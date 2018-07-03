В настоящее время среди военнослужащих Республик Донбасса и в органах управления Крыма находятся тринадцать человек, имеющих звание Герой Украины.

Об этом заявил украинский пропагандист, и «волонтер» Тим Златкин.

«Извините, но это когда-то они были героями, а сейчас предатели и коллаборанты», — сказал он в эфире украинского телевидения.

«Имена назвать не могу, но эти 13 человек работают в так называемых крымских государственных органах оккупационных властей, или в так называемых ЛДНР», — добавил он.

По его словам, в приведенных случаях даже речи не идет о каком бы то ни было принуждении вышеупомянутых лиц к сотрудничеству, и все они перешли на сторону России и Донбасса добровольно.

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