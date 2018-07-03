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На Руси две проблемы. Но не дураки и дороги

19:09. 3 июля 2018 Просмотров - 36 Один комментарий Опубликовал:

В эфире Школы Здравого Смысла руководитель проекта «Антименеджмент» Андрей Иванов

Чем опасна бессистемность управления? Почему у нас так мало специалистов, способных создать условия для труда, при которых человек делает всё по доброй воле? Какая мотивация должна быть у людей для успешной работы? Когда мы научимся завершать начатое дело? Как построить суперсистему управления? Почему развитие технологий сегодня значительно опережает развитие человека? Почему макроэкономическая система сегодня разбалансирована? Как выйти на новые мировоззренческие стандарты и создать оптимальные условия для жизни? Реально ли встроить в нашу экономику общинную модель? Станет ли артельный принцип во главу новой этики взаимоотношений? Почему нас заставляют забыть советский опыт, опередивший своё время на 100 лет?

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Андрей Иванов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

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    Вячеслав 3 июля 2018 в 19:13 Ссылка Пометить
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    Проблема и у Руси, и у остального человеческого сообщества одна – наличие общего врага – малого народца с большими присосками… У него одна цель – уничтожить нашу планету и перейти на следующую…

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