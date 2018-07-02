Права и свободы человека — высшая ценность

В 1993 году Российская Федерация получила новую Конституцию. Мы помним, при каких обстоятельствах и каким образом она принималась и что случилось с ее предшественницей

По мнению авторов Конституции 1993 года, одним из главных ее достоинств был блок так называемых «политических прав», которые были значительно расширены взамен прав «социальных» – таких, как право на труд, образование или получение медицинской помощи.

В Конституции указано:

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» (статья 2).

Эта мысль развивается и далее в Конституции:

«Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием» (статья 18).

К сожалению, на практике часто это лишь красивые слова, и принятые на основе Конституции законы нередко наполняются прямо противоположным содержанием.

Не секрет, что большая часть человеческой истории – это борьба трудящихся за свои права, которые постоянно ограничиваются и утесняются господствующим классом. А в такой борьбе не обойтись без объединений граждан и возможности высказать властям свое мнение.

Конституция России провозглашает:

«Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений гарантируется» (статья 30).

И вслед за тем указано:

«Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование» (статья 31).

Мы видим, что обе эти статьи, особенно статья 31, могут толковаться широко, что оставляет возможность для ограничения прав граждан в зависимости от потребностей властей.

Когда Конституция РФ только принималась, ее авторы говорили нам, что право на свободу собраний в России гарантируется, и порядок осуществления этого права исключительно уведомительный, то есть не требующий предварительного разрешения. Граждане обязаны уведомить власти о проведении митинга или шествия, а власти обязаны принять все меры, чтобы общественное мероприятие прошло безопасно. Какое-то время так и было.

В 1998 году Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. На ее основе работает Европейский суд по правам человека, но и сама Конвенция является непосредственно действующей.

В Конвенции говорится:

«1. Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ…

2. Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия» (статья 10).

С ней связана следующая статья, которая так и называется «Свобода собраний и объединений»: из нее вытекает, что право на свободу слова и право на свободу собраний являются основополагающими в демократическом обществе, нужными не только гражданам, но и власти для обратной связи, и могут быть ограничены только строго в перечисленных и чрезвычайных случаях. У ЕСПЧ практика на эту тему огромная и касается не только России, но и многих других стран Европы.

В юридической литературе уведомительному порядку противопоставляется так называемый разрешительный, когда власти по каким-либо основаниям имеют право запретить общественное мероприятие до его начала. Ни в одном международном нормативно-правовом акте, ратифицированном Россией, вы не найдете ни малейшего упоминания о разрешительном порядке, только уведомительный. По мнению большинства юристов, разрешительный порядок характерен для стран с авторитарным режимом, а уведомительный – для стран с демократическим режимом. Мы постоянно слышим и читаем в СМИ, что мероприятие на было согласовано, поэтому за участие в нем было задержано столько-то человек. Между тем, как я уже сказал, вы не найдете упоминания о необходимости получения разрешения ни в Конституции РФ, ни в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ни в международных договорах и стандартах, и даже, как ни странно, ни в одном нормативном акте Российской Федерации, потому что это явно бы противоречило взятым нашей страной международным обязательствам.

Есть лишь часть 5-я статьи 5 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», положения которого фактически перечеркивают нормы Конституции, Конвенции и международных договоров и стандартов:

«5. Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) времени проведения публичного мероприятия» (статья 5).

Очевидно, что в свете ухудшения социально-политической обстановки в России, решительного наступления на права граждан право на свободу слова и свободу собраний будет иметь все более важное значение – как и будет расти стремление властей, проводящих так называемые «непопулярные реформы», не дать людям, страдающим от этих «реформ», выразить свое недовольство хотя бы каким-то значимым образом.

В этих условиях умение граждан грамотно, настойчиво и коллективно защищать свои права будет иметь не менее важное значение, чем осознание трудящимися своих коллективных, классовых интересов.