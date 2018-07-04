Англичане избавились от своего проклятия. В России

Вот ведь как бывает, англичане проигрывали на больших форумах в серии пенальти постоянно, а прервали ее именно в России. Причем казалось, что все будет как всегда, но турнир в России действительно оказался полон разнообразных сюрпризов и исключений.Интересно, как теперь будет переобуваться английская пресса, которая всячески накручивала аудиторию по поводу турнира в России и рекомендовала туда не ехать, в то время, как их сборная сломала печальную серию продолжавшуюся не одно десятилетие и пробилась в 1/4 финала.А ведь с учетом сетки, англичане имеют редкую возможность дойти как минимум до полуфинала, а то и до финала. Если наши одолеют хорватов, а англичане шведов, то полуфинал будет просто сказочным. Так что на фоне истеричного бойкота в британских СМИ, стоит ожидать "пересмотра подходов" к восприятию ЧМ в России, как это уже сделали шведы.Колумбийцы тоже молодцы, без своего лидера играли до конца и отыгрались тогда, когда это требовалось. Просто не повезло в конце.И на тему британской прессы

Источник: colonelcassad.livejournal.com