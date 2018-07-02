Россия уже спасала США

Российско-американские отношения не всегда были такими горькими и напряженными, как сейчас. Во времена Гражданской войны в Америке 1861-1865гг. Россия поддерживала Союз прежде всего потому, что ее главным геополитическим врагом в то время была Великобритания, которая была на стороне Конфедерации.

Гражданская война в США (1861-1865гг) вспыхнула в апреле 1861 года, когда силы Конфедерации напали на Форт Самтер в Южной Каролине, вскоре после того, как президент США Авраам Линкольн пришел к власти. Союз 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных штатов Севера провозгласили верность Конституции США, в то время как сепаратисты Конфедеративных 11 рабовладельческих штатов Юга выступили за права Штатов использовать рабский труд.

Кроме того, США и Россия имела хорошие отношения в первой половине 19-го века, хотя они были очень разные политические системы. К 1860 году у США и России имелись схожие проблемы, и одни и те же европейские враги, и это было достаточным основанием для лояльности друг к другу.

Манифест Александра II об освобождении русских крепостных от рабства изданный в феврале 1861года так де не мог позволить России стать на сторону Южных штатов в этом конфликте.

Те американцы, которые поддерживали Союз во время Гражданской войны, были рады, что император Александр II освободил крепостных крестьян России. Он стал известен как «царь-Освободитель», в то время как Президента Линкольна американцы называли «великим Эмансипатором» за

В 1863 году Россия продемонстрировала свою добрую волю к американскому правительству, отправив флот с дружественным визитом в американские воды, вызвав различные слухи и предложения о возможном российско-американском Союзе.

В конце 1863 года российские корабли отправились в Нью-Йорк, чтобы продемонстрировать военно-морской потенциал России и ее растущую поддержку Северу. Что еще более важно, это был стратегический шаг в ожидании возможной войны с англичанами после недавнего польского восстания против российского правления. Осуществляя визиты в порты США, ВМФ России стремился передислоцировать ряд своих кораблей таким образом, чтобы они не попали в Балтийское море в случае войны в Европе.

Нью-Йорк приветствовал российский флот парадами и военные обзоры. Далее корабли направились в порты Филадельфии, Балтимора, Вашингтона и Аннаполиса и отправились на юг до Александрии. Прием, который Русские получили в Нью-Йорке и Сан-Франциско, был ошеломляющим.

На парусном клипере «Алмаз» присутствовал композитор Николай Римский-Корсаков. По легенде он написал «полет шмеля» из-за этой поездки. Он написал в письме домой: «мне скучно, и я все время слышу жужжащий ветер.» Некоторые историки полагают, что жужжание стало звуком пчел в его знаменитой композиции.

Русская эскадра встала на якорь в гавани Сан-Франциско 12 октября 1863 года. Русские были готовы сражаться в битвах, если бы им представилась такая возможность. Зимой 1863-64 гг. тучи европейских войн стихли. Россия уверено побеждала. Постепенно польское восстание было подавлено и волнение утихло. Офицеры российского военно-морского флота утверждают, что приход флота в Америку был, если не совсем, то, по крайней мере, в очень большой мере, ответственен за изменение намерений Англии военной поддержки Юга и, следовательно, за предотвращение войны.

Нет сомнений в том, что этот визит оказал большую моральную поддержку делу Союза. В то время, когда европейские державы замышляли заговор против Вашингтона. Янки чувствовали, что у них есть друг в России. Каждый воспринял этот визит как особый знак дружбы и был высоко оценен.

26 апреля 1864 года российский император заявил, что больше нет необходимости присутствия российского ВМФ в Америке. Русская эскадра в Нью-Йорке и Сан-Франциске была извещена на следующий день, о подготовке к возвращению домой.

Возможно именно Россия спасла США от унижения и, возможно, заранее проигрышной войны с Англией и Францией. Возможно сейчас не существовало бы такого государства как США.