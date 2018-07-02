Сводки от ополчения Новороссии 02 июля 2018

Неделю назад украинские военные попытались провести наступление на позиции ополченцев ДНР под Мариуполем. Атаки ВСУ были отбиты. Столкновения шли всего в нескольких километрах от села Саханка, где живут дети, за судьбами которых продолжает следить Царьград

Вести из самой южной части линии разграничения сил ВСУ и ДНР не часто попадают в топы новостей СМИ. Это 100 километров от Донецка, и доехать корреспондентам туда, в районы прифронтовых сел, не так просто. А между тем, только за последние две недели пятеро мирных жителей Саханки получили ранения.

Об этом Царьграду сообщил главврач районной Новоазовской больницы Александр Маронченко.

Ученица школы села Саханка Донецкой области Неля. Фото: Телеканал «Царьград»

По его словам, таких массированных атак не было уже давно. В прошлое воскресенье украинские военные целенаправленно обстреливали Саханку в течение трех часов. Один из жителей, в чей дом угодил снаряд, получил множественные осколочные ранения лица и проникающее — глаза. Его срочно эвакуировали в Донецк.

Газоснабжение успевают восстанавливать только потому, что в Саханке живет сотрудник Донбасс-газа. Но электричества по-прежнему нет. Линии элекропередач украинские военные уничтожают в первую очередь. О холодильниках и о летних каникулах жителям Саханки пришлось забыть.

«У нас с 2015 года начали стрелять, когда мне было 6 лет, — рассказал Царьграду девятилетний Даня. — Первый раз, когда стреляли, пули свистели повсюду. Потом мы шли в подвал, там спали. Когда начали стрелять, я зашел в хату и сказал папе, что стреляют, а сам просто гулял в хате.

Я не плакал вообще. Я тогда маленький был, чувствовал, что очень сильно стреляли и за всех боялся. Думал, когда они уже перестанут стрелять? Мы лежали в подвале три часа, пока украинцы стреляли».

Село Саханка находится всего в нескольких километрах от Азовского моря. В мирное время люди здесь жили, как в своем маленьком раю: цветущие сады абрикосовых и персиковых деревьев, мед, курортное морское побережье. Четвертый год вместо каникул на пляже учащиеся Саханкинской школы сидят по подвалам. Лишь изредка энтуазиасты-родители на свой страх и риск вывозят детей на побережье или, как в эти выходные, в аквапарк Донецка.

«Ситуация очень тяжелая, — прокомментировал и. о. главы Новоазовского района Анатолий Яновский. — Честно сказать, вывоз детей мы сильно не хотим планировать, потому что это ж непредсказуемо. Линия очень близка, варвары смотрят с той стороны, они же не видят, кто в автобусах.

Мы деток вывозим в самом крайнем случае. От поселка нашего курортного Седого до линии соприкосновения с силами ВСУ — 25 км. Расстояние очень маленькое, а как два разных полушария, там люди отдыхают, купаются. А у нас в Саханке детки под обстрелом».

Ученик школы села Саханка Донецкой области Даня. Фото: Телеканал «Царьград»

После того как школу в Саханке украинцы разбомбили первый раз, семья Дани уехала в Новоазовск. Но теперь мальчик продолжает ездить учиться в Саханку, иначе в Новоазовске ему пришлось бы начинать второй год заново.

«Помню, у нас был урок математики, — продолжил свою историю Даня. — Мы сидели, сложные примеры решали: 800 плюс 350. Это 1250, я очень хорошо решаю примеры. Начали стрелять возле школы.

Прилетел такой большой, вот такой снаряд (показывает), мы его услышали: он летел, ни в кого не попадал. Прилетел и прямо в дерево врезался. Дерево упало».

Очень стеснительная и красивая одноклассница Дани, Неля осталась жить в Саханке с женской половиной своей семьи: со старшей сестрой Женей, с бабушкой и мамой.

«Когда сильно стреляют, все не идут в школу, — рассказала Неля. — Мы сидим в доме и к окнам не приближаемся. Я немножко побаиваюсь. Когда автомат стреляет — это не сильно, а вот когда гранаты — это очень сильно. Гранаты, они взрываются, автоматы — они, как пульки маленькие».

Папа Нели ушел на войну, отец Дани работает в окрестных селах спасателем: от огня киевских карателей дома в Новоазовском районе полыхают часто.

«Прошлый раз сюда украинские танки заехали, школу разбомбили, — вспомнил Даня. — Один раз бабахнули, я вышел, увидел — во-от такой танк был! Это украинский танк, он ехал вперед один, потом второй приехал. Там было по три человека, который целит, который едет и который стреляет.

Они ехали на нас, чтобы разбомбить школу полностью. Потому что это ж раньше была украинская школа. Теперь русская».

В тот день снаряд прилетел в школьную столовую. Как вспомнил Даня, перемена кончилась, и все, к счастью, успели к тому времени пообедать. Родной дом мальчика в Саханке находится совсем рядом с многострадальной школой. Но ребенок не был там уже давно. Даня мечтает когда-нибудь рвануть на велосипеде туда, где прошло его мирное детство, где остались любимые котики Васька и Сенька, о которых мальчик беспокоится: выжили под обстрелами, или нет. А еще у него была собака Барон, с которой Даня до войны так любил играть в лошадку.

«Когда закончится война, я поеду домой, вот только велосипед родители привезут. Потому что надо все проверить, что там случилось, пока меня не было. Сейчас я не могу поехать, потому что там сильно стреляют. И мама с папой запрещают мне туда ехать. Тем более, что дорогу не помню, забыл уже. Там надо ехать вперед, потом направо, потому что ямы повсюду, надо сбоку объезжать их».

«Дорогу не помню, потому что ямы повсюду»… Фото: Телеканал „Царьград”

Под ямами маленький Даня имеет в виду воронки от снарядов и мин. Что стало с домом мальчика и цел ли он вообще, пока неизвестно. Слишком близко улица Дани подходит к линии разграничения, которую киевские каратели последнее время пытаются переиграть в свою пользу. Судя по участившимся обстрелам, ВСУ хотят выжить оставшихся, самых стойких жителей из родного села, сделав их жизнь невыносимой. А потом просто отжать опустевшую полуразрушенную Саханку.

«Ждем миссию ОБСЕ, — пояснил Царьграду и. о. главы Новоазовского района Анатолий Яновский. — Потому что, как показала практика по прошлому разу, как только приезжает миссия — обстрелы прекращаются, успеваем ремонтироваться, только уезжает — опять начинается обстрел. Ситуация по линии соприкосновения очень тяжелая».

Пока миссия ОБСЕ в Саханку не доехала: видимо, в их работе, по словам Яновского, слишком много бюрократии. Но скорее всего, сотрудники миссии просто не хотят слышать от жителей Саханки правду о жизни под обстрелами ВСУ.

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Трифонова Екатерина

Царьград