Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 июля 2018
- 02:10 СРОЧНО: Боевики в Сирии атаковали американскую колонну и убили военных.
- 01:07 Как готовилась сирийская война.
- Вчера 23:37 В Сирии убиты 2 американских солдата.
СРОЧНО: Боевики в Сирии атаковали американскую колонну и убили военных
Боевики подготовили засаду, подорвали фугас, а затем расстреляли американских военнослужащих в Сирии.
Об этом сообщает сирийское оппозиционное новостное агентство «Дейр-эз-Зор 24», которое ежедневно публикует достоверную информацию из сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
«Несколько самодельных взрывных устройств стали причиной человеческих жертв в колонне военных США и SDF, также они привели к повреждению бронеавтомобиля Hummer», — пишет издание.
«Два американских солдата были убиты после того, как самодельное взрывное устройство (СВУ) взорвалось недалеко от деревни Аль-Нималия, к северу от Дейр-эз-Зор.
Репортёр „Дейр-эз-Зор 24“ сообщает, что члены ИГИЛ* установили фугасы на шоссе возле села Аль-Нималия и взорвали их во время движения совместных американо-курдских сил».
Наш корреспондент добавил, что затем началось ожесточенное столкновение между боевиками ИГИЛ и патрульным конвоем. После мощной перестрелки и начавшихся авиаударов нападавшие сумели бежать к своим силам в регион Северная Бадия, который они частично контролируют», — уточняет новостное агентство.
Любопытно, что «Дейр-эз-Зор 24» — это новостное издание, поддерживающее курдов и американцев, оно находится в оппозиции к Асаду. Портал обладает широкой сетью корреспондентов и много лет публикует оперативные новости и эксклюзивные репортажи из провинции Дейр Зор.
Отметим, нельзя исключать и того, что нападение совершила другая группа, возможно, протурецкая.
В Пентагоне в данный момент замалчивают данное происшествие.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как готовилась сирийская война
Как и любая большая война, война в Сирии началась не вдруг, хотя в 2011 году кому-то и могло показаться, что все это не более чем спонтанный протест во имя демократии.
На деле, ее корни уходят в нулевые годы и американскую политику на Ближнем Востоке. То, что начал "демократ" Обама, обретало контуры и форму при "республиканце" Буше.
Переводной материал ниже, отлично показывает, как задолго до начала сирийской войны, осуществлялись мероприятия направленные на свержение правительства Асада, которые в итоге и привели к войне, в рамках проекта "Арабской весны", и выходу из под контроля джихадистских группировок, которые потом обрели форму Исламского Государства.
Ценность материала ниже состоит в том, что там приводятся свидетельства и факты, которые обнародовались еще до начала войны и с позиций послезнания они конечно выглядят пророческими.
Как готовилась сирийская война
Поскольку сирийское правительство делает крупные завоевания по всей стране, многие начинают видеть свет в конце туннеля и провал попыток Запада уничтожить светское правительство Сирии. Однако следует помнить, что цель установления по всему миру гегемонии системы англо-финансистов – это не какое-то разовое предприятие, которое появилось в 2011 году, и которое легко будет остановлено 2018 году. В действительности, план уничтожения Сирии охватывал почти четыре десятилетия, только в 2011 году перешел в высшую степень при администрации Обамы.
Несмотря на то, что инициатива дестабилизации действительно всерьез началась при администрации Обамы, правда заключается в том, что предыдущая администрация также активно участвовала в планировании разрушения Сирии. Например, в 2006 году TIME показало рассекреченный двухстраничный документ, циркулирующий среди ключевых фигур в администрации Буша, который открыто заявлял, что США «поддерживают регулярные встречи внутренних сирийских активистов и представителей сирийской диаспоры» в Европе. В документе указывалось, что «эти встречи будут способствовать более согласованной стратегии и плану действий для всех антиасадских активистов».
Документ также заявил, согласно TIME, что выборы в Сирию в законодательные органы, которые должны состояться в марте 2007 года, «обеспечивают потенциальную проблему гальванизации, критиков режима Асада ». В документе было выражено открытое желание воспользоваться этой возможностью, предложив план "мониторинга выборов" (привет "Голос"), в котором будут использованы доступные в Интернете материалы для печати и их распространение активистами внутри страны [Сирии] и на территории соседних стран.
Документ также выступает за предоставление денег, по крайней мере, одному сирийскому политическому деятелю, который якобы намеревался баллотироваться на выборах против Башара аль-Асада. В документе также содержится призыв к финансированию и проведению «кампаний по просвещению избирателей» и «опроса общественного мнения», первый из которых «предварительно запланирован на начало 2007 года».
Как сообщалось в декабре 2006 года в статье http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1571751,00.html "Сирия в перекрестие Буша":
Американские официальные лица говорят, что правительство США имеет обширные контакты с рядом антиасадских групп в Вашингтоне, Европе и внутри Сирии. Чтобы дать импульс этой оппозиции, США серьезно рассматривают схему мониторинга выборов, предложенную в документе, по мнению нескольких официальных лиц. Это предложение еще не одобрено, отчасти из-за вопросов о том, будут ли сирийские выборы задерживаться или даже отменяться. Но один официальный представитель США, знакомый с этим предложением, сказал: «Вы вынуждены задумываться, пытаемся ли мы сейчас дестабилизировать сирийское правительство».
Некоторые критики в Конгрессе и администрации говорят, что такой план, предназначенный для тайного влияния на иностранное правительство, должен быть юридически признан «тайным действием», который по закону потребует от Белого дома информировать комитет по разведке на Капитолийском холме. Некоторые в Конгрессе, несомненно, возражают против этого тайного использования публично выделенных средств для содействия демократии.
Тот факт, что «критики в Конгрессе и администрации» считали, что план должен быть обозначен как «скрытая акция», означает, что план был скрыт от членов Конгресса, законно обязанных быть проинформированным о плане. Это не означает, что некоторые члены Конгресса или все члены «разведывательных комитетов» не знали о плане, но эти люди просто не были официально проинформированы о существовании плана. Тем не менее TIME сообщает, что документ выдвинул предложение о финансировании усилий по дестабилизации через Национальный фронт спасения и, конечно же, «Братьев-мусульман». TIME сообщал:
Сеть "Братьев Мусульман" и связанных с ней организаций на территории США на 2008-й год. Максимальный режим благоприятствования их деятельности был достигнут при Обаме.
В заявлении говорится, что часть усилий будет проводиться через фонд, управляемый Амаром Абдулхамидом, находящимся в Вашингтоне членом сирийской зонтичной оппозиционной группы, известной как Национальный фронт спасения (NSF). Фронт включает мусульманское братство, исламистскую организацию, которая на протяжении десятилетий поддерживала насильственное свержение сирийского правительства, но теперь заявляет, что стремится к мирным демократическим реформам. (Однако в Сирии членство в Братстве по-прежнему наказуемо смертью.) Еще одним членом НСФ является Абдул Халим Хаддам, бывший высокопоставленный сирийский чиновник и приверженец семьи Асада, который недавно отправился в изгнание после политического столкновения с режимом , Представителям Национального фронта спасения, в том числе Абдулхамиду, были предоставлены по меньшей мере две встречи в начале этого года в Белом доме, которые описывали встречи как ознакомительные.
Эллиот Абрамс
«Пропаганда демократии» была в центре внимания как демократических, так и республиканских администраций, но Белый дом Буша был особым бустером этой темы с 11 сентября. Иранский противник Эллиотт Абрамс был назначен ответственным за усилия в Совете национальной безопасности. До недавнего времени Элизабет Чейни, дочь вице-президента, курировала такую работу в Государственном департаменте. В прошлом США использовали поддержку «построения демократии» для свержения недружественных диктаторов, в том числе в Сербии Слободана Милошевича и украинского Леонида Кучмы.
План сделать «мониторинг выборов» работает в интересах Америки, в документе четко указано, что план сделать это должен быть скрыт. В соответствии с TIME говорится, что «Любая информация о финансировании для внутренних [сирийских] политиков для мониторинга выборов должна быть защищена от публичного распространения».
TIME добавляет:
Но американские эксперты по «продвижению демократии», приведенные TIME, говорят, что было бы неразумно оказывать финансовую поддержку конкретному кандидату на выборах из-за предполагаемого конфликта интересов. Более зловещий чиновник, знакомый с этим документом, пояснил, что секретность необходима отчасти потому, что правительство Сирии может нанести ответный удар против кого-либо внутри страны, который рассматривается как противодействие планам групп поддерживаемых США. Чиновник добавил, что, поскольку сирийское правительство использует широкую сеть внутренних шпионов, оно почти наверняка узнает об усилиях США, если этого еще не было. Это может привести к тюремному заключению еще большего числа оппозиционных деятелей.
Любая предпринятая американцами попытка провести такую работу по наблюдению за выборами может привести к затруднению или невозможности диалога между Вашингтоном и Дамаском, как это было предложено Исследовательской группой по Ираку и несколькими союзниками США. Вся эта затея также может быть пустой тратой усилий; Эдвард П. Джерджиан, бывший посол США в Сирии, который работал над докладом исследовательской комиссии Ирака, говорит, что оппозиция Сирии настолько раздроблена и слаба, что с такого предприятия мало что можно получить. «Финансировать оппозиционные партии на выборах- это отвлечение в лучшем случае», – сказал он TIME. «Это только помешает лучшему варианту привлечения Сирии к гораздо более важным, фундаментальным вопросам, таким как Ирак, мир с Израилем и опасная ситуация в Ливане».
Асад с супругой в Москве. 2005-й год.
Другие определяют другую цель для предлагаемой политики. «С тех пор, как США вторглись в Ирак, которому противостояла Сирия, администрация Буша искала способы убрать правительство в Дамаске», – отмечает Джошуа Ландис, эксперт по Сирии, который является содиректором Центра исследований мира в университете Оклахома. «Сирия оказалась следующей в повестке дня администрации по реформированию Большого Ближнего Востока». Ландис добавляет: «Это, по-видимому, попытка поднять сирийскую оппозицию под рубрикой "продвижение демократии" и "мониторинг выборов", но это на самом деле просто попытка оказать давление на сирийское правительство "в том, что хотят США. Это будет включать в себя блокирование границы Сирии с Ираком, чтобы сократить поддержку повстанцев в Ираке, которые нападают на американские войска; прекращение финансирования «Хезболлы» и вмешательство в ливанскую политику; и сотрудничество с ООН в расследовании убийства ливанского премьер-министра Рафика Харири. Старшие сирийские правительственные чиновники считаются первыми подозреваемыми по делу Харири.
Согласно документу, деньги на предложение «Наблюдение за выборами» будут направляться через Инициативу по Ближневосточному партнерству (MEPI), программу Государственного департамента. TIME написал,
Согласно веб-сайту MEPI, программа выделяет средства в размере от 100 000 до 1 млн. долл. США для поощрения образования и расширения прав и возможностей женщин, а также экономических и политических реформ, что является частью общего объема ассигнований в размере 5 млн. долл. США для Сирии, которые Конгресс поддержал в начале этого года. MEPI помогает переправлять миллионы долларов каждый год для групп на Ближнем Востоке, направленных на продвижение реформ. В подавляющем большинстве случаев бенефициары публично идентифицируются, поскольку финансовая поддержка распространяется по каналам, включая Национальный демократический институт, некоммерческий фонд Демократической партии и Международный республиканский институт (IRI), который связан с Республиканской партией В сирийском случае предложение о мониторинге выборов определяет IRI как «партнера», хотя на веб-сайте IRI, наполненном информацией о продвижении демократии в других частях мира, не упоминается Сирия. Представитель IRI не комментировал то, что организация могла планировать или проходить в Сирии, описывая эту тему как «чувствительную».
Наши хорошие знакомые.
Эксперты по внешней политике США, знакомые с этим предложением, говорят, что оно было разработано рабочей группой «Демократия и общественная дипломатия», которая еженедельно собирается в государственном департаменте для обсуждения Ирана и Сирии. Наряду со связанными рабочими группами она готовит предложения для более высокоуровневой группы по изучению операций Ирана в Сирии, или ISOG, межучрежденческого органа, который, по словам нескольких официальных лиц, включает заместителя госсекретаря Николаса Бернса, заместителя советника Совета национальной безопасности Эллиотта Абрамса и представителей Пентагона, Казначейства и разведки США. Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Томас Кейси сказал, что предложение по мониторингу выборов уже прошло через несколько секретных проектов, но «основная концепция очень актуальна».
План по дестабилизации Сирии посредством финансирования политической «оппозиции», а также физической «оппозиции» в форме суннитских ваххабитов и «Братьев-мусульман» невероятно знаком. Как писал журналист Сеймур Херш в своей статье « Перенаправление» http://www.newyorker.com/magazine/2007/03/05/the-redirection в 2007 году:
Чтобы подорвать Иран, который является преимущественно шиитским, администрация Буша решила, по сути, перенастроить свои приоритеты на Ближнем Востоке. В Ливане администрация сотрудничала с правительством Саудовской Аравии, которая является суннитской, в подпольных операциях, которые призваны ослабить организацию «Хизбалла», шиитскую организацию, поддерживаемую Ираном. США также участвовали в подпольных операциях, направленных против Ирана и его союзника Сирии. Побочным продуктом этих мероприятий стало укрепление суннитских экстремистских групп, которые поддерживают воинствующее видение ислама и враждебно относятся к Америке и сочувствуют «Аль-Каиде».
NB! Отсюда и растут корни ИГИЛ и "Ан-Нусры"
«Экстремистские группы, которые поддерживают воинствующее видение ислама», которые «враждебны Америке и сочувствуют« Аль-Каиде», – это определение так называемых« мятежников », появившихся в Сирии в 2011 году. Точно так же тот факт, что и Иран, и «Хезболла», которые являются естественными врагами «Аль-Каиды» и таких радикальных суннитских групп, участвуют в битве против ИГИЛ и других связанных с ней террористических организаций в Сирии, доказывает точность статьи на другом уровне.
Херш также писал:
Банда Чейни.
Новая американская политика в общих чертах обсуждалась публично. В показаниях перед Комитетом по иностранным делам Сената в январе госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что существует «новое стратегическое выравнивание на Ближнем Востоке», разделение «реформаторов» и «экстремистов»; она указала на суннитские государства в качестве центров умеренности и сказала, что Иран, Сирия и «Хезболла» «находятся на другой стороне этого разрыва» (в суннитском большинстве Сирии доминирует секта Алави). Иран и Сирия, по ее словам, «Сделали свой выбор, и их выбор – дестабилизация».
Однако некоторые из основных тактик этой политики не являются публичными. В некоторых случаях тайные операции держались в секрете, оставив при этом убийства или финансирование саудовцам, или, найдя другие способы обойти нормальный процесс ассигнований в конгрессе, заявили нынешние и бывшие должностные лица, близкие к администрации.
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На этот раз советник правительства США сказал мне, что Бандар и другие саудиты заверили Белый дом, что «они будут пристально следить за религиозными фундаменталистами. Их послание для нас было «Мы создали это движение, и мы можем контролировать его». Дело не в том, что мы не хотим, чтобы салафиты бросали бомбы; именно они бросают их в «Хизбаллу», Моктаду аль-Садра, Иран или сирийцев, если они продолжают работать с «Хизбаллой» и с Ираном .
Планы Халифата по захвату Сирии образца 2014 года.
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В-четвертых, правительство Саудовской Аравии, с одобрения Вашингтона, предоставит средства и материально-техническую помощь, чтобы ослабить правительство президента Башира Асада из Сирии. Израильтяне считают, что такое давление на правительство Асада сделает его более примирительным и открытым для переговоров. Сирия является основным каналом оружия для «Хизбаллы».
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Принц Бандар и Джордж Буш-младший.
Столь же тесно он общался и с Бушем-старшим.
В январе после вспышки уличного насилия в Бейруте с участием сторонников правительства и «Хизбаллы» принц Бандар отправился в Тегеран, чтобы обсудить политический тупик в Ливане и встретиться с иракским переговорщиком по ядерным вопросам Али Лариджани. По словам посла с Ближнего Востока, миссия Бандара, которая, по словам посла, была одобрена Белым Домом, также направлена «на создание проблем между иранцами и Сирией». Между двумя странами была напряженность в отношении сирийских переговоров с Израилем, Цель Саудовской Аравии заключалась в поощрении противоречий. Однако посол сказал: «Это не сработало. Сирия и Иран не собираются предавать друг друга. Подход Бандара вряд ли удастся ».
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Сирийское мусульманское братство, отделение радикального суннитского движения, основанного в Египте в 1928 году, более чем десятилетие решительно сопротивлялось режиму Хафеза Асада, отца Башира. В 1982 году Братство взяло под свой контроль город Хама; Асад взял город через неделю, убив от шести тысяч до двадцати тысяч человек. Членство в Братстве наказывается смертью в Сирии. Братство также является признанным врагом США и Израиля. Тем не менее, Джумблат сказал: «Мы сказали Чейни, что основным связующим звеном между Ираном и Ливаном является Сирия, и чтобы ослабить Иран, вам нужно открыть дверь для эффективной сирийской оппозиции».
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Бывший вице-президент Сирии Хаддам. Даже в 2018-м году он продолжает призывать к иностранной интервенции против Сирии. Живет в Париже.
Имеются данные о том, что стратегия перенаправления администрации уже принесла пользу Братству. Сирийский национальный фронт спасения является коалицией оппозиционных групп, основными членами которых являются фракция, возглавляемая Абдулом Халимом Хаддамом, бывшим вице-президентом Сирии, который перешел в оппозицию в 2005 году, и Братством. Бывший высокопоставленный офицер ЦРУ сказал мне: «Американцы обеспечили политическую и финансовую поддержку. Саудовцы берут на себя инициативу в финансовой поддержке, но есть и американское участие ». Он сказал, что Хаддам, который сейчас живет в Париже, получает деньги из Саудовской Аравии, с с информированием об этом Белого дома. (В 2005 году делегация членов Фронта встретилась с должностными лицами Совета национальной безопасности, согласно сообщениям прессы.
Херш также беседовал с шейхом Хасаном Насраллахом, лидером шиитской ливанской милиции «Хезболла». В отношении западной стратегии против Сирии он сообщил,
Насралла сказал, что он считает, что Америка также хотела добиться разделения Ливана и Сирии. В Сирии он сказал, что результатом будет толкание страны «в хаос и внутренние битвы, как в Ираке». В Ливане: «Будет суннитское государство, государство Алави, христианское государство и друзовское государство». Но он сказал: «Я не знаю, будет ли государство шиитов». Насралла сказал мне, что он подозревал, что одной из целей израильской бомбардировки Ливана прошлым летом было «уничтожение шиитских районов и перемещение шиитов из Ливана., Идея состояла в том, чтобы шииты Ливана и Сирии бежали в южный Ирак, в котором доминируют шииты. «Я не уверен, но я это чувствую, – сказал он мне.
Разделение оставило бы Израиль в окружении «маленьких спокойных государств», сказал он. «Я могу заверить вас, что Саудовское королевство также будет разделено, и этот вопрос будет доведен до североафриканских государств. Будут небольшие этнические и конфессиональные государства», – сказал он. «Иными словами, Израиль будет самым важным и самым сильным государством в регионе, который был разделен на этнические и конфессиональные государства, которые находятся в согласии друг с другом. Это новый Ближний Восток ».
https://www.activistpost.com/2018/07/secret-us-2006-govt-document-reveals-plan-to-destabilize-syria-by-using-extremists-muslim-brotherhood-elections.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=a3dff72406-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-a3dff72406-388189589 – оригинал на английском языке
Гладко было на бумаге, но ход сирийской войны и вмешательство России спутали карты составителям подобных планов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Сирии убиты 2 американских солдата
"Дейр-эз-Зор 24" сообщает, что сегодня в провинции погибло 2 американских солдата.
Инцидент произошел в поселке Аль-Нималия к северу от Дейр-эз-Зора.
При прохождении машин с американскими солдатами и ополченцами SDF у дороги был подорван фугас.
После чего боевики обстреляли колонну. В ответ был нанесен авиаудар и боевики были вынуждены отойти в пустыню.
По первой информации, скорее всего работа местных игилоидов с которыми США и SDF ведут вялотекущую борьбу на сирийско-иракской границе на восточном берегу Евфрата.
Впрочем, нельзя исключать и действий других групп ориентированных либо на Дамаск, либо на Анкару.
Собственно, именно повышения числа убитых американских солдат тем или иным образом, является одним из способов повышения издержек для США от оккупации части сирийской территории.
Официальных комментариев Пентагона пока не поступало.
PS. На заглавной фотографии американский патруль в районе Манбиджа.
PS2. Источники боевиков отмечают, что вечером наблюдаются очень сильные авиаудары ВКС РФ в Дераа, особенно в районе Сайды. Процесс вразумления особо упоротых продолжается.
Тафас.
Сайда.
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