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“Звезда на “Звезде”. Николай Бурляев

16:12. 4 июля 2018 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Цензура в кино стала необходима, а нашей стране требуется новый закон о культуре? На эти вопросы постарается ответить сегодняшний гость нашей студии. Его имя стало известным благодаря режиссерам Андрею Кончаловскому и Андрею Тарковскому, и сегодня он сам – среди мэтров отечественного кинематографа. О том, как война стала главной темой его творчества и почему зритель полвека помнит «Иваново детство», о творческом подвиге своего учителя Михаила Ромма в работе над фильмом «Обыкновенный фашизм» и дружбе с фронтовиками Некрасовым, Астафьевым и Никулиным, в программе «Звезда на “Звезде”» расскажет режиссёр, сценарист, актёр, народный артист РФ Николай Бурляев.

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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