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Мировой кризис идет

22:50. 4 июля 2018 Просмотров - 143 Нет комментариев Опубликовал:

Все предпосылки для очередного мирового кризиса не только сохранились, но и разрослись, а способов преодолеть этот кризис уже не осталось, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз аналитиков Bank of America, предупредивших о возможности повторения кризиса 1997−1998 годов.

«Кризис 1997—1998 годов очень скоро покажется нам детской шалостью по сравнению с тем, что нас ждёт в предстоящее время, — сказал Вассерман. — Больше нет возможности заливать его бездумными деньгами, как делал младший Буш и Обама. Нет возможности сбрасывать его в какие-то зарубежные страны, поскольку те учли былой опыт и знают, как теперь не оказаться последними в этом падении».

Пограбить постсоветские страны западному капиталу также уже не удастся.

«В тех странах, которые остались беззащитными, например, в Прибалтике или на Украине, уже разграблено практически всё, что можно, а в тех частях, что способны защищаться, как РФ и Белоруссия, грабёж становится рискованным, — пояснил Вассерман. — Правда, экономический блок правительства РФ ещё пытается играть в пользу коллективного Запада. Впрочем, от тех экономических теорий, которыми сейчас руководствуется экономический блок правительства РФ, странно ждать чего-либо неразрушительного».

Источник – https://regnum.ru/

Источник: vassermans.ru

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