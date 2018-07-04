Финал футбола и политики
В прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 3 июля, обсуждались сразу два финала: один в Москве, связанный с футболом, второй в Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча президентов России и США.
В нашей истории политические финалы проходили по-разному, равно как по-разному выступала наша футбольная сборная. Что нам ожидать на этот раз?
00:00 – Что ожидать от предстоящей встречи Трампа с Путиным?
13:10 – Зачем США разрушают глобализацию?
16:40 – Что будет, если Россия уйдет из Сирии?
20:00 – Американцы попытаются ещё раз нас обмануть.
22:50 – Что может стать с проектом «Северный поток 2»?
26:55 – Что от нас хотят американцы?
29:00 – Кто будет в финале Чемпионата по футболу?
Источник: nstarikov.ru