Америка и Донбасс имеют одинаковое право на восстание

Источник: dnr-pravda.ru

Подписанная 4 июля 1776 года Декларация независимости США являлась именно актом сепаратизма. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Правда ДНР» рассказал американский волонтёр Рассел Бентли. В очередную годовщину независимости США Бентли напомнил, что Соединённые Штаты – страна очень неоднородная, но сейчас превратилась в основной инструмент фашизма.



Защита от преступной политики

«Двести сорок два года назад Соединённые Штаты провозгласили независимость от Великобритании, – говорит нам Рассел Бентли. – Они считали, что англичане, используя военную силу, осуществляют диктат по отношению к гражданам Америки. Поэтому они восстали, и это было правильно, это было благородно! В 1836 году завершилось восстание в Техасе, который стремился освободиться от диктата Мексики. Техасцы тоже стремились защитить свою землю и свои семьи от агрессии. И в случае с сопротивлением США по отношению к Великобритании, Техаса против Мексики, и Донбасса против украинской армии – мы имеем совершенно одинаковую ситуацию. Америка и Техас стремились защитить себя от преступной политики, вырваться из рабства. То же самое сейчас делает и Донбасс».

Граждане-жертвы

По словам Рассела Бентли, Соединённые Штаты – очень разнообразная страна, но сейчас она находится в собственности олигархов, и превратилась в инструмент мирового олигархического фашизма.

«Сегодня американское правительство и военные силы угрожают будущему человечества и мира, – подчеркнул гражданин США. – Они пытаются править миром, и это особенно усилилось после краха СССР. Поэтому сильные люди восстают против этого, чтобы защитить себя, как это делают жители Донбасса и люди в Сирии. Они встали на пути этих планов по доминированию Америки в мире. Но США – неоднородная страна. Люди в Соединённых Штатах тоже являются жертвами фашистов и олигархов, которые контролируют американское правительство сегодня».

Правительство, которое заслужили

Таким образом, как отметил Бентли, Америка быстро превратилась в нацию хозяев и рабов.

«Мне сложно поздравлять Америку с днём независимости сегодня, – говорит он. – Потому что, как я уже говорил, страна находится под контролем фашистского правительства, армии и корпораций. Люди получают то правительство, которое они заслуживают. В Америке есть четыреста человек, которые суммарно более богаты, чем 50% населения этой страны. Эти четыре сотни богачей контролируют сенаторов, судей, конгрессменов. Они плодят ложь, чтобы достичь собственной выгоды и влияют на общественное мнение. Некоторые американцы понимают, во что превратилась их страна, и пытаются как-то изменить эту ситуацию. Они хотят большего, чем право выбрать того или иного биллионера, или заниматься политикой в фейсбуке. Они пытаются понять, что же на самом деле происходит в Донбассе».

Пусть Бог защитит невиновных

По его словам, до тех пор, пока американцы не поймут, что люди в Донбассе готовы встать, рискнуть своими жизнями за свободу, справедливость и равенство, в Штатах люди будут оставаться рабами.

«Я хочу пожелать всего наилучшего хорошим людям в США. Что же касается тех, кто хочет быть хозяевами – они мои враги. И поэтому я здесь. И эти люди – враги всех хороших людей в США и во всём мире. Поэтому я желаю удачи всем хорошим людям в мире. Пусть Бог защитит невиновных, а остальные пусть получат то, чего они заслужили», – резюмировал гражданин США.

Елена Остроух

Источник: nstarikov.ru