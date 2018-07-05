Так ли велика «чёрная дыра» Пенсионного фонда? (ИНФОГРАФИКА)

Минтруд РФ прогнозирует в 2018 году увеличение дефицита бюджета ПФР в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом.

Минтруд РФ прогнозирует в 2018 году увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда России в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 257 млрд рублей.

Читайте также: «Он у нас в какой палате?»: в Сети высмеяли заявление Порошенко о «крещении Украины»