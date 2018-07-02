Источник: riafan.ru

Строительство трубопровода «Северный поток-2» может начаться уже этим летом. О готовности к этому заявили на днях и финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран и Алексей Миллер, глава правления российской энергетической компании «Газпром».



«Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели», — сказал Коркоран.

Он также отметил, что если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода через свои территориальные воды, компании придется изменить маршрут. Наиболее вероятным вариантом он назвал прокладку трубопровода в международных водах к северу от Дании. Коркоран подчеркнул, что это не сильно скажется на стоимости проекта.

Финансовый директор компании высказал мнение о том, что проект достаточно гибкий для изменения маршрута, только 10% которого проходит в датских водах. У компании есть определенная свобода маневра благодаря наличию пяти судов-прокладчиков.

«Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3 – 3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта», — резюмировал он.

Миллер высказался в том же духе.

«Укладка морского участка «Северного потока-2» начнется строго по графику — летом текущего года. Есть вопрос по выдаче разрешения Данией. Но есть и план решения данного вопроса», — заявил глава правления «Газпрома».

Строительство газопровода стало яблоком раздора между политическими силами не только в Европе, стран которой стройка касается самым непосредственным образом, но и во всем мире. Различные политические силы США не замедлили продемонстрировать свою позицию по поводу газопровода. Хотя в итоге обошлось без столь любимых американцами санкций, позиция, в целом, осуждающая. Газопровод, дескать, может угрожать европейской энергонезависимости. И, конечно, Америка очень переживает за благополучие украинских граждан.

Впрочем, США давно известны тем, что когда речь заходит об энергоносителях, интересы народов, живущих за тысячи километров от Вашингтона, вдруг делаются крайне важными. Иногда результатом становится отправка в гости к этим народам армия США.

Интерес Америки, разумеется, на самом деле заключается в том, что соглашаясь на прокладку второго «Северного потока», Европа делает выбор в пользу российского, а не американского газа, который обошелся бы дороже. Да и быть марионетками штатов, судя по всему, европейцам надоедает все больше.

Что же до противников строительства на европейском континенте, то в первых рядах, разумеется, Украина. Оно и понятно, по ее территории проходит важнейшая часть газовой магистрали, обеспечивающей в настоящее время более трети транзита российского газа в Европу.

И, если труба не будет работать, то вся система Порошенко может рухнуть. Ведь без «газовых» денег Киев вряд ли сможет выполнять социальные обязательства перед собственными гражданами. Ни для кого не секрет, что средства, вырученные с перекачивания газа, идут не на эксплуатацию проржавевшей магистрали, а на компенсацию дешевых тарифов для населения.

«Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным», – комментирует ситуацию Алексей Миллер.

С реализацией такого крупнейшего инфраструктурного проекта, как «Северный поток – 2», украинская ГТС российскому поставщику станет просто не нужна. Она не только стара и требует капитального ремонта, но еще и опасна. Не только в силу той же старости (достаточно вспомнить взрыв, прогремевший на объекте газопровода в 2014 году), но и в силу сложившейся обстановки в государстве, в котором, того и гляди, разразится новый Майдан.

Впрочем, Петр Порошенко заверил Евросоюз, что Украина является очень надежным поставщиком. В подтверждение её надежности, он упомянул о своей популистской и достаточно бессмысленной инициативе под девизом «Прикрути». Над ней, в свое время, успели посмеяться даже сами украинцы. А заключалась она в добровольном отказе от «лишнего» тепла в домах населения. Дескать, таким образом «Незалежная» сможет обеспечить транзит достаточного объема голубого топлива в Европу, не отбирая ничего на собственные нужды. Впрочем, истерика Порошенко по поводу «Северного потока – 2» ясна, и в ней нет ничего нового.

