Главная » Мировоззрение, Экономика

Так ли велика «чёрная дыра» Пенсионного фонда? (ИНФОГРАФИКА)

21:19. 5 июля 2018 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:
Так ли велика «чёрная дыра» Пенсионного фонда? (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Минтруд РФ прогнозирует в 2018 году увеличение дефицита бюджета ПФР в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом.

Минтруд РФ прогнозирует в 2018 году увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда России в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 257 млрд рублей. 

Читайте также: «Он у нас в какой палате?»: в Сети высмеяли заявление Порошенко о «крещении Украины»

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>