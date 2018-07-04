Китай сталкивается с идеальным штормом, его валюта падает, а Трамп открывает огонь

Пекин пообещал защитить китайскую валюту после ее самого стремительного снижения с начала девяностых годов, случившегося из-за двойного шока от торговой войны с США и глобального кредитного сквиза.

Власти призвали к спокойствию после очередных резких движений на валютном рынке страны и на Шанхайской фондовой бирже

С середины июня юань упал на 5 процентных пунктов, и все это случилось на фоне разрастания торгового конфликта, в результате чего инвесторы вдруг обратили внимание на углубление замедления китайской экономики. Иностранные фонды поспешили на выход, используя для отступления возможности программы Shanghai-Hong Kong Connect.

Йи Ганг, управляющий Народного Банка Китая (PBOC), признал, что снижение валюты может привести к негативным последствиям. Движения, наблюдавшиеся на валютном рынке страны, являются очень большими для юаня, курс которого обычно находится в очень узком диапазоне. Эти движения навеяли воспоминания о валютном кризисе, случившемся три года назад.

В том эпизоде отток капитала из страны ускорился до $100 млрд. в месяц. Народный Банк Китая израсходовал более $1 трлн. иностранных резервов, пытаясь удержать линию фронта. Пекин выступил в роли катализатора падения глобальных рынков акций и чуть было не вытолкнул мировую экономику в рецессию. Те события стали подтверждением, что происходящее в Китае больше не является локальным вопросом.

Г-н Йи сказал, что центральный банк уделяет “пристальное внимание” хаосу, воцарившемуся на рынке, и пообещал сохранить юань “в целом стабильным на разумном уровне”. Трейдеры увидели признаки биржевых интервенций государственных банков, направленных на стабилизацию китайской валюты.

Пекин, очевидно, находится на грани. В отчете Национального Института Финансов и Развития, увидевшем свет на прошлой неделе, было сказано, что ситуация становится опасной, и этот отчет содержал призыв к незамедлительным действиям, чтобы предотвратить слом доверия. “Мы считаем, что Китай в настоящее время очень вероятно столкнется с финансовой паникой”, — сказано в отчете.

В этом отчете, впоследствии убранном с веб-сайта, говорится, что покупки акций, совершаемые за счет левериджа, увеличились до 5 трлн. юаней, в результате чего сложились условия для повторения краха фондовых рынков, который случился три года назад.

Китайские рынки уже были на грани еще до того, как Дональд Трамп активизировал свою атаку в рамках проводимой им торговой войны. Серьезные ограничения в теневой банковской системе, принятые в прошлом году, начинают оказывать негативное воздействие на экономику. В этом году рост инвестиций в основной капитал составляет 6,1%, что является самым низким значением с момента начала ведения такой статистики в 1998 году. “Это очень тревожит. Готовьтесь к худшему”, — сказал Ван Йимин, вице-министр Совета по Исследованиям Экономического Развития.

После того, как юань упал до 11-месячного минимума на отметке 6,73 к доллару США на оффшорном рынке в Гонконге, в дело вступил Народный Банк Китая. Китайские инвесторы очень чувствительны к обменному курсу юаня.

Nomura предупредил о “значительном оттоке капитала”, если рынки начнут подозревать, что Народный Банк Китая либо проводит безучастную политику, либо намеренно удешевляет свою валюту для того, чтобы втайне отомстить Вашингтону – при этом последнее представляется маловероятным.

Крейг Чен из Nomura сказал, что существует риск “нелинейного” разрыва, который заставит Пекин предпринять решительные действия, чему будет сопутствовать полномасштабное финансовое заражение всей Восточной Азии. По сути, это будет классический кризис на развивающихся рынках.

Марк Уильямс из Capital Economics сказал, что есть пределы политики безучастности. “Толерантность, вероятно, достигла своих пределов, учитывая болезненный опыт 2015 и 2016 годов: любая выгода экспортеров будет нивелирована, если обесценивание валюты спровоцирует экономическую и финансовую нестабильность”, — сказал он.