Не касаясь пока позиции Дании, которая является последним более-менее серьезным препятствием для начала строительства, посмотрим на остальных противников прокладывания новой трубы по дну Балтики. Это, конечно, Польша. Странно было бы, если бы польские чиновники были за какую-либо русскую инициативу в Европе, пусть даже и исключительно коммерческую. Достаточно вспомнить слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, заявившего, что Россия, вероятно, не является партнером, заслуживающим доверия.

Также против строительства выступают страны Балтии и некоторые центрально- и восточноевропейские страны. По их мнению, строительство угрожает энергетической безопасности в их окрестностях. Впрочем, в отношении её распространяются сугубо собственные интересы: непосредственным соседям России и Украины выгодней получать газ напрямую, а не через Германию, куда устремится газ по дну Балтийского моря. В этом отношении показательно, что Норвегия, сама являющаяся поставщиком энергоносителей в Евросоюз, «Северный поток – 2» поддержала, указывая на его инфраструктурную важность для континента.

Что касается Дании, которая пытается разыгрывать карту экологической безопасности, достаточно вспомнить историю строительства первого «Северного потока». Тогда она тоже была против, не желая идти наперекор главному партнеру по НАТО – Соединенным Штатам. А «поток» не только построен, он ещё и «отбил» деньги, потраченные на его строительство, причем за рекордные для европейских объектов подобного масштаба сроки – 14 лет. Что ж, как заявил ещё в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «позиция Газпрома достаточно хорошо известна, она достаточно последовательна и, конечно, компания будет свои интересы защищать».

Позиция эта за четыре месяца не изменилась, а только укрепилась. И, помимо открытия в 2019 году «Северного потока – 2», компания планирует выйти на китайский рынок. Впереди – завершение магистрали «Турецкий поток». Сегодня недовольство населения стран запада антироссийскими санкциями выросло как никогда. И государства вынуждены идти по тропе сближения, достаточно посмотреть на Германию, которая является самым ярым сторонником нового трансбалтийского трубопровода.

О важности новой магистрали рассказал эксперт, общественно-политический деятель Николай Стариков:

«Ситуация следующая: ещё со времен Советского Союза газопроводы, построенные в Европе, соединяли между собой экономическими интересами европейских сателлитов – США и Советский Союз. Сегодня такая же ситуация между Европой и Россией. Америку это не устраивает, она хотела бы разрезать все эти связи. Вместо российского газа предложив свой, более дорогой сланцевый газ, который американцы собираются на танкерах привозить в Европу. Но есть проблема – он действительно более дорогой. Поэтому вместо экономических весов, на которых, конечно же, наш газ победит, американцы предлагают некие политические: «Россия плохая, она агрессор», это увеличивает зависимость Европы от России, то есть одни эмоции вместо экономических расчетов. Это одна сторона вопросов. Другая сторона вопросов – желание американцев сохранить финансирование Украины путем продолжения транзита российского газа в Европу. На сегодняшний день, примерно в год, Украина получает от прокачки нашего газа около 5 миллиардов долларов. Если газ пойдет в обход территории Украины, через «Северный поток», «Северный поток-2», через «Турецкий поток», то в итоге Украина лишится этих денег, кто-то должен ей их компенсировать. Кто, американские кураторы? Им, конечно, этого делать не хочется. Если американцы считают этот проект для себя опасным, они стараются торпедировать его со всех сторон. Ну, с российской, естественно, не получается, они пытаются торпедировать это через Данию, через Польшу, через Эстонию, через каких-то европейских политиков, которые постоянно высказываются против этого проекта, хотя, казалось бы, что в нем такого плохого. Чем позднее он будет введен в эксплуатацию, а с точки зрения Вашингтона – вообще никогда, тем больше у американцев будет рычагов влияния на европейцев, на ситуацию на Украине. Поэтому говорим о газе, говорим о трубах, а на самом деле речь идет о стрельбе в Донецке и Луганске, о человеческих жизнях, о прекращении того ужаса, который сегодня там творится».

Источник: nstarikov.ru