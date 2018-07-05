Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июля 2018

Боевики подготовили засаду, подорвали фугас, а затем расстреляли американских военнослужащих в Сирии.

Об этом сообщает сирийское оппозиционное новостное агентство «Дейр-эз-Зор 24», которое ежедневно публикует достоверную информацию из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

«Несколько самодельных взрывных устройств стали причиной человеческих жертв в колонне военных США и SDF, также они привели к повреждению бронеавтомобиля Hummer», — пишет издание.

«Два американских солдата были убиты после того, как самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось недалеко от деревни Аль-Нималия, к северу от Дейр-эз-Зор.

Репортёр „Дейр-эз-Зор 24“ сообщает, что члены ИГИЛ* установили фугасы на шоссе возле села Аль-Нималия и взорвали их во время движения совместных американо-курдских сил».

Наш корреспондент добавил, что затем началось ожесточенное столкновение между боевиками ИГИЛ и патрульным конвоем. После мощной перестрелки и начавшихся авиаударов нападавшие сумели бежать к своим силам в регион Северная Бадия, который они частично контролируют», — уточняет новостное агентство.

Любопытно, что «Дейр-эз-Зор 24» — это новостное издание, поддерживающее курдов и американцев, оно находится в оппозиции к Асаду. Портал обладает широкой сетью корреспондентов и много лет публикует оперативные новости и эксклюзивные репортажи из провинции Дейр Зор.

Отметим, нельзя исключать и того, что нападение совершила другая группа, возможно, протурецкая.

В Пентагоне в данный момент замалчивают данное происшествие.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация