Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 июля 2018

Бои в нескольких км от границы Туркменистана. Афганские отряды в котле ИГИЛ

На севере Афганистана началась операция против боевиков так называемого «Исламского государства» (* запрещено в РФ). Несколько сотен военнослужащих афганского спецназа переброшены в уезд Дарзаб (провинция Джаузджан), где террористы, проведя молниеносную операции, смогли окружить свыше 120 представителей вооружённых сил и полиции страны. Отмечено, что боевики не только захватили все основные подступы к административному центру Дарзаба, но и на ряде направлений вошли в него.



Афганские СМИ сообщают, что на улицах населённого пункта лежат тела убитых афганских военнослужащих, которые никто не забирает. Боевики используют характерные методы – минируя тела погибших и ожидая того, что к ним подойдут для того, чтобы забрать. На ряде зданий засели игиловские пулемётчики, которые простреливают несколько кварталов.



События разворачиваются в нескольких километрах от границы Туркменистана.

Нужно отметить, что в 2017 году на территории приграничной афганской провинции Джаузджан и близлежащих территориях боевики ИГИЛ (*) объявили о создании так называемого «вилайата Исламского государства». Известно о том, что наибольшее представительство среди игиловцев на севере Афганистана – уйгуры, узбеки и пакистанцы. По крайней мере, именно о так национальном составе заявляют в командовании ВС Афганистана.



На данный момент известно, что попавший в террористическую блокаду Дарзаб переживает серьёзные трудности с продовольствием и медикаментами. У находящихся там военнослужащих и полицейских заканчиваются боеприпасы.



При этом существует опасность того, что рано или поздно террористы ИГИЛ* могут не ограничиться территорией Афганистана и перейти границу, например, Туркмении. Достаточно ли у Туркменистана сил и средств для того, чтобы боевиков остановить и нейтрализовать?

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Судьба именного дрона Эрдогана

В турецкой провинции Хатай разбился беспилотник "Bayraktar TB-2S", который не так давно, во время операции против курдов в Африне, самолично подписал Эрдоган.

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МОЛНИЯ: ПВО России сбивает вражеские объекты над авиабазой Хмеймим в Сирии (+ВИДЕО)

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В ночь с воскресенья на понедельник силы ПВО российской авиабазы Хмеймим снова открыли огонь и на подлёте сбили неизвестные вражеские малоразмерные объекты. Об этом вначале сообщили местные СМИ и очевидцы из близлежащего городка Джебла в провинции Латакия. Жители запечатлели вспышки в небе недалеко от военного аэродрома ВКС России. Взрывы в небе видел и слышал весь окрестный район, сирийцы активно обсуждают происшествие в социальных сетях. Военный источник рассказал «Русской Весне», что штатные системы противовоздушной обороны ВС РФ сбили вражеские беспилотники над Джеблой, они не успели приблизиться к российской авиабазе. Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье свыше десяти дронов со взрывчаткой также направлялись к нашему военному объекту, но были успешно сбиты ЗРПК «Панцирь». Обновлено Пока известно о двух беспилотниках, которые были уничтожены огнём «Панциря». Читайте также: Сенсация: Норвежские солдаты тайно сражались в Сирии за российскую армию (ФОТО)

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