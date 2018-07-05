В возрасте 27-42 лет люди умирают чаще, чем в советское время
12:29. 5 июля 2018 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Возрастание смертности по сравнению с советским периодом у мужчин приходится на возрастной отрезок 32-42 года, у женщин – 27-42 года. Максимальная смертность у обеих категорий приходится на отрезок с 2002 по 2007 гг.
Другой максимум увеличения смертности практически во всех возрастных категориях приходится на 1993-1996 годы, что можно объяснить периодом дикого капитализма ("святых девяностых", по определению Наины Ельциной).
Т.е. пик 90-х как-то объясним, но в чём причина пика начала и середины нулевых?
Понятно, что какие-то процессы, приведшие к такой ситуации, начались раньше. Тем не менее, вопрос остаётся: в чём причина?!!
Другой максимум увеличения смертности практически во всех возрастных категориях приходится на 1993-1996 годы, что можно объяснить периодом дикого капитализма ("святых девяностых", по определению Наины Ельциной).
Т.е. пик 90-х как-то объясним, но в чём причина пика начала и середины нулевых?
Понятно, что какие-то процессы, приведшие к такой ситуации, начались раньше. Тем не менее, вопрос остаётся: в чём причина?!!
Источник: ss69100.livejournal.com