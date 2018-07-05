Новости Украины и Новороссии 05 июля 2018

В Ивано-Франковской области обрушился мост между двумя сёлами (ФОТО)

В Ивано-Франковской области после нескольких суток обильных осадков рухнул мост через реку между селами Долгое-Калужское и Пийло. Об этом сообщается на сайте районной госадминистрации. По словам Пийловского сельского головы Николая Семанива, мост был построен в 60-х годах прошлого века. Последний капитальный ремонт моста проводился в 2009–2010 годах, при так называемой преступной власти Януковича. Напомним, недавно в Киеве мост на Осокорках обрушился градом из камней. Очевидец происшествия киевлянин Александр Кравченко рассказал, что с моста посыпались камни, упав неподалеку от припаркованных машин. «Буквально, град из камней. Мимо проходили люди и хорошо, что никто не пострадал», — рассказал он. Советская инфраструктура неизбежно приходит в негодность, запас её прочности кончается, а новых масштабных инфраструктурных проектов на Украине за годы независимости так и не было создано. Читайте также: Мужчина застрелил студента, который избил его за проукраинские взгляды (ФОТО)

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«Жми врага лайком»: Сеть смеётся над рекламой Порошенко в Facebook (ФОТОПОДБОРКА)

В социальных сетях бурно обсуждают рекламную кампанию Петра Порошенко в Facebook, запущенную к неумолимо надвигающимся президентским выборам. Во всех рекламных публикациях страница президента призывает ставить ей лайк. Таким образом на Банковой решили увеличить число подписчиков — но увеличили пока только число саркастических комментариев, сообщает украинское издание «Страна.ua». Выстроена реклама так: упоминается какая-либо проблема Украины (например, коррупция), коротким слоганом выражается отношение Порошенко к этой проблеме — и далее следует призыв «жать лайк». Выглядит это все так, будто президент предлагает бороться с коррупцией или возвращать Крым, расставляя лайки в Facebook. На что и обратили внимание пользователи.



Особое внимание пользователей привлекла публикация с картинкой, на которой изображен украинский танк, а поверх наложена надпись «Жми врага лайком!» Эта публикация спровоцировала массу шуток со стороны пользователей, а некоторые сочли эту рекламу попросту глупой. Журналист и блогер Назар Приходько опубликовал подборку фото с рукопожатиями Порошенко и Путина и подписал: «Эксклюзив! Петро Порошенко показывает, как правильно жать». Пользователь Facebook Сергей Плахотнюк шутит: «Когда твои SMM* затупили — жми врага лайком». Пользователь Роман Губа:

— Тисни ворога лайком!

— Петр Алексеич, ну главнокомандующий из вас так себе. Тарас Иванчук: «Где “Джавелины”? А ты жми врага лайком!» Егор Лемента публикует карикатуру на Порошенко, где президент льёт фейки на костёр недоверия к власти. Игорь Нео предлагает президенту варианты других действий, которые можно делать при помощи лайков: «Нужно идти дальше: Убьём врага лайком! Вернём Донбасс лайком! Вернём Крым лайком! Освободим политзаключенных лайком! Снизим тарифы лайком! Проведём деофшоризацию лайком! Найдём убийц Небесной Сотни лайком! Накажем виновных в Иловайском и Дебальцевском котлах лайком! Проведём честные выборы лайком!» * SMM – social media marketing – маркетинг в социальных сетях, размещение информации о товарах или услугах в соцсетях или распространение любой другой информации через соцсети. Читайте также: Украина де-факто разрывает Минские соглашения

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Ополченец на свободе

Пришло радостное известие. Мособлсуд удовлетворил прокурорский протест в интересах ополченца Сергея Коржова, поданный по моему запросу. Сергей Коржов — товарищ и сокамерник другого ополченца Николая Трегуба, которого освободили чуть раньше. Коржов уже вышел из центра временного содержания под Егорьевском, где просидел полгода и где я его навещал. Теперь у него будет убежище в России.

А ведь ещё в мае наши правоохранители пытались вывезти его в аэропорт для отправки в Киев.

Главное — спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на известие о задержании и возможной высылке ребят на расправу.

Сколько у нас отзывчивых людей!..

А сколько талантливых, которые всеми силами преодолевают отставание России.

Известие совсем о другом.

Но тоже радующее. А радующим рад поделиться.

Из Воронежа написали то, что почти не встретишь в новостях: испытан элемент российского ракетного двигателя на водороде. Впервые в России.

Протестированная технология «найдёт применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах».

Отлично! Это же не просто космические исследование, а развитие науки и техники. Надежда на сильную Россию, современную и успешную.

Но надо преодолевать не только технологическую немощь, но и бесчестность и равнодушие.

Никакие технологические успехи их не искупят.

И наши соотечественники должны быть защищены.

И уж тем более те, кто был ранен, едва не погиб, терял товарищей, но оказался под угрозой выдачи туда, где посадят и запросто могут пытать и убить.

Сергей Шаргунов

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Киев: В ответ России у нас будут Барнаульский и Мурманский полки

Украинская сторона решил дать «жёсткий» ответ на присвоение президентом России Владимиром Путиным почётных званий воинским формированиям, в которых используются названия городов Украины. О «зеркальном ответе» сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. В эфире телеканала «112 Украина» он заявил буквально следующее:

Украину ещё никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайский и Барнаульский полки, и Мурманский, и так далее. Украинцы – очень творческие люди, нас всегда спасала выдумка.

1Вот про выдумку – это точно. Украина сама для себя выдумала небольшой мирок, в котором она всех побеждает, в котором является чуть ли не древнейшей страной на Земле, и в котором она превратилась в процветающее в экономическом и социальном плане государство.

На этом фоне на Украине прозвучало заявление о том, что украинцы не должны отказываться от изучения русского языка по одной причине. Причину эту озвучивает экс-глава Минтранса страны Евгений Червоненко. По его словам, русский язык – это язык «противника, а язык противника необходимо знать лучше». При этом тот же Червоненко отметил, что недооценивать русский язык, как язык международного общения, нельзя.



Это всё тот же мини-мирок Украины, в котором русские выставляются врагами, а русский язык – лишь как средство общения с противником.



При этом радует то, что на Украине проживают миллионы людей, относящие себя к нормальному миру, в котором Россию расценивают как по-настоящему братскую страну с братским народом. Это показало хотя бы то, как в одесских кафе и спортивных барах люди болели за сборную России по футболу.

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Две трети украинцев ожидают фальсификаций от выборов президента

Только 18% украинцев считают, что предстоящие президентские выборы и подсчёт их итогов пройдут честно, без значительных нарушений и фальсификаций. Остальные 66,7% уверены, что результаты будут в значительной мере сфальсифицированы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого центром «София». Еще 15,2% опрошенных затруднились с ответом на этот вопрос. Опрос проводился с 18 по 29 июня 2018 года. Всего было опрошено 2008 совершеннолетних жителей во всех подконтрольных Киеву областях Украины методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Как сообщала «Русская Весна», большинство украинцев считают, что «страна идёт куда-то не туда». Читайте также: ВСУ понесли потери при погрузке бронетехники под Харьковом

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Зрада: Генпрокуратура Украины запретила строительство музея «Революции достоинства» на Институтской в Киеве

Генеральная прокуратура Украины запретила строительство «Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни — Музея «Революции достоинства» на ул. Институтской в Киеве. Об этом сообщил директор музея «Революции достоинства» Игорь Пошивайло в эфире украинского радио. Он уточнил, что в среду получил предписание от департамента спецрасследований Генпрокуратуры о запрете строительства музея и мемориала на улице Институтской. «Фактически постановление запрещает любые действия от изменения объектов, запрета сноса малых архитектурных форм до запрета насаждений», — сказал он. Напомним, именно на этой улице произошёл расстрел снайперами участников уличных протестов, так называемого Евромайдана, а также правоохранителей. Ранее победителями конкурса проектов на лучшее проектное предложение по объекту «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни — Музей «Революции достоинства» стали архитекторы из Германии Ян Кляйхус и Йоханнес Кресснер. Читайте также: «Надоели!» — водители отказываются подвозить солдат ВСУ (ВИДЕО)

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Чудо из котла: в посольстве США встают на колени перед генералом ВСУ

