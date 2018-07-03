Новости Украины и Новороссии 03 июля 2018
- 12:07 Украинский Народный трибунал приговорил к пожизненному заключению Коломойского и Таруту.
- 11:49 Как хотели испортить крымскую сказку.
- 11:31 Азаров: Лишение Януковича президентского поста было абсолютно незаконным.
- 10:56 Реакция Муженко.
- 07:40 На Украине захотели арестовать акции Газпрома в «Северном потоке».
Украинский Народный трибунал приговорил к пожизненному заключению Коломойского и Таруту
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Как хотели испортить крымскую сказку
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Азаров: Лишение Януковича президентского поста было абсолютно незаконным
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Реакция Муженко
Глава Генштаба ВСУ Муженко выложил свой ответ на утвержденные названия памятные названия https://colonelcassad.livejournal.com/4290969.html для российских военных частей.
По сути, все свелось к дальнейшей "декоммунизации" армии и изгнание из нее любой советской символики. В этом плане в российской армии ряд советских названий вернулись, в Украинской их наоборот пытаются вычистить.
Можно также отметить, что наличие символики нацистских соединений, вроде того же "Азова", Муженко нисколько не смущает.
Интересно, что указ о борьбе с "коммунистической символикой" подписан 28 июня, но выложен только после пубилкации новых названий для российских частей. Не исключено, что подмахнули задним числом.
Отдельно порадовали комментарии Муженко на тему опубликованных в России указов.
1. Українське військо має власні військово-історичні традиції і дії Росії ніяким чином на нас не впливають.
Именно поэтому Муженко выкладывает "свой ответ", потому что "никак не влияет".
2. Своїми рішеннями росіяни продовжують свою давню традицію – красти чужу історію та славу.
Так он бы уже определился – это ведь не Россия запрещает на Украине советскую символику и советские названия.
3. Це маркування території та озвучування претензій на землі інших народів, до яких Росія немає ніякого відношення.
По этой логике, если одна из частей носит название Берлинской, то Россия претендует на Берлин и немецкие земли.
4. Це чіткий сигнал нам і світу, що агресор не збирається зупинятись на Донбасі та Кримі. Він також спрямований на мобілізацію проросійських сил на території України.
Помоему кроме как на Украине, нигде особой истерики по этому поводу не наблюдалось.
5. Традиції сучасної російської армії – це дивна суміш російсько-імперських і радянських міфів. Для Збройних Сил України усвідомленням цього став 2014-й, коли кожний з нас зробив свій вибір.
Ага, именно поэтому случился недавний бунт морских пехотинцев, которые не захотели избавляться от старых традиций. Причем уже в 2018-м, а не в 2014-м году.
В целом, можно ожидать новых чудесных откровений на ниве военной формы "самой свидомой армии Европы", а также изгнания советской символики и названий с флагов украинских частей, что является давно назревшим шагом, так как к славному прошлому этих частей, заслуженному на полях ВОВ, нынешние обмылки воюющие с собственным народом никакого отношения не имеют. В комментариях у Муженко https://goo.gl/3rN87f злобные клоуны уже требуют декоммузировать Маргелова.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
На Украине захотели арестовать акции Газпрома в «Северном потоке»
В коллегии украинского госагентства по энергоэффективности предложили обратиться в Европейскую исполнительную службу по поводу ареста акций Газпрома в проекте газопровода «Северный поток – 1».
По словам Марии Яковлевой, входящей в украинскую госструктуру, Киев имеет шансы в рамках взыскания с России долга по решению Стокгольмского арбитража арестовать примерно 35% акций «Северного потока – 1» из числа ценных бумаг, принадлежащих Газпрому, передает РИА «Новости».
Более того, Яковлева не исключила дальнейших исков по аресту акций Газпрома в этом проекте, если будут удовлетворены другие исковые заявления Украины к России на сумму 8-10 млрд долларов.
«Как только будут арестованы акции «Северного потока – 1» и начата процедура возмещения, если Европа объединится и выскажет единую позицию, я думаю, России нечего будет делать», – заявила Яковлева.
Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.
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