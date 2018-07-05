Украинский кошмар: что делают с детьми в этой стране, страшные подробности

Дела на Украине обстоят максимально плохо, а виной всему зажравшиеся власти, которые кроме личной выгоды ничего больше не видят. Все реформы, которые проводят в Верховной раде, являются исключительно вредоносным.

Судите сами. Сегодня стало известно, что кабмин Незалежной упростил требования к пересечению границы несовершеннолетними гражданам. Так, теперь дети, которым даже не исполнилось 16 лет, смогут без родителей покидать страну воздушны транспортом. Кроме того, закон упрощает и выезд за границу детей, которые родились вне пределов Украины.

Интересно, детей будут отправлять за бугор целиком или по частям (смотри закон о трансплантации органов). Ну, или в качестве рабочей силы отвезут. Взрослых уже почти всех направили, видимо, не стало хватать….

То, что денег в стране катастрофически не хватает, это факт. Велик не только долг государства, но и рядовым украинцам жить не на что. Приходится даже детей продавать, чтобы прокормиться.

Да, вам не показалось. Накануне в Херсонской области задержали женщину, которая пыталась обменять своего трехмесячного сынишку на приличную сумму. Как отметили правоохранители, 26-летняя уроженка Украины вместе с документами и вещами передала ребенка третьим лица, а также написала расписку, что в дальнейшем не будет претендовать на какие-либо права.

Девушка заявила, что на полученные средства она хотела купить…дом. Сейчас горе-матери грозит до 15 лет лишения свободы.

Словом, что ни день, то какой-то ужас происходит в этой стране. И это они еще называют Европой….