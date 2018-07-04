К выходу мультфильма «Суперсемейка 2»: Супергерои против нас

Мы живём в интересное время, когда на смену настоящим героям и реальным примерам подражания постепенно приходят суперы. Они уже есть для каждой возрастной категории. Мультяшные и наивные суперпапы, супермамы и супердетки для совсем юных зрителей, как в новом мультфильме «Суперсемейка 2». Всё ещё добрые, но уже озабоченные взрослыми проблемами и иногда совершающие сомнительные поступки супергерои для подростков, такие как «Железный человек», «Чудо-женщина», «Человек-паук». И уже откровенно деградирующие и аморальные супергерои для взрослой аудитории – из «Отряда самоубийц» и «Дедпула». Все они успешно борются со злом и раз за разом спасают наш мир от очередного злодея.

Каждый из суперов – уникальная интересная личность, вызывающая восторги окружающей публики своей смелостью, самоотверженностью и обтягивающим трико. У них есть великая миссия – стоять на страже мира и порядка, защищая обычных людей, удел которых в таких фильмах после очередной битвы выйти на улицы разрушенного города и подобострастно лицезреть своего спасителя.

Массовый зритель любит такие истории, наивно полагая, что раз в сюжете «добро» побеждает «зло», то это явно хорошее и поучительное кино. Толпе любителей зрелища подыгрывает официальная кинокритика, создавая ореол недосягаемой высоты студиям по типу DC Comics и Marvel. Да и как здесь остаться равнодушным, когда перед тобой такие завораживающие спецэффекты, взрывы, погони и драки, когда из-под маски виднеется улыбка любимого голливудского актёра, одной рукой прошибающего стены и останавливающего поезда. Под потоком пафосных речей и эпохальных событий, разворачивающихся на экране, сложно остаться сторонним наблюдателем, не погрузившись в этот иллюзорный мир супергероев, суперзлодеев и супербитв.

В жизни всё сложнее. Хорошее кино – не то, в котором добро обязательно побеждает зло, а то, которое положительно влияет на общество, транслируя аудитории созидательные идеи или хорошие примеры подражания. «Так вот же оно!» – воскликнет читатель. Разве может быть ярче пример для подражания, чем супергерой, обладающий сверхсилой, сверхсмелостью и всегда побеждающий? На кого ещё стоит равняться, как не на самого лучшего из всех?

Но в этом и заключается обман. Равняться можно на реального человека или, как минимум, на реалистичного художественного персонажа, а супергерою можно лишь какое-то время подражать, и то – пока не выйдешь из детского возраста. Дети, конечно, стараются быть похожими и на Человека-Паука, и на Бэтмена, но рано или поздно приходит понимание, что значительную часть своего детства ты стремился к иллюзии, к пустышке, которой на самом деле нет и не может быть.

А вместе с неизбежным разочарованием появляется осознание того, что единственный образ, с которым зритель может ассоциировать себя в этих фильмах – это не главный герой, купающийся в лучах славы, и даже не главный злодей с коварными планами, а один из представителей массовки, которому суждено погибнуть под обломками рушащихся зданий, или стать счастливчиком, спасённым в последний момент. Ведь в мире DC Comics и Marvel, чтобы быть героем, нужны суперспособности, или как минимум суперкостюм, а без них ты «никто» и звать тебя «никак».

Это и есть главный посыл, который транслируют все эти фильмы: в мире правят «суперы», а удел простых людей – быть серой массой и безмолвно ждать прихода спасителей. Ты ничего не можешь изменить, ведь ты – простой человек, трава на поле боя. Максимум, что тебе позволено, – это подобострастно смотреть на своего кумира и, запинаясь от волнения, просить у него автограф.

Кто-то возразит, мол, что с того, что супергероям нельзя подражать? Мало ли фильмов с примерами настоящих героев, с которых можно брать пример? А ведь на самом деле кассовых фильмов, выходящих на широкий экран, в которых показаны достойные люди и реальные подвиги, не просто мало, их катастрофически не хватает. Супергерои действительно мешают – тем, что они приватизировали и стали монополистами в такой важной сфере как настоящий героизм и настоящий подвиг. Вместо положительных образцов и, по сути, мотиваторов, стимулирующих к человечному и возвышенному поведению, людям демонстрируют искусственные и несъедобные суррогаты, кормят жвачкой для мозга, которая к тому же содержит множество различных усилителей, красителей и эмульгаторов, отравляющих организм. И сегодня это уже не только пошлость, эгоцентризм и алкоголь, но и… извращения. Как заявил глава студии Marvel Кевин Файги, в ближайшем будущем в рядах персонажей из фильмов про супергероев появятся ЛГБТ-герои.

Кстати, многие родители искренне полагают, что раз супергерой в фильме самоотверженно защищает слабых и спасает мир, то их дети после просмотра такого кино тоже проникнутся благородными идеями. Но как показали результаты исследования, дошкольники примеряют на себя не положительные качества Бэтмена или Человека-Паука, а их негативные черты, такие как агрессия и насилие. Большая часть детей, участвовавших в опросе, сообщили, что они любят того или иного супергероя за то, «что он большой и может наподдать», или за то, что «он злится и может всё крушить, и ему на это наплевать, потому что он здоровенный».

Когда исследователи спустя год после опроса проанализировали поведение тех же детей, оказалось, что увлечение супергероями не проходит бесследно. Дети, являвшиеся наиболее преданными фанатами Бэтмена, Человека-Паука, Капитана Америки или других супергероев, проявляли гораздо больше агрессии в своём повседневном поведении, чем остальные. Они чаще сами физически и вербально обижали других детей, реже заступались за слабых или за жертв травли, словом вели себя совсем не как супергерои.

И это вполне логично. Как это ни парадоксально, супергерои хоть и спасают мир, но они по своей природе такие же «разрушители», как и те, с кем они борются. Методы у первых и вторых одинаковые. Так задано рамками сюжета, что им суждено, так же как и злодеям, добиваться всего с помощью силы и насилия.

И опять в ответ зазвучит что-то в стиле «а что вы хотели, чтобы они просто разрешили злодеям вершить их коварные планы, так было бы лучше?». На самом деле, злодеи – это отнюдь не те, кого каждый раз в конце фильма под торжественную музыку отправляют в преисподнюю, а те, кто пишут подобные сценарии и оплачивают такие фильмы. Те, кто создают виртуальную вселенную, иллюзию, в которой главный «положительный герой» должен обязательно пользоваться деструктивными методами. Настоящий злодей всегда остаётся по ту сторону экрана, но чтобы это увидеть и понять, нужно оценивать фильм, не погрузившись в его вселенную, а со стороны.

Напоследок предлагаем вашему вниманию следующую цитату:

«Супергерои нужны вам для подмены действительности виртуальной реальностью. Вы не общаетесь — вы смотрите ток-шоу, вы не играете, а смотрите игры. Путешествия, отношения, риск… Всё, что наполняет жизнь, должно подаваться вам в красивенькой упаковке через экран, а вы будете сидеть в тепле и бездействовать. Вы — заевшиеся и разленившиеся потребители, которые уже не могут подняться с дивана и не желают жить по-настоящему. Вы хотите, чтобы вас защищали супергерои, и, уповая на них, сами становитесь еще более беспомощными. Вы наивно верите, будто вас оберегают, будто кому-то есть дело до ваших интересов и прав. А система тем временем вас обкрадывает. Нагло и с усмешкой. Спасут ли вас супергерои на этот раз?»

Это не отрывок обсуждения с какого-то конспирологического форума, а цитата из нового детского мультфильма «Суперсемейка 2», совместной работы студий Pixar и Disney. И как вы понимаете, она была вложена в уста главного злодея, а весь сюжет мультика был направлен как раз на то, чтобы показать её несостоятельность. Чтобы в очередной раз доказать зрителю, что супергероев просто оклеветали, что они обязательно всех спасут, что надо продолжать ждать и верить в тех, кому доверено защищать ваши интересы. Показать, что экраны никому не угрожают, а крупные медиакорпорации всячески стараются отстаивать справедливость, и лишь только отдельные сумасшедшие маргиналы могут пытаться использовать телевизоры или кинотеатры во вред обществу. Вот только, за тех ли вы болели при просмотре этого мультфильма? И был ли у вас вообще правильный выбор, после того, как вы заплатили за билет?

Дмитрий Раевский

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Источник: whatisgood.ru