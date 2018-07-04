Финал футбола и политики

В прямом эфире радио «Комсомольская Правда», 3 июля, обсуждались сразу два финала: один в Москве, связанный с футболом, второй в Хельсинки, где 16 июля пройдет встреча президентов России и США.

В нашей истории политические финалы проходили по-разному, равно как по-разному выступала наша футбольная сборная. Что нам ожидать на этот раз?

00:00 – Что ожидать от предстоящей встречи Трампа с Путиным?

13:10 – Зачем США разрушают глобализацию?

16:40 – Что будет, если Россия уйдет из Сирии?

20:00 – Американцы попытаются ещё раз нас обмануть.

22:50 – Что может стать с проектом «Северный поток 2»?

26:55 – Что от нас хотят американцы?

29:00 – Кто будет в финале Чемпионата по футболу?

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Источник: nstarikov.ru