Падение валюты происходило в тандеме с крахом акций. Индекс Shanghai Composite с январских пиков упал на 22%, оказавшись в полноценном медвежьем рынке.

Марк Уильямс сказал, что “Национальная команда” (группа пенсионных фондов и госкомпаний) приступит к покупке акций, если ситуация ухудшится. Что бы ни случилось, девелоперы “идут навстречу к неприятностям”, поскольку регуляторы закручивают гайки на офшорном рынке краткосрочного долларового кредитования.

Заражение распространилась на гонконгский индекс Hang Seng, который в этом году потерял 15%. Трехмесячная ставка Hibor с апреля выросла на 110 базисных пунктов, и это живое свидетельство того, что может произойти, когда Федеральный Резерв США ужесточает денежно-кредитную политику и дренирует глобальную долларовую ликвидность.

Гонконгские монетарный регулятор вынужден был неоднократно вмешиваться в рынки в течение последних недель для защиты привязки своей валюты к доллару. Зарождающийся кредитный кризис грозит перегретому рынку недвижимости. Банк Международных Расчетов говорит, что “кредитный гэп” в Гонконге — индикатор пузыря — самый экстремальный во всем мире, и он в три раза превышает опасную линию.

Любая форма “валютной войны” против США со стороны Китая будет иметь неприятные последствия через множество каналов. Отток капитала будет оказывать эффект сквиза на ликвидность, что приведет к спаду экономической активности. “Это не та банка червей, которую Пекин снова хочет открыть”, — заявил JP Morgan.

Тем не менее Народный Банк Китая может позволить юаню ослабеть сильнее, чем думают инвесторы. “Они будут пытаться управлять темпами обесценения, но они будут терпеть более слабую валюту”, — сказал Джеффри Юй из UBS.

“Это технократический центральный банк, который хочет, чтобы рынок делал свою работу в разумных пределах. Они не собираются масштабно вмешиваться в рынки, как только появятся признаки неприятностей. Некоторое время графики могут оказаться не очень позитивными, но есть ощущение, что в долгосрочной перспективе такая политика принесет пользу стране”, — сказал он.

Г-н Юй сказал, что контроль над движением капиталов теперь жестче, чем в период кризиса 2015-2016 годов. Существуют строгие ограничения на снятие средств с банковских карт за пределами страны. Банкам приходится сообщать регуляторам об оттоках капитала в ежедневном режиме.

Последний раунд американо-китайской торговой войны проявит себя во всей красе в пятницу, когда обе стороны введут тарифы на товары на сумму $34 млрд. Г-н Трамп пригрозил поднять барьеры по всей гамме китайского экспорта, если со стороны Пекина последуют ответные действия в стиле “око за око”.

Тем не менее он продолжает посылать смешанные сигналы. Он отказался от широких ограничений на инвестиции китайских компаний в соответствии с законами о национальной безопасности. Пекин расценил такой поворот как уступку.

Ханс Редекер из Morgan Stanley сказал, что г-н Трамп настороженно относится к движениям на фондовом рынке и, скорее всего, он отступит, если его торговая риторика сильно встревожит Уолл-стрит. Большая опасность заключается в том, что Федрезерв продолжает увеличивать процентные ставки, подталкивая доллар вверх. “Чем сильнее доллар, тем труднее Китаю. Это ужесточает глобальные финансовые условия”, — сказал он.

Федрезерв приостановил свой цикл ужесточения в начале 2016 года, когда китайский валютный кризис угрожал вырваться из-под контроля. Таким образом, Китай получил для себя жизненно важную отсрочку, в результате чего развивающиеся страны восстановили спокойствие на своих рынках.

Сегодня картина иная. Федрезерв под руководством Пауэлла более агрессивен. Экономика США вот-вот перегреется. Налоговый пакет Трампа перетягивает фонды американских корпораций из-за рубежа назад в США. А еще есть торговая война. Китай — и мир — могут столкнуться с идеальным штормом.

Опубликовано 03.07.2018 г.

Источник: China faces perfect storm as currency plunges and Trump opens fire