демографический кризис не застрахует от увольнения, поскольку стремительный технологический и цифровой прогресс с каждым годом делает всё больше и больше специальностей бесполезными с точки зрения использования людей.
Поэтому если желания объявить этой власти импичмент, проводить массовые акции гражданского неповиновения, требовать безусловный доход каждому россиянину от продажи полезных ископаемых из недр РФ нет, то пора учиться…. правильно воровать. Для начала продукты в больших супермаркетах) Жратва ведь главное достижение путинизма? Тем более это гораздо проще, чем попробовать не проголосовать за всяких там Воробьёвых или Собяниных, пускай на фуфельных, но всё-таки выборах.
Если государство объявило войну собственному населения и всё-таки решилось на геноцид пожилого поколения страны, то на войне как на войне. И коли супермаркеты это часть владений олигархических структур путинской вертикали, то они вполне подходят для компенсации антинародных законов. До классического: “Грабь награбленное!” это пока не дотягивает, но тренироваться надо. И не корысти ради, а исключительно, чтобы выжить и не чувствовать себя окончательным ничтожеством (хотя куда уже ниже?) И пускай те, кто жрут в ресторане “Ветерок” на Рублёвке помнят, что и за ними всё равно скоро придут и попросят поделиться. Для начала едой.
В следующей серии будем совместно составлять инструкцию на тему : ” Грамотное воровство еды в супермаркетах, как средство компенсации путинского закона о повышении пенсионного возраста”. Жаль, что не инструкцию: как правильно вести себя на баррикадах. (продолжение следует)
https://partizan69-balt.livejournal.com/119456.html