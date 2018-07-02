Что делает нас сильнее? Ответы на вопросы. Алексей Орлов и Михаил Ять. Выпуск 2
Народное Славянское радио. Ответы на вопросы слушателей.
Алексей Орлов и Михаил Ять
Передача посвящена ответам на вопросы слушателей.
“Почему мы говорим, что фоновая музыка, вредна, а сами в наших видео и аудио роликах её используем?”
“Есть поговорка: Всё что нас не убивает – делает нас сильнее!
А современная цивилизация нас фактически уничтожает…
С вашей точки зрения, как нужно относиться к этой ситуации? Что думать и что делать?”
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-