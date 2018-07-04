Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июля 2018
- 07:39 Сын главаря ИГИЛ убит в Сирии при атаке на солдат САА и российских советников (ФОТО).
- 05:00 Армия России в Идлибе. Дорога жизни из лагеря смерти (ВИДЕО).
- Вчера17:56 Авиабаза Хмеймим. 17.06.2018.
- Вчера 05:00 Сирия: стремительный удар на юге гасит пожар войны (ВИДЕО).
Сын главаря ИГИЛ убит в Сирии при атаке на солдат САА и российских советников (ФОТО)
Пропагандисты ИГИЛ* заявили, что сын главаря Абу Бакра Аль-Багдади был убит в ходе нападения на позиции сирийских правительственных и российских сил в провинции Хомс.
«Худайфа аль-Бадри <…>, сын халифа, был убит в операции против алавитов и русских на теплоэлектростанции в Хомсе», — говорится в сообщении медиакрыла террористической группировки, там же опубликовано и фото сына Абу Бакра с оружием.
В сообщении уточняется, что уничтожен Худайфа аль-Бадри был в составе группы ингимаси — боевиков-террористов, которые используют особую тактику: во время атаки они стараются как можно дольше сохранить свою жизнь, чтобы расстрелять максимальное количество людей, прежде чем оказаться в окружении и привести в действие пояс шахида.
Самого Абу Бакра различные СМИ «убивали» не раз — сообщения о его смерти с завидной регулярностью появляются как в западных, так и в арабских новостных лентах. Последнее сообщение от имени аль-Багдади — 46-минутная видеозапись — было опубликовано в сентябре прошлого года.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Армия России в Идлибе. Дорога жизни из лагеря смерти (ВИДЕО)
Уже почти двадцать тысяч сирийцев покинули подконтрольные боевикам районы через гуманитарный коридор Абу-Духур в центральной исламистской провинции Идлиб.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.
Между городками Тель-Султан и Абу-Духур продолжает работу не так давно созданный гуманитарный коридор, через него ежедневно проезжают сотни сирийцев и десятки единиц автотранспорта.
Гумкоридор «Абу-Духур» стал настоящей дорогой жизни для людей, которые пытаются покинуть контролируемую жестокими бандами большую провинцию Идлиб на северо-западе САР. Эта мухафаза превратилась в настоящий лагерь смерти, где террористы постоянно воюют друг с другом, убивая членов конкурирующих группировок. Часто в этих разборках гибнут и мирные жители, бесправные в этом регионе, находящемся в полной власти банд.
Напомним, что, благодаря достигнутой договорённости между лидерами бандформирований и российскими военными переговорщиками, гражданское население может покинуть оккупированную джихадистами провинцию Идлиб и перейти на сторону правительства.
Безопасность гуманитарного перехода обеспечивают военнослужащие военной полиции Минобороны РФ, а также сотрудники сирийских специальных служб. Российские военные инженеры вместе с сирийскими сапёрами внимательно осматривают автомобильные колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.
Уже около 19000 мирных жителей смогли покинуть подконтрольные бандформированиям территории благодаря самоотверженной работе миротворцев из российского Центра по примирению враждующих сторон.
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Авиабаза Хмеймим. 17.06.2018
Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим от 17 июня 2018 года.
Су-24 – 9
Су-25 – 6
Су-30 – 6
Су-34 – 5
Су-35 – 4
Ил-76 – 1
А-50 – 1
Ил-26/30 – 1
В целом, несмотря на разговоры про сокращение авиационной группировки, ее численность остается на уровне апреля-мая.
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Сирия: стремительный удар на юге гасит пожар войны (ВИДЕО)
Постепенно мирная жизнь приходит в провинцию Дераа, где ровно 7 лет назад и разгорался костёр арабской весны в Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
В населенные пункты Даиль, Этбаа и Шейх-Мискин постепенно возвращаются мирные жители. На улицах этих городов еще буквально несколько дней назад шли боестолкновения правительственных войск с подразделениями Свободной Сирийской армии.
В ходе ожесточенных боев практически за каждую улицу и каждый метр населенного пункта армейцы смогли выбить противника и закрепиться в городах и на основных транспортных развязках. Уходя из города, боевики заминировали много жилых домов, подвалы, обочины главных дорог. Данные города были заняты группировками так называемой умеренной оппозиции, что существенно облегчило процесс примирения — многие члены НВФ отказались от сопротивления и сложили оружие.
Однако совсем рядом базируются непримиримые бандгруппы террористов ИГИЛ*. Буквально в двух километрах от городской застройки все еще слышны выстрелы, иногда в город прилетают мины и газовые баллоны.
Это строители «халифата» на последнем издыхании пытаются сдержать натиск наступающих сирийских «Тигров» генерала Сухела. Террористам не остается ничего, кроме как пытаться отвлечь внимание наступающих правительственных войск, стреляя по мирным гражданам.
В скором времени под охраной военной полиции в город зайдут первые гуманитарные колонны российского Центра примирения враждующих сторон в САР и сирийского арабского красного полумесяца.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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