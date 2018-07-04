Китай станет ключевым потребителем газа в мире. Основным поставщиком — Россия

Китай меняет уголь на природный газ. Поставки газа растут стремительными темпами, и в ближайшее время страна станет крупнейшим импортером газа в мире — в этом прогнозы китайских и зарубежных экспертов совпадают.

Значительную долю китайского газового рынка готов занять «Газпром», несмотря на конкуренцию со стороны производителей СПГ из других стран.

Академия общественных наук КНР в последнем отчете дала долгосрочный прогноз спроса на природный газ в стране. По расчетам китайских академиков, к 2030 году спрос на природный газ возрастет до 520 млрд куб. м/г, а к 2050 году – до 800 млрд куб. м/г или в 3,4 раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году потребление газа в Китае составило 237,3 млрд куб. м.

В отчете особо подчеркивается, что в ближайшие 30 лет спрос на природный газ в Китае будет расти опережающими темпами по сравнению с другими видами энергоносителей из-за изменения структуры экономики, снижения доли угля в энергобалансе страны и замены его другими энергоносителями — в первую очередь газом.

Согласно данным Brookings Institution, в прошлом году потребление в Китае выросло на 15%, а импорт — на 28%.

Зависимость самой населенной страны мира от импорта газа выросла с нулевого значения в 2005 году до 39% в 2018 году. Уже через два года спрос на газ в Китае должен составить 360 млрд куб. м.

К этому времени «Газпром» запустит в эксплуатацию «Силу Сибири» — газопровод от Чаяндинского месторождения в Якутии до китайской границы в районе Благовещенска. Поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» начнутся 20 декабря 2019 года. В течение 30 лет «Газпром» поставит в КНР более одного триллиона куб. м газа. Российское экологически чистое топливо сбалансирует спрос и предложение на китайском рынке, повысит его ликвидность, полагает глава «Газпрома».

Более того, поставки газа в Китай могут осуществляться с Дальнего Востока — с месторождений, расположенных на шельфе Сахалина. Объем, сроки и условия экспорта дальневосточного газа пока окончательно не определены.

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