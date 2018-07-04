Сводки от ополчения Новороссии 04 июля 2018
- 18:58 ВСУ понесли потери при погрузке бронетехники под Харьковом.
- 17:18 Четверо украинских силовиков погибли, пятеро ранены при подрыве на минном поле – Безсонов.
- 15:54 На стороне ДНР и ЛНР воюют сотни добровольцев из Европы, — военный прокурор Украины (ВИДЕО).
- 12:52 ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 4 июля 2018.
- Вчера 22:57 Агент СБУ «Неделя» отказался от шпионажа в пользу Украины.
ВСУ понесли потери при погрузке бронетехники под Харьковом
Несчастный случай произошел 3 июля в Чугуевском районе Харьковщины во время загрузки на железнодорожные платформы бронетехники. При выполнении этих работ был смертельно травмирован старший сержант ВСУ Александр Скус.
Об этом сообщает оперативное командование «Восток» Вооружённых сил Украины.
«Во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронированной техники механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования „Восток“ старший сержант Скус Александр Дмитриевич получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего.
Предварительно установлено, что причиной инцидента стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Четверо украинских силовиков погибли, пятеро ранены при подрыве на минном поле – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На стороне ДНР и ЛНР воюют сотни добровольцев из Европы, — военный прокурор Украины (ВИДЕО)
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире одного из украинских СМИ признал, что на стороне ДНР и ЛНР воюют сотни добровольцев из Европы.
Он добавил, что его ведомство «передало в институты Международного уголовного суда через МИД… списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев.
Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10–15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек», — пояснил Матиос.
Главный военный прокурор жалуется на «двойные стандарты», поскольку добровольцев, воевавших на Донбассе, не хотят судить на их родине.
«Наёмничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц», — возмущается Матиос, умалчивая, что европейцы воюют в Армиях Народных Республик по зову сердца, а не за финансовое вознаграждение.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР: Обстановка на линии соприкосновения за сутки. 4 июля 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Агент СБУ «Неделя» отказался от шпионажа в пользу Украины
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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Ведомство главного военного прокурора Украины получило от правительства ДНР и ЛНР списки всех иностранцев, воюющих на стороне ДНР и ЛНР и передало их в институты Международного суда! Откуда списки?