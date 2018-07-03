Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2018
- 12:54 ВС ДНР: Военные доставили гумпомощь в прифронтовую Александровку.
- 11:36 Донбасс: Смертельное перемирие.
- 10:53 ЛНР: ВСУ в первый день «хлебного перемирия» обстреляли Славяносербск.
- 01:00 13 Героев Украины перешли на сторону Донбасса и России.
- Вчера 23:02 «Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО).
ВС ДНР: Военные доставили гумпомощь в прифронтовую Александровку
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Донбасс: Смертельное перемирие
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: ВСУ в первый день «хлебного перемирия» обстреляли Славяносербск
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
13 Героев Украины перешли на сторону Донбасса и России
В настоящее время среди военнослужащих Республик Донбасса и в органах управления Крыма находятся тринадцать человек, имеющих звание Герой Украины.
Об этом заявил украинский пропагандист, и «волонтер» Тим Златкин.
«Извините, но это когда-то они были героями, а сейчас предатели и коллаборанты», — сказал он в эфире украинского телевидения.
«Имена назвать не могу, но эти 13 человек работают в так называемых крымских государственных органах оккупационных властей, или в так называемых ЛДНР», — добавил он.
По его словам, в приведенных случаях даже речи не идет о каком бы то ни было принуждении вышеупомянутых лиц к сотрудничеству, и все они перешли на сторону России и Донбасса добровольно.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера украинские террористы из 93-й бригады ВСУ применили ПТРК. Выпустив из него две ракеты, террористы уничтожили КамАЗ, перевозивший воду. Причем первой ракетой боевики промахнулись, а второй попали точно в автомобиль, что говорит о целенаправленном уничтожении машины, которая не относится к боевой технике.
В результате попадания ракеты ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Вооружённых сил ДНР.
Самым кощунственным является то, что на данном автомобиле вода доставлялась мирным жителям в обстреливаемые украинскими войсками районы.
И об этом украинские каратели знали.
На КАМАЗе не было установлено никакого вооружения. Уничтожив его, ВСУ совершили грубое нарушение «хлебного перемирия».
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