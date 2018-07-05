Сводки от ополчения Новороссии 05 июля 2018

4 года назад был оставлен Славянск

Сегодня исполняется 4 года отходу ополчения из Славянско-Краматорской агломерации.Как уже не раз писалось, лучшим доказательством обоснованности данного решения является сам факт продолжения существования ДНР, которая выжила именно благодаря тем месяцам, пока силы ополчения в Славянске и Краматорске сдерживали крупные силы украинской армии, давая ДНР необходимое время для того, чтобы собраться силами перед решающими боями летней кампании 2014 года. Спасенные в Славянске и Краматорске войска, которые в начале июля оказались в оперативном окружении и не могли рассчитывать на реальную деблокаду, позднее сыграли важную роль в торможении наступления украинской армии в июне-августе 2014 года, перед тем, как при поддержке "северного ветра" ополчение перешло в контрнаступление закончившееся разгромом ударных группировок ВСУ. Ну а с политичесокй точки зрения, выход ополчения в Донецк положил конец функционированию в столице ДНР украинских органов власти и попыткам "договориться" через донбасскую олигархию. В этом отношении славянская эпопея от начала и до конца сыграла важнейшую роль в процессе выходу Донбасса из состава Украины.Помните тех, кто защищал Славянск и Краматорск. Кто там погиб, выигрывая ценой своей жизни необходимое время, для того, чтобы ДНР выжила. Помните и тех кто выжил. Тех, кто до сих пор с оружием в руках тянет лямку позиционной войны.Славянская оборона постепенно уходит в историю, обрастая мифами и легендами, но ее герои по-прежнему живут среди нас. Помните о них.

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