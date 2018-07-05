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Госдума официально раскрыла зарплату и пенсию депутатов

14:40. 5 июля 2018 Просмотров - 163 2 коммент. Опубликовал:
Госдума официально раскрыла зарплату и пенсию депутатов | Русская весна

Госдума официально раскрыла размер зарплаты и пенсии депутатов нижней палаты российского парламента.

Зарплата народного избранника в 2018 году составляет 399 тыс. рублей в месяц, пенсия — от 46,6 до 63,5 тыс. рублей. 

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Госдумы 5 июля.

«Фактическая начисленная среднемесячная заработная плата за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов Государственной Думы и отпусков) составила 388,5 тысяч рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога).

В соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть „на руки” депутат в среднем получает 347,4 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

«Денежное вознаграждение депутата Государственной Думы, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году — 84 тыс. 774 рубля.

Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до десяти лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей десять лет и более», — уточняется порядок расчёта пенсий.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

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    Мефодий 5 июля 2018 в 16:01 Ссылка Пометить
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    малоимущие бля.

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    mary 5 июля 2018 в 16:40 Ссылка Пометить
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    Все ,все проголосуют в той или иной мере за реформу пенсий-и Общественная палата тоже ,потому что все стороны жизни и души (патриотизм,волеизьявление низов)все возглавлено сверху (пример с шизой Паниной из Росмолодежи ,которая обучала их на Вязьме патриотизму и считала за *****) . ***** мы и есть ,раз нуждаемся в руководстве сверху и в хоть маленьком ,но уполномоченном чиновнике ,это от СССР что ли.Ведь никто не парирует Антону с его дельными предложениями ,зато с энтузиазмом, в который раз кидаетесь в драку с Серыми ,разве они что -то дельное предлагают и новое.

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