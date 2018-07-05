ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕНИЕ СТАНОВЯТСЯ РОСКОШЬЮ

Депутат Госдумы Алексей Куринный на правительственном часе о лекарственном обеспечении заявил, что лекарства и лечение стали в РФ недоступны для малоимущих, которых у нас десятки миллионов.

Поставлена задача увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет, но она невыполнима без помощи современной медицины, смертность останется высокой. А. Куринный считает, что проводимый в РФ социальный курс, когда здравоохранение четверть века недофинансируется, не соответствует провозглашенным целям.

К чему противоречия привели?

– В стране только один из шести больных с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями получает современную, эффективную медикаментозную терапию. Только 20 процентов больных онкологическими заболеваниями получают необходимые таргетные лекарства. Только 2 процента современного рынка лекарственных препаратов в РФ составляют новейшие и инновационные лекарственные препараты, в то время как в странах Европы это 15 процентов.

Если говорить о востребованности лекарственного обеспечения, то около 50 процентов наших граждан старше 50 лет нуждаются в регулярной лекарственной терапии. После 65 лет этот процент повышается до 90 процентов. Девять из десяти граждан в возрасте 65 лет должны получать современную лекарственную терапию, чтобы дольше жить.

Но лекарства стали малодоступны из-за нехватки средств у людей. Например, стоимость самого необходимого набора препаратов для пожилого человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями составляет не менее 3–4 тыс. рублей в месяц. Но такие траты при пенсии в 12–14 тыс. рублей становятся непозволительной роскошью.

Формально у нас существует льготное лекарственное обеспечение. Оно, согласно Федеральному закону №178, полагается ветеранам, инвалидам. Но эта статья закона постоянно недофинансируется, дефицит средств составляет 30 млрд рублей. Это значит, что практически никто из ветеранов и инвалидов не обеспечивается системно бесплатными лекарствами. Есть 890-е постановление, предписывающее бесплатное лекарственное обеспечение региональных льготников. Недоплата по этой статье – 5 млрд рублей. Если учесть расходы на высокозатратную программу «Семь нозологий», на лечение ВИЧ, лекарственно устойчивых форм туберкулеза, тогда общий дефицит финансов на лекарства достигает 90–95 млрд рублей только по расходам федерального бюджета.

Еще сложнее ситуация в стационарном звене. Значительная часть средств, предназначавшихся на лекарства, была потрачена на выполнение майских указов президента, т.е. на увеличение зарплаты медперсоналу. А стационары остались почти без средств к существованию, в особенно бедственном положении оказались районные больницы.

Ни для кого не секрет, что 90–95 процентов всех заработанных больницами средств уходит на зарплату, а лекарства приобретать не на что. Даже крупные больницы испытывают финансовые затруднения. Скажем, Ульяновская областная клиническая больница, главная больница региона, 4 месяца работает без лекарств. Пациенты вынуждены покупать всё за свой счет, а причина известная – недофинансирование государства. Мало того, что средства съедает заработная плата, так еще и растут долги, в которые больницам приходится влезать, так как приходится покупать хотя бы часть препаратов…

Министерство до сих пор не представило расчеты, сколько требуется для обеспечения стационаров. Хотя есть все возможности подсчитать. У нас все больницы подключены к единой системе, и вычислить, сколько не хватает до стандарта и сколько реально используется, нетрудно. Но эти цифры не озвучиваются. Думаю, это будут колоссальные цифры. И называть их придется, иначе невозможно принимать нормальных управленческих решений. Не исключаю новой волны оптимизации, так как указы президента выполнять надо, этого требуют, и неважно, каким образом это будет выполняться.

Конечно, жесткие меры не понадобились бы в том случае, если бы на здравоохранение выделялось не 4 процента от ВВП, а по крайней мере в 2 раза больше. С четырьмя процентами даже дополнительные 66 млрд рублей, которые собираются добавить, не изменят ситуацию с лекарственным обеспечением.

Сегодня 35 регионов РФ не выполняют федеральные нормативы. А Минфин смотрит на это с закрытыми глазами и позволяет себе недодавать регионам по 2 млрд, по 3 млрд, по 4 млрд, по 6 млрд на расходы по статьям, которые федеральный центр обязан финансировать. Не исполняется, например, финансирование государственной медицинской помощи, но никто на это не реагирует, а крайними остаются люди.

Проблема из проблем – орфанные препараты. Ожидается, что это будет новая программа, и выполняться она будет централизованно. Это обнадеживает. Таким образом, закон об обеспечении лекарствами людей с редкими болезнями, который провалила «Единая Россия», будет реализован через централизованные закупки по орфанным заболеваниям.

Низкая доступность лекарств вызвана еще и неэффективностью использования даже тех небольших средств, которые мы имеем. В стране полный хаос и бесконтрольность в государственных закупках лекарств и изделий медицинского назначения. Закупочные цены одних и тех же препаратов различаются в регионах в разы. Действующая система дает сбои.

Пример – моя Ульяновская область, где неделю назад были арестованы сразу министр здравоохранения области, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания и два крупных чиновника, ответственные за закупки лекарств. Они создали коррупционные схемы и через них всего за 3 года пропустили 3,5 млрд рублей, нанеся прямой ущерб бюджету области в 300 млн рублей. Часть фигурантов по этому делу уже доставлена в Москву в Матросскую Тишину, министр в больнице, а губернатор срочно отправился в отпуск. Непростая ситуация. Но сколько людей из-за этих «схем» были лишены необходимых лекарств, потому что средства ушли налево! Думаю, это не единичный случай. А Министерство здравоохранения находится в стороне от этих процессов. А ФОМС, его территориальное отделение, говорит: мы деньги отдали, ничего не знаем. Два года мы добивались расследования грязных дел, которые творились у всех на виду, и только сейчас возбуждено уголовное дело. Надеюсь, виновные понесут положенное наказание.

Мое мнение, закупки лекарств необходимо централизовать, что позволит сэкономить значительные средства. Такая практика сложилась в Египте, Индии, что позволяет им закупать лекарства в 3–5 раз дешевле, чем у нас, а это тысячи спасенных жизней. Эту программу сегодня необходимо вводить.

А пока у нас централизации нет, бюджетные средства распыляются по регионам и нередко оседают в карманах мошенников через коррупционные схемы, неправомерно завышенные цены. Неслучайно аптеки у нас возникают на каждом шагу. Торговля лекарствами стала выгодным бизнесом. Контроля нет, значит, можно людям продавать дорогие, да еще и некачественные лекарства.

Наконец, собственное производство – это главный путь экономии и удешевления лекарств. Если мы не имеем собственного производства, если мы не имеем полного цикла производства лекарственных препаратов, то говорить о снижении цены не приходится. Нам будут поставлять препараты по сверхзавышенным ценам, и мы вынуждены будем их покупать.

Предлагаю определить перечень тех лекарственных препаратов на уровне министерства, которые должны производиться на территории нашей страны. Это вопрос национальной безопасности, суверенитета, независимости нашего государства.

Нам всем необходимо понять, что лекарства имеют огромное значение, они изменили жизнь человечества. Вакцины, антибиотики, изобретение инсулина позволили сегодня жить десяткам, сотням миллионов наших граждан, жителей всей планеты. Основная часть медицинской помощи сегодня, ее эффективность зависит от современных лекарственных препаратов, от возможности их получить, от их доступности, естественно, и от их качества.

Сделать их доступными, качественными, эффективными – наша важнейшая задача.