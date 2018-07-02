25 причин ПОЧЕМУ
08:17. 2 июля 2018 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Закинув ще 5 штукгрвн за сбирну Испании. Легки гроши. (с)
А между тем в параллельной украинской вселенной:
- России просто невероятно повезло.
- Судья поставил левый пенальти, а так бы испанцы показали.
- Если бы Испания была той что тогда, а не этой, что сейчас, у России бы не было шансов.
- Кадыров запугал игроков сборной Испании.
- Испанцы просто играли в футбол, а сборную Россию запугали угрозами в адрес их семей.
- Путин купил чемпионат, как корейцы в 2002-м.
- Россия выиграла только потому, что массово употребляла допинг.
- Сборная Испании не побеждает хозяев чемпионатов мира.
- Марокканцы вымотали сборную Испании и поэтому она ходила пешком.
- Во всех мировых сборных идет смена поколений, Россия подкараулила Испанию в период трансформации, другого такого шанса не будет.
- Если бы испанцы не уволили тренера перед чемпионатом, то все закончилось бы разгромом.
- Испанцы просто расслабились против слабой команды.
- Русские заплатили Моуринью, чтобы тот научил их правильно ставить "автобус".
- Судьи всегда тянут хозяев чемпионата, потому что это политика коррумпированной ФИФА.
- Если бы Путин не купил чемпионат и самую слабую группу, то этого матча вообще бы не было.
- Испанцы были обмануты безвольным проигрышем России Уругваю.
- Испания была ослаблена кризисом беженцев и сепаратизмом, игроки думали о других вещах.
- Испанское проклятие в плей-офф вернулось.
- Быстрый гол усыпил испанцев, которые думали, что этих инвалидов обыграют как угодно.
- Тренеру испанцев заплатили, чтобы он не поставил сильнейших игроков в состав.
- Это был заговор букмекеров, которые обогатились на ставках против России.
- Каталонские игроки Испании слили игру в знак поддержки Пучдемона..
- Испