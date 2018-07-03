Вывод войск США из Германии станет катастрофой для американцев. Об этом ваш покорный слуга сказал в прямом эфире НТВ.

Источник: rueconomics.ru

«Потом не введут обратно без войны – а Германия уйдет в противоположный блок»: в России смоделировали вывод войск США из ФРГ

США вряд ли решатся на вывод войск из Германии, поскольку рискуют потерять ФРГ как союзника. Об этом заявил писатель Николай Стариков в эфире НТВ.

По мнению Старикова, обсуждение возможного вывода американских войск из ФРГ, которое началось после публикации Washington Post о якобы рассчитываемой Пентагоном стоимости данных мероприятий, является «очень интересным». «Давайте представим на секунду, что это произойдет. Какие будут последствия? А давайте вспомним вывод наших войск из европейских государств. Как только наша армия покинула эти государства, они стали не только независимыми в своей политике – они ещё и попали в противостоящий нам блок», — напомнил эксперт.

Стариков убежден, что вывод американских войск из Германии является вопросом не исчезновения НАТО, а получении ФРГ фактической полной независимости, что грозит США потерей одного из главных плацдармов в Европе. «Войска-то вывести можете – а как вы их потом обратно введете? Это только через войну можно. Поэтому, думаю, с этим американцы будут очень осторожны», — сказал он.

Кроме того, Стариков обратил внимание на реакцию немецких СМИ на публикацию WP. Особенно показательным он назвал статью Welt, в которой говорится об «опасностях», якобы угрожающих Германии без американцев. «Как бы немецкое издание Die Welt выступает в своей статье против вывода американских войск, рассказывая в своей статье про угрозы, которые были 25 лет назад. Потому что оно принадлежит тем самым глобалистам. Оно немецкое только по названию, но обслуживает американские интересы. И мы видим удивительную вещь: немецкая пресса протестует против вывода американских войск с территории Германии», — сказал Николай Стариков в эфире НТВ.

Отметим, обсуждение возможного вывода войск США из Германии, где они базируются с 1945 года, возникло в контексте осложнения отношений Вашингтона и Берлина – президент США Дональд Трамп неоднократно предъявлял претензии к исполнению Германией обязательств перед НАТО. В качестве новой постоянной базы США в Европе СМИ называют Польшу, которая сама готова вложить миллиарды евро на строительство нужной инфраструктуры.