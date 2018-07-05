Как Сталин родственницу Троцкого награждал

Сегодня её практически не знают. Ее имя ушло из общественного сознания, хотя она сама не является таким уж «древним экспонатом». «Она» — это поэтесса и писательница Вера Инбер.

Вера Моисеевна Инбер (в девичестве Шпенцер) прожила долгую жизнь. Родилась в 1890 году в Одессе ещё при императоре Александре III, ушла из жизни в 1972 году уже при Брежневе и развитом социализме. Единственная дочь известного одесского издателя Моисея Шпенцера и директрисы гимназии, учительницы русского языка и литературы Ирмы (Фанни) Соломоновны.

Вера Инбер была известна при жизни. Ее произведения будоражили сердца, но сегодня это имя скажет что-то лишь знатоку литературы или истории.

Писать стихи Вера Инбер начала еще в 1912 году. Ее похвалил сам Блок. Ее дочь Жанна родилась в Париже, и перед началом роковой для Российской империи Первой мировой войны Вера со своим мужем Натаном Инбером уехала из Европы обратно в родную Одессу.

А далее мир изменился навсегда. Сначала одна война, потом революции, затем — война новая, уже гражданская. В 1919 году её муж уехал из России в Константинополь. Отправилась туда было и она сама. Но быстро вернулась. Эмиграция не для нее, да и чувства к супругу остыли.

В 1924 году Вера Инбер в очередной раз покинула Россию. Вновь жила в Париже, Берлине, Брюсселе. Писала статьи для московских газет. Писала стихи. В 1926-м вернулась в столицу. Спустя семь лет она вместе с другими писателями отправилась в поездку на Беломорско-Балтийский канал, после чего опубликовала полную восторга статью о быте заключенных, чудесах перевоспитания и НКВД.

В 1939 году ей вручили орден «Знак Почета» — редкую в писательской среде награду.

Но главное дело её жизни было впереди. Вера Инбер станет одной из тех, кто запечатлеет в прозе и стихах подвиг блокадного Ленинграда. Кто отразит и сохранит на века подвиг жителей города на Неве. Именно поэтому жаль, что Веру Инбер не знают сегодня. Она, как Ольга Берггольц, воспела блокаду как торжество духа над смертью и страшными обстоятельствами.

Когда началась война, Вера жила в Москве. Тогда на свет появился её внук Михаил. В то время её второго мужа Илью Давыдовича Страшуна, академика АМН СССР, назначили руководителем 1-го Ленинградского медицинского института (знаменитого «Первого меда»), и Вера отправилась в Ленинград. Поезд, на котором они въехали в город, оказался последним перед началом блокады.

Внук Веры Инбер умрет в эвакуации. Сама она переживет мужа и дочь. Все, что увидит в блокадном Ленинграде, отразит в своем дневнике. Опубликованный в журнале «Знамя», он будет называться «Почти три года». На мой взгляд, это лучшее из ее произведений.

Но товарищ Сталин решит иначе. За поэму «Пулковский меридиан», посвященную блокаде, Вере Инбер после войны присудили Сталинскую премию.

Много необычного было в биографии нашей героини.

Но самого любопытного мы ещё не сказали: Вера Инбер была двоюродной сестрой Льва Троцкого. По другим сведениям — племянницей «демона революции». В разных источниках пишут по-разному. Ясно одно: писательница Вера Инбер, получившая Сталинскую премию и орден «Знак почета», была близкой родственницей главного врага Сталина. Ее никогда не арестовывали, не репрессировали и никак не «прессовали».

Существует даже легенда, будто в 1939 году, просматривая список представленных к награде писателей, Сталин спросил:

«А почему в списке нет товарища Веры Инбер? Разве она плохой поэт? И не заслуживает ордена?»

Иосифу Виссарионовичу напомнили, что Вера — не только хороший поэт, но еще и близкая родственница Троцкого.

«И все-таки, я думаю, — сказал Сталин, — мы должны наградить товарища Веру Инбер. Она никак не связана с врагом народа Троцким».

И ей дали орден…

Мы все ещё плохо знаем те времена…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru