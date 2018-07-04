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Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 июля 2018

10:38. 4 июля 2018 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Сын главаря ИГИЛ убит в Сирии при атаке на солдат САА и российских советников (ФОТО)

Сын главаря ИГИЛ убит в Сирии при атаке на солдат САА и российских советников (ФОТО) | Русская весна

Пропагандисты ИГИЛ* заявили, что сын главаря Абу Бакра Аль-Багдади был убит в ходе нападения на позиции сирийских правительственных и российских сил в провинции Хомс.

«Худайфа аль-Бадри <…>, сын халифа, был убит в операции против алавитов и русских на теплоэлектростанции в Хомсе», — говорится в сообщении медиакрыла террористической группировки, там же опубликовано и фото сына Абу Бакра с оружием.

В сообщении уточняется, что уничтожен Худайфа аль-Бадри был в составе группы ингимаси — боевиков-террористов, которые используют особую тактику: во время атаки они стараются как можно дольше сохранить свою жизнь, чтобы расстрелять максимальное количество людей, прежде чем оказаться в окружении и привести в действие пояс шахида.

Самого Абу Бакра различные СМИ «убивали» не раз — сообщения о его смерти с завидной регулярностью появляются как в западных, так и в арабских новостных лентах. Последнее сообщение от имени аль-Багдади — 46-минутная видеозапись — было опубликовано в сентябре прошлого года.

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* запрещенная в РФ террористическая группировка

Сын главаря ИГИЛ убит в Сирии при атаке на солдат САА и российских советников (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия России в Идлибе. Дорога жизни из лагеря смерти (ВИДЕО)

Армия России в Идлибе. Дорога жизни из лагеря смерти (ВИДЕО) | Русская весна

Уже почти двадцать тысяч сирийцев покинули подконтрольные боевикам районы через гуманитарный коридор Абу-Духур в центральной исламистской провинции Идлиб.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирии.​

Между городками Тель-Султан и Абу-Духур продолжает работу не так давно созданный гуманитарный коридор, через него ежедневно проезжают сотни сирийцев и десятки единиц автотранспорта.

Гумкоридор «Абу-Духур» стал настоящей дорогой жизни для людей, которые пытаются покинуть контролируемую жестокими бандами большую провинцию Идлиб на северо-западе САР. Эта мухафаза превратилась в настоящий лагерь смерти, где террористы постоянно воюют друг с другом, убивая членов конкурирующих группировок. Часто в этих разборках гибнут и мирные жители, бесправные в этом регионе, находящемся в полной власти банд.

Напомним, что, благодаря достигнутой договорённости между лидерами бандформирований и российскими военными переговорщиками, гражданское население может покинуть оккупированную джихадистами провинцию Идлиб и перейти на сторону правительства.

Безопасность гуманитарного перехода обеспечивают военнослужащие военной полиции Минобороны РФ, а также сотрудники сирийских специальных служб. Российские военные инженеры вместе с сирийскими сапёрами внимательно осматривают автомобильные колонны беженцев для пресечения попыток провоза взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Уже около 19000 мирных жителей смогли покинуть подконтрольные бандформированиям территории благодаря самоотверженной работе миротворцев из российского Центра по примирению враждующих сторон.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Авиабаза Хмеймим. 17.06.2018

Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим от 17 июня 2018 года.

Су-24 – 9
Су-25 – 6
Су-30 – 6
Су-34 – 5
Су-35 – 4
Ил-76 – 1
А-50 – 1
Ил-26/30 – 1

В целом, несмотря на разговоры про сокращение авиационной группировки, ее численность остается на уровне апреля-мая.

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Сирия: стремительный удар на юге гасит пожар войны (ВИДЕО)

Сирия: стремительный удар на юге гасит пожар войны (ВИДЕО) | Русская весна

Постепенно мирная жизнь приходит в провинцию Дераа, где ровно 7 лет назад и разгорался костёр арабской весны в Сирии.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

В населенные пункты Даиль, Этбаа и Шейх-Мискин постепенно возвращаются мирные жители. На улицах этих городов еще буквально несколько дней назад шли боестолкновения правительственных войск с подразделениями Свободной Сирийской армии.

В ходе ожесточенных боев практически за каждую улицу и каждый метр населенного пункта армейцы смогли выбить противника и закрепиться в городах и на основных транспортных развязках. Уходя из города, боевики заминировали много жилых домов, подвалы, обочины главных дорог. Данные города были заняты группировками так называемой умеренной оппозиции, что существенно облегчило процесс примирения — многие члены НВФ отказались от сопротивления и сложили оружие.

Однако совсем рядом базируются непримиримые бандгруппы террористов ИГИЛ*. Буквально в двух километрах от городской застройки все еще слышны выстрелы, иногда в город прилетают мины и газовые баллоны.

Это строители «халифата» ​на последнем издыхании пытаются сдержать натиск наступающих сирийских «Тигров» генерала Сухела. Террористам не остается ничего, кроме как пытаться отвлечь внимание наступающих правительственных войск, стреляя по мирным гражданам. 

В скором времени под охраной военной полиции в город зайдут первые гуманитарные колонны российского Центра примирения враждующих сторон в САР и сирийского арабского красного полумесяца.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
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