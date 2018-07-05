В возрасте 27-42 лет люди умирают чаще, чем в советское время

Возрастание смертности по сравнению с советским периодом у мужчин приходится на возрастной отрезок 32-42 года, у женщин – 27-42 года. Максимальная смертность у обеих категорий приходится на отрезок с 2002 по 2007 гг.Другой максимум увеличения смертности практически во всех возрастных категориях приходится на 1993-1996 годы, что можно объяснить периодом дикого капитализма ("святых девяностых", по определению Наины Ельциной).Т.е. пик 90-х как-то объясним, но в чём причина пика начала и середины нулевых?Понятно, что какие-то процессы, приведшие к такой ситуации, начались раньше. Тем не менее, вопрос остаётся: в чём причина?!!

Источник: ss69100.livejournal.com