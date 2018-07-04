Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2018

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из украинских СМИ признал, что на стороне ДНР и ЛНР воюют сотни добровольцев из Европы.

Он добавил, что его ведомство «передало в институты Международного уголовного суда через МИД… списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев.

Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10–15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек», — пояснил Матиос.

Главный военный прокурор жалуется на «двойные стандарты», поскольку добровольцев, воевавших на Донбассе, не хотят судить на их родине.

«Наёмничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц», — возмущается Матиос, умалчивая, что европейцы воюют в Армиях Народных Республик по зову сердца, а не за финансовое вознаграждение.

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