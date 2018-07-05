Очерняя память погибших добровольцев в САР: зачем «Дождь» опубликовал фейковый репортаж?

Наряду с правительственными войсками на протяжении нескольких лет Сирийскую республику защищают и российские добровольцы, которые отправляются в горячие точки, рискуя жизнью.

Благодаря храбрости наших парней, на Ближнем Востоке удалось переломить ход войны с международным терроризмом. Защищая Родину и весь мир от радикальных исламистов, храбрецы жертвовали своими жизнями ради других людей.

Однако не все ценят труд бойцов… Желая пропиариться на горячей новости, некоторые недобросовестные СМИ просто-напросто очерняют память погибших. Так, например, в погоне за хайпом телеканал «Дождь» устроил настоящие танцы на костях российских героев. Буквально пару дней назад скандальное издание поделился со зрителями анонсом расследования о тех, кто принимал активное участие в борьбе с боевиками ИГИЛ (запрещенная в РФ организация).

Представителей медиахолдинга вовсе не интересовали успехи добровольцев. Аудитории была представлена видеозапись, в ходе разбора которой стало понятно, что это откровенная постанова, призванная дискредитировать российских военных.

Первое, что бросается в глаза, это ряженый в форму парниша.

Согласно уставу, военнослужащие должны быть коротко пострижены, однако под беретом молодого человека виднеется копна волос. И это только первая несостыковка.

Во-вторых, черный берет. Такой головной убор имеют право носить только морские пехотинцы или бойцы спецподразделений внутренних войск России (ОМОН). Откуда, интересно, у мальчика 19-лет может взяться подобный берет?

А форма парня больше похожа на дембельскую, которую можно купить в любом интернет-магазине, да и просто сшить дома.

Если сравнивать форму настоящего морского пехотинца и парня, который участвовал в съемке видео «Дождя», разница колоссальная. У настоящего военного - строгий китель без всякой мешуры, а у актера из видеоролика нашито сразу все подряд.

Особо внимание стоит уделить оружию, с которым стоит у входа в военкомат «солдат». Очевидно, что это какой-то муляж, который явно ничего общего с оружием, используемым армией РФ, не имеет. Что тут говорить, если у «игрушечного» автомата даже нет приклада.

Проанализировав внешний вид «фейкового» солдатика, становится понятно, что все это постановка.

Тем временем, российские СМИ, которые ознакомились с репортажем телеканала, выразили довольно скептическое мнение, а кто-то вообще даже высмеял такое «творчество».

В погоне за сенсацией горе-операторы немного перестарались. Ляпы начались бросаться в глаза уже с 1,5 минуты просмотра. Очень сомнительным кажется и человек в балаклаве, которому для пущего эффекта и без того скрытое лицо размыли квадратиками.

Очевидно, что «Дождю» не интересна объективная подача темы добровольцев в Сирии. Единственная цель, которую преследуют эти аморальные люди – высокие просмотры, хайп и пиар.

Вместо того чтобы рассказать, сколько людей было спасено российскими добровольцами, наглое СМИ предпочитает «раскапывать» могилы, очернять память погибших, которые мужественно сражались с террористами в Сирии. Такие журналистские репортажи переходят просто все границы…