Новости Украины и Новороссии 03 июля 2018

Украинский Народный трибунал приговорил к пожизненному заключению Коломойского и Таруту

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Как хотели испортить крымскую сказку

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Азаров: Лишение Януковича президентского поста было абсолютно незаконным

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Реакция Муженко

Глава Генштаба ВСУ Муженко выложил свой ответ на утвержденные названия памятные названия https://colonelcassad.livejournal.com/4290969.html для российских военных частей.По сути, все свелось к дальнейшей "декоммунизации" армии и изгнание из нее любой советской символики. В этом плане в российской армии ряд советских названий вернулись, в Украинской их наоборот пытаются вычистить.Можно также отметить, что наличие символики нацистских соединений, вроде того же "Азова", Муженко нисколько не смущает.Интересно, что указ о борьбе с "коммунистической символикой" подписан 28 июня, но выложен только после пубилкации новых названий для российских частей. Не исключено, что подмахнули задним числом.Отдельно порадовали комментарии Муженко на тему опубликованных в России указов.Именно поэтому Муженко выкладывает "свой ответ", потому что "никак не влияет".Так он бы уже определился – это ведь не Россия запрещает на Украине советскую символику и советские названия.По этой логике, если одна из частей носит название Берлинской, то Россия претендует на Берлин и немецкие земли.Помоему кроме как на Украине, нигде особой истерики по этому поводу не наблюдалось.Ага, именно поэтому случился недавний бунт морских пехотинцев, которые не захотели избавляться от старых традиций. Причем уже в 2018-м, а не в 2014-м году.В целом, можно ожидать новых чудесных откровений на ниве военной формы "самой свидомой армии Европы", а также изгнания советской символики и названий с флагов украинских частей, что является давно назревшим шагом, так как к славному прошлому этих частей, заслуженному на полях ВОВ, нынешние обмылки воюющие с собственным народом никакого отношения не имеют. В комментариях у Муженко https://goo.gl/3rN87f злобные клоуны уже требуют декоммузировать Маргелова.

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На Украине захотели арестовать акции Газпрома в «Северном потоке»

В коллегии украинского госагентства по энергоэффективности предложили обратиться в Европейскую исполнительную службу по поводу ареста акций Газпрома в проекте газопровода «Северный поток – 1».

По словам Марии Яковлевой, входящей в украинскую госструктуру, Киев имеет шансы в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража арестовать примерно 35% акций «Северного потока – 1» из числа ценных бумаг, принадлежащих Газпрому, передает РИА «Новости».

Более того, Яковлева не исключила дальнейших исков по аресту акций Газпрома в этом проекте, если будут удовлетворены другие исковые заявления Украины к России на сумму 8-10 млрд долларов.

«Как только будут арестованы акции «Северного потока – 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», – заявила Яковлева.

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Антон Никитин

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