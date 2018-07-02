Лекция о геополитике и не только

Во время поездки в Красноярск меня пригласили выступить в Гуманитарном институте Сибирского Федерального университета.

Приятным сюрпризом для меня было наличие в этом ВУЗе кафедры Геополитики. Очень приятно, что изучение этой важной для понимания мировой политики дисциплины, выходит в нашей стране на новый уровень. В зале были студенты, преподаватели и просто все желающие пообщаться – вход был свободный.

О чем мы говорили, конечно, о геополитике!

00:00:00 – Что такое геополитика?

00:06:20 – Как отличить историческую правду от пропаганды?

00:08:30 – Англичане организаторы первой и второй мировой мировых войн.

00:14:30 – Почему ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) не борется против Израиля и США?

00:16:17 – Стареющее население в Китае и Европе.

00:23:23 – Могло ли руководство Украины предотвратить последствия майдана?

00:31:32 – Был ли внешний фактор в восстаниях Степана Разина и Емельяна Пугачева?

00:36:36 – О встрече Трампа с Ким Чен Ыном и выходе США из сделки с Ираном.

00:43:09 – Будет ли «вторая серия» истории со Скрипалями?

00:44:30 – Нужны ли курсы для родителей по воспитанию детей?

00:48:16 – О последних политических событиях в России.

00:52:47 – Как не проиграть информационную войну?

00:58:48 – О событиях в Армении.

01:03:20 – Оценка работы российской дипломатии на постсоветском пространстве.

01:05:55 – Как подготовить себя к госслужбе?

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Источник: nstarikov.ru