По случаю 242-й годовщины независимости США американский посол Мари Йованович устроила прием для всех украинских «центров влияния». Одним из гостей мероприятия стал «легендарный» украинский генерал Игорь Гордийчук, который получил тяжелое ранение в Иловайском котле. Об этом рассказал известный пропагандист Юрий Бутусов. По его словам, прием в посольстве США напоминал «водное перемирие» в книге «Маугли» Редьярда Киплинга, когда во время засухи звери договорились не нападать друг на друга во время водопоя. «Были приглашены представители всех фракций и всех центров влияния, и пересекались и общались между собой люди, которые, наверное, нигде больше между собой публично встретиться и перекинуться мнениями не смогут… Были представители всех наших силовых ведомств и министерств. Удобно — можно со всеми пообщаться на одной площадке», — написал пропагандист. Бутусов отметил, что американцы «демонстративно не пригласили» на прием представителей специальной антикоррупционной прокуратуры. При этом представители НАБУ мероприятие посетили. Не приехали на прием и действующие кандидаты в президенты. «Одним из самых заметных гостей на приеме посла США был генерал-майор Игорь Гордийчук. Генерала после ранения выхаживали в США, он учился в командно-штабном колледже в Америке. Игорь Владимирович сидел, и было очень трогательно видеть череду гостей, которые к ему подходили и даже становились на колени», — рассказал Бутусов. По результатам приема он заявил, что «американизация нашей политики активно продолжается, и это позитивно». Читайте также: «Надоели!» — водители отказываются подвозить солдат ВСУ (ВИДЕО)

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На Донбассе украинские танки «потопили корабли противника» (+ФОТО, ВИДЕО)

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«Украинские военные на танках Т-64Б и боевых машинах пехоты разбили условного противника, который пытался высадиться на морском побережье Донбасса»​, — пишут украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ. Так, в районе проведения карательной операции прошли учения танкистов и экипажей бронемашин с боевыми стрельбами, передаёт пресс-служба штаба Объединённых оккупационных сил. По информации штаба ООС, украинские каратели противостояли попыткам условного противника захватить с моря участок побережья в Приазовье. «Всушники» проводили манёвры на танках Т-64Б и БМП-1. По легенде учений, некие силы пытались высадить десант на побережье Азовского моря, в результате чего танковую роту и механизированный взвод ВСУ подняли по тревоге. В результате силы ООС «уничтожили силы противника, потопив его корабли», часть мишеней были надводными. Судя по всему, именно они и изображали вражеские «линкоры». Читайте также: Президент Сербии тонко «потроллил» Порошенко.

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Прогулка по Кpымy. Аэропорт, Eвпатория

Это видео не претендует на серьезный анализ цен, инфраструктуры и настроений, это видео – беглый взгляд человека, желающего быстро увидеть основное.

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Ситуация в Киевском районе Донецка

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Князь Владимир крестил Украину, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко призвал мир поддержать Украину в предоставлении автокефалии православной церкви, потому что каждая страна имеет право на независимую церковь. Об этом он заявил в интервью сербскому телеканалу РТС. «Каждая страна имеет право на независимую церковь. 28 июля мы будем отмечать 1030-летие крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. У Украины есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была „матерью” для русской православной церкви. Именно так, а не наоборот. А сегодня Россия желает помешать нам иметь свою независимую церковь», — отметил Порошенко. Он отметил, что создание независимой церкви поддерживает якобы более половины украинцев. «Я надеюсь, что с Божьей помощью мы получим автокефалию украинской церкви. Поддержка со стороны других для нас в этом много значит», — заявил украинский президент. Читайте также: «Надоели!» — водители отказываются подвозить солдат ВСУ (ВИДЕО)

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В Раде заявили о критическом состоянии украинской энергетики

Энергетическую отрасль в Украине довели до критического состояния. Для того, чтобы найти новые средства на финансирование энергетики, чиновники могут уменьшить финансирование других отраслей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Виталий Куприй. «Довели (отрасль, — прим. ред.) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах все разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой. Теперь в „пожарном режиме“, возможно, остановится ремонт дорог, здравоохранение меньше получит, тяжелая ситуация», — сказал он. «Я однозначно считаю, что есть внутренние резервы, и если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли», — добавил он. Нардеп также считает, что министр энергетики Игорь Насалик не способен вывести из кризиса энергетическую отрасль. «Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтерам, что происходит, куда мы движемся… Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль», — резюмировал он. Читайте также: Российских водителей предупредили о схемах обмана на АЗС

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