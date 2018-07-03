Вашему вниманию представлен виртуальный тур по историко-культурному заповеднику «Аркаим». Вы увидите сами раскопки, побываете на Горе Любви и Шаманке, посетите исторические реконструкции жилища меднокаменного века, и курган «Темир», увидите музей древних производств и прогуляетесь по историческому парку.

И самое главное увидете Аркаим с высоты 100 метров. Смотреть тут: < ![CDATA[ ]]> https://gorod3d.info/katalog/arkaim.html< ![CDATA[]]>

Аркаим – укрепленное поселение бронзового века. Возраст поселения составляет 4 тысячи лет, поселок был создан по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией.

С момента открытия поселения Аркаим в степном Зауралье прошло более двадцати лет. За это время для охраны Аркаима, многих других памятников древности и исторических природных ландшафтов возник заповедник. У его границ создан мощный научно-исследовательский, образовательный и культурно-просветительный комплекс; развернулись работы областного государственного бюджетного учреждения культуры – Историко-культурного заповедника «Аркаим». В основе его исследований – комплексный подход к изучению древности во взаимосвязи природных систем и человеческих обществ. Активная музейная и просветительская работа осуществляется в контексте диалога культур прошлого и настоящего.

Историческая справка:

В 1987 на юге Челябинской области во время строительства водохранилища был обнаружен уникальный памятник прекрасной сохранности, относящийся к эпохе бронзы – укрепленное поселение раннегородского типа. Свое имя Аркаим получил от горы, находящейся неподалеку. В ходе изучения выяснилось, что памятник представлял собой поселок, созданный по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой и фортификацией. В течение нескольких последующих лет было обнаружено еще 20 таких поселений, что позволило вести речь об открытии интереснейшей древней культуры, которая получила условное название “Страна городов”. В науке эта археологическая культура называется аркаимско-синташтинской. Значимость открытия Аркаима и других укрепленных поселений этого типа, является бесспорной, так оно дало совершенно новые данные о путях миграции индоевропейцев и позволило доказать, что 4 тысячи лет назад в южноуральских степях существовала достаточно высокоразвитая культура. Аркаимцы занимались металлургией и металлообработкой, ткачеством, гончарством. Основу их хозяйства составляло скотоводство.

Укрепленные поселения аркаимско-синташтинской культуры датируются рубежом III-II тысячелетий до н.э. Они древнее гомеровской Трои на пять-шесть столетий, современники первой династии Вавилона, фараонов Среднего Царства Египта и крито-микенской культуры Средиземноморья. Время их существования соответствует последним векам знаменитой цивилизации Индии – Махенджо-Даро и Хараппы.

В 1991 году по решению Совета Министров РСФСР территория аркаимской долины, а также еще 15 участков, с выявленными на них археологическими памятниками аркаимско-синташтинской культуры, были объявлены заповедными. Именно на их базе был создан Историко-культурный заповедник «Аркаим», который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области.

Основные направления деятельности заповедника – музейная, охранная, научная и туристско-просветительская.

Музейный комплекс «Аркаим» является оригинальной и гармоничной архитектурно-ландшафтной системой в степной зоне Южного Урала. Музейный комплекс «Аркаим» вписывается в современный музейный мир, соблюдая все нормы музейного законодательства РФ. В ходе 20-летней деятельности ученых и музейщиков собраны богатейшие коллекции по древней истории Южного Зауралья. «Аркаим» представляет целый ряд музейных объектов, сконцентрированных на одной территории, где традиции различных исторических эпох и различных этносов совмещаются в единое культурное пространство, динамично взаимодействуя с природно-ландшафтной средой.

Сотрудниками заповедника реализуются десятки образовательных и познавательных программ для самых различных слоев населения: по древней истории и традиционной культуре народов Урала, истории религии, геологии, почвоведению, ботанике, орнитологии. Главное достоинство программ – их конкретность, доступность и научная достоверность.

Аркаим является известным научным центром, его сотрудниками и приглашенными специалистами проводятся комплексные исследования, объединяющие естественнонаучные и гуманитарные направления.

В 1992 г., была разработана научная программа “Человек и природа Южного Урала в позднем плейстоцене и голоцене”, согласно которой территория заповедника “Аркаим” рассматривается как полигон для изучения взаимодействия человека и природы на современном этапе, в ретроспективе и в перспективе.

Стратегическая миссия Заповедника «Аркаим» соответствует основным целям научной и просветительской деятельности:

Популяризация одного из крупнейших археологических открытий XX века – древнейшей родины индоевропейцев – Аркаима и «Страны городов»;

Формирование у посетителей понимания важной роли территории современной России и народов, ее населявших, в крупнейших цивилизационных процессах, нового взгляда на возможные пути развития человеческой цивилизации и общие корни происхождения народов России;

Формирование условий для «диалога» культур прошлого и настоящего в поисках путей обеспечения устойчивого развития человечества, малоконфликтного взаимодействия человека и природы.

С октября по апрель включительно заповедник работает в зимнем режиме. Летний туристический сезон заповедника «Аркаим» продолжается с 1 мая по 30 сентября.

Телефон для справок в Челябинске: (351) 218-40-35

Бронирование мест для проживания: (8)904-800-40-57 (с 8.00 до 18.00 по Москве)

Телефон для справок на Аркаиме: (8)904-800-40-56

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