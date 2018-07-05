Так ли велика «чёрная дыра» Пенсионного фонда? (ИНФОГРАФИКА)
21:19. 5 июля 2018 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал: brahman
Минтруд РФ прогнозирует в 2018 году увеличение дефицита бюджета ПФР в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом.
Минтруд РФ прогнозирует в 2018 году увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда России в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 257 млрд рублей.
Читайте также: «Он у нас в какой палате?»: в Сети высмеяли заявление Порошенко о «крещении Украины»
Источник: rusvesna.su
loading...
“Чёрная дыра” в ПРФ не большая – она всего навсего совпадает с размеров самого ПРФ.