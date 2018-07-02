Что делает нас сильнее? Ответы на вопросы. Алексей Орлов и Михаил Ять. Выпуск 2

Народное Славянское радио. Ответы на вопросы слушателей.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Передача посвящена ответам на вопросы слушателей.



“Почему мы говорим, что фоновая музыка, вредна, а сами в наших видео и аудио роликах её используем?”



“Есть поговорка: Всё что нас не убивает – делает нас сильнее!

А современная цивилизация нас фактически уничтожает…

С вашей точки зрения, как нужно относиться к этой ситуации? Что думать и что делать?”



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-

