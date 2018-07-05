Трамп старается «продать» нам наш Крым

Мастерство переговоров является одним из важнейших качеств политика высокого уровня. Дональд Трамп всю свою жизнь занимался бизнесом и это не смогло не наложить отпечаток на его манеру ведения переговоров.

С другой стороны, Соединенные Штаты всегда любили политически «продавать» оппонентам то, что эти оппоненты уже давно имели. Рейган и Буш «продали» Горбачеву и Ельцину разрешение на приватизацию природных и иных богатств Советского Союза, а так же возможность потреблять западные товары и продукты, которые западные компании произведут на уже имеющихся советских заводах.

Сегодня американцы вновь хотят «продать» нам то, что является нашим. Например – принадлежность Крыма. Соглашаться на подобный размен и подобную же дискуссию не только не продуктивно, но и крайне вредно. Предложите нам то, что мы на сегодняшний день не имеем, то, что нам нужно. Именно об этом шло обсуждение в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Мой комментарий на эту тему приводит одно из средств массовой информации.

Источник: tsargrad.tv По словам лидера «Патриотов Великого Отечества», предметом торга между президентами США и России может быть Украина, но не Крым. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков прокомментировал возможные темы предстоящей встречи в Хельсинки президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее западные СМИ выразили опасение, что в ходе саммита российский лидер может «вынудить» американского коллегу признать воссоединение Крыма с Россией и даже вывести войска США из Европы. По словам Старикова, подобные публикации являются элементом внутриамериканской борьбы. «В США есть про- и антитрамповские силы, Европа встает в фарватер одной из них», — пояснил он. Вывод американских войск из Европы станет катастрофой для Америки, так как появление независимой Европы станет появлением ещё одного центра силы в мире. «Невозможно, чтобы американцы это допустили. Как только Трамп заявит об этом, его просто снайпер застрелит, как Кеннеди», — полагает эксперт. Стариков также прокомментировал вопрос о том, может ли Трамп признать Крым частью России. «На самом деле нам по большому счету все равно. Если он сделает это как жест доброй воли, мы будем рады – спасибо, наконец-то вы заметили то, что мы знаем давно», – считает эксперт. Однако если Трамп хочет «продать» России ее же Крым политически, то она это покупать не собирается, подчеркнул Стариков. «Предложите нам нечто более существенное, и могу сказать что – передачу Украины в зону влияния России. Вот об этом стоит поговорить, здесь мы готовы к диалогу», – заключил эксперт.

Источник: nstarikov.ru