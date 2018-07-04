Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июля 2018

Пропагандисты ИГИЛ* заявили, что сын главаря Абу Бакра Аль-Багдади был убит в ходе нападения на позиции сирийских правительственных и российских сил в провинции Хомс.

«Худайфа аль-Бадри <…>, сын халифа, был убит в операции против алавитов и русских на теплоэлектростанции в Хомсе», — говорится в сообщении медиакрыла террористической группировки, там же опубликовано и фото сына Абу Бакра с оружием.

В сообщении уточняется, что уничтожен Худайфа аль-Бадри был в составе группы ингимаси — боевиков-террористов, которые используют особую тактику: во время атаки они стараются как можно дольше сохранить свою жизнь, чтобы расстрелять максимальное количество людей, прежде чем оказаться в окружении и привести в действие пояс шахида.

Самого Абу Бакра различные СМИ «убивали» не раз — сообщения о его смерти с завидной регулярностью появляются как в западных, так и в арабских новостных лентах. Последнее сообщение от имени аль-Багдади — 46-минутная видеозапись — было опубликовано в сентябре прошлого года.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка