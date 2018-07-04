Англичане избавились от своего проклятия. В России
00:05. 4 июля 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вот ведь как бывает, англичане проигрывали на больших форумах в серии пенальти постоянно, а прервали ее именно в России. Причем казалось, что все будет как всегда, но турнир в России действительно оказался полон разнообразных сюрпризов и исключений.
Интересно, как теперь будет переобуваться английская пресса, которая всячески накручивала аудиторию по поводу турнира в России и рекомендовала туда не ехать, в то время, как их сборная сломала печальную серию продолжавшуюся не одно десятилетие и пробилась в 1/4 финала.
А ведь с учетом сетки, англичане имеют редкую возможность дойти как минимум до полуфинала, а то и до финала. Если наши одолеют хорватов, а англичане шведов, то полуфинал будет просто сказочным. Так что на фоне истеричного бойкота в британских СМИ, стоит ожидать "пересмотра подходов" к восприятию ЧМ в России, как это уже сделали шведы.
Колумбийцы тоже молодцы, без своего лидера играли до конца и отыгрались тогда, когда это требовалось. Просто не повезло в конце.
И на тему британской прессы
Guardian публикует статью британского актера Тома Розенталя под заголовком: "Английские болельщики – приезжайте в Россию и почувствуйте любовь".
Статья начинается словами: "Этот. Чемпионат. Мира. Великолепен".
Единственное, о чем сожалеет Розенталь, так это о том, что слишком мало английских болельщиков смогли увидеть его воочию.
Перед началом чемпионата британские газеты пестрели заголовками типа: "Кровожадные хулиганы угрожают УБИЙСТВАМИ", "Российские ультрас тренируются", "Российские хулиганы предупреждают английских болельщиков быть готовыми УМЕРЕТЬ".
Министерство иностранных дел Великобритании призывало болельщиков быть осторожными в России.
Но ничего ужасного не произошло. "Приехав в Россию, я быстро понял, что был жертвой дезинформации", – пишет автор.
Тем, кто писал страшные заголовки и статьи в преддверии чемпионата, должно быть стыдно, добавляет он.
И не только потому, что многие болельщики так и не поехали в Россию и упустили возможность насладиться восхитительной атмосферой, но и потому, что газеты представляли россиян в худшем свете и тем самым помогли путинской пропаганде, которая продвигает идею, что весь мир ополчился на Россию.
Источник: colonelcassad.livejournal.com