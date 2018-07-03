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Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2018

14:11. 3 июля 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:

ВС ДНР: Военные доставили гумпомощь в прифронтовую Александровку

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Донбасс: Смертельное перемирие

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ЛНР: ВСУ в первый день «хлебного перемирия» обстреляли Славяносербск

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13 Героев Украины перешли на сторону Донбасса и России

13 Героев Украины перешли на сторону Донбасса и России | Русская весна

В настоящее время среди военнослужащих Республик Донбасса и в органах управления Крыма находятся тринадцать человек, имеющих звание Герой Украины.

Об этом заявил украинский пропагандист, и «волонтер» Тим Златкин.

«Извините, но это когда-то они были героями, а сейчас предатели и коллаборанты», — сказал он в эфире украинского телевидения.

«Имена назвать не могу, но эти 13 человек работают в так называемых крымских государственных органах оккупационных властей, или в так называемых ЛДНР», — добавил он.

По его словам, в приведенных случаях даже речи не идет о каком бы то ни было принуждении вышеупомянутых лиц к сотрудничеству, и все они перешли на сторону России и Донбасса добровольно.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера украинские террористы из 93-й бригады ВСУ применили  ПТРК. Выпустив из него две ракеты, террористы уничтожили КамАЗ, перевозивший воду. Причем первой ракетой боевики промахнулись, а второй попали точно в автомобиль, что говорит о целенаправленном уничтожении машины, которая не относится к боевой технике.

В результате попадания ракеты ранение, несовместимое с жизнью, получил военнослужащий Вооружённых сил ДНР.

Самым кощунственным является то, что на данном автомобиле вода доставлялась мирным жителям в обстреливаемые украинскими войсками районы.

И об этом украинские каратели знали.

На КАМАЗе не было установлено никакого вооружения. Уничтожив его, ВСУ совершили грубое нарушение «хлебного перемирия».

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«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Героические будни» ВСУ на Донбассе — подробности (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
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