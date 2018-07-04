Новости Украины и Новороссии 04 июля 2018

В эти дни на Украине торжественно отмечают пока еще не государственный, но уже достаточно популярный среди патриотической общественности праздник — день восстановления украинского государства.

Он приурочен к событиям 77-летней давности, когда войска нацистской Германии захватили территорию Галичины и Ярослав Стецько — один из ведущих функционеров «Организации украинских националистов»*, который по праву считался правой рукой Степана Бандеры, — зачитал во Львове политический манифест, провозгласив создание зависимого от гитлеровцев протектората, по образцу марионеточных квазигосударств в Хорватии и Словакии.

«Создающееся Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской власти», — совершенно недвусмысленно говорится об этом в «Акте восстановления Украинского Государства», обнародованном 30 июня 1941 года.

Другими словами, современные украинские националисты считают праздником немецкую оккупацию Украины, прославляя националистических политиков, открыто коллаборировавших с гитлеровским режимом.

Причем его отмечают на официальном уровне — так, торжества на львовской площади Рынок возглавил губернатор Олег Синютка вместе с многочисленными чиновниками. В его присутствии собравшиеся хором повторили текст акта Ярослава Стецько — хотя, разумеется, стыдливо убрали из него упоминание Гитлера.

Между тем «восстановление украинской государственности», по версии «Организации украинских националистов», сопровождались волной прокатившейся по Западной Украине погромов, в которых были уничтожены десятки тысяч евреев. Львовский погром начался именно 30 июня — сразу после выступления Стецько, и сопровождался массовыми убийствами, пытками, изнасилованиями ни в чем не повинных людей.

Причем организатором всех этих зверств являлась националистическая милиция, действовавшая по прямой указке немецкой власти. Однако, современные украинские политики ни одним словом не упоминают об этом кошмаре, предлагая стране чествовать преступников, которые первыми начали реализовывать на территории Украины чудовищный сценарий Холокоста.

«Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, в честь годовщины Львовского погрома, опубликовал лирическое эссе о том, как 30 июня 1941 в город вошло подразделение немецкой армии „Нахтигаль“ и один из его офицеров Роман Шухевич.

Ни одним словом об убийстве львовских евреев министр памяти Вятрович не обмолвился», — говорит об этом глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Больше того — львовские власти организовали круглый стол по случаю 77-летней даты «Акта восстановления Украинского Государства», а его участники потребовали отмечать ее в масштабах всей Украины.

«Эту дату надо отмечать не только в пределах Галичины, но делать ее всеукраинским праздником», — заявил по этому поводу националистический историк Олег Баган. Его идею поддерживают представители ультраправой партии «Свобода», которые требуют отметить на государственном уровне грядущую 80-ю годовщину провозглашения манифеста Стецько.

Хотя даже во Львове многие называют это предложением отпраздновать юбилей Львовского погрома — прекрасно понимая, как отнесутся во всем мире к попыткам распиарить одиозный, позорный для исторической памяти документ, с угодливыми панегириками по адресу «вождя Адольфа Гитлера».

Увы, но исторический ревизионизм победоносно шествует по постмайдановской Украине. Так, сайт «Историческая правда» опубликовал статью под заголовком «Создание дивизии „Галичина“, как политический проект и цивилизационный выбор», где совершенно недвусмысленно поддерживается идея сотрудничества с нацистами — ведь это якобы «гарантировало создание будущего украинского государства в Новой Европе».

«Участвуя в борьбе с большевиками, украинцы доказывали, что их нация занимает отдельное место в семье европейских стран и достойна будущего. Нацисты это право признавали…» — пишет ее автор, историк Роман Пономаренко.

И этот тезис все чаще транслируется в Украине — как в выступлениях политиков, так и в публикациях СМИ, которые старательно забывают, что идеологи Третьего Рейх, а уготовили украинцам судьбу подлежащих эксплуатации и истреблению рабов, у которых не могло быть никаких будущих перспектив.

Этот исторический ревизионизм, пропитавший сейчас все поры украинского общества, органично проистекает из государственной идеологии антикоммунизма, на которой воспитывалось несколько поколений украинцев. Ее сотканная из бесчисленных мифов концепция представляет советскую власть как абсолютное зло, которое несло угрозу полного уничтожения украинцев.

А раз так, напавшие на СССР нацисты выглядят на его фоне чем-то более предпочтительным и человечным. Тем более, что на их поддержку открыто опирались канонизированные сейчас лидеры ОУН, вроде Шухевича и Бандеры.

Ксенофобия, которая всегда являлась идейным стержнем «Организации украинских националистов», постепенно стала нормой для украинской политики и общественной жизни. А критика неблаговидных страниц истории украинской истории — особенно, применительно к периоду Второй мировой войны — напротив, стала считаться недопустимой, автоматически приравниваясь к вражеской агитации. Причем, важно отметить: эту концепцию разделяют не только члены многочисленных ультраправых движений, но и «проевропейская» либеральная общественность.

Ритуально осуждая гитлеровский режим, она тем не менее снисходительно прощает коллаборационизм членов ОУН и УПА: поскольку им пришлось подчиниться немцам ради священной борьбы с большевистским игом. Таким образом, стремление «приравнять коммунизм к нацизму», в духе пропагандистской школы Тимоти Снайдера, в итоге привело представителей этой среды к стыдливому оправданию «вынужденного» сотрудничества с гитлеровским Рейхом.

Праздник фашистской оккупации — которую, по сути, ознаменовали события 30 июня 1941 года — является знаковым симптомом этой болезни исторического ревизионизма. Она перешла в термальную стадию — это засвидетельствовали события недавнего погрома львовских цыган, когда молодые националисты били детей и женщин, зверски зарезав ни в чем не повинного юношу. Эти убийцы росли на культе ОУН, и, по сути, повторили преступления Львовского погрома — наглядно показав, как легко вернуть в наше настоящее забытые кошмары давних времен.

Читайте также: Президент Сербии тонко «потроллил» Порошенко

Андрей Манчук, Украина.ру

* запрещенная в РФ экстремистская организация