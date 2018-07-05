Олег Ракшин о русских войсках на Западном фронте. 1916-1918 годы.
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Самарский исследователь Олег Ракшин рассказывает о Русском экспедиционном корпусе, который с 1916 года воевал на Западном фронте Первой мировой. На чужбине русские войска храбро сражались в так называемой “бойне Нивеля”, но в 1917 году подняли антивоенное восстание в лагере Ла-Куртин. Выходцами из русского легиона были Маршал Советского Союза Родион Малиновский и легендарный советский разведчик бывший генерал-майор РИА Павел Дьяконов.
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Источник: www.youtube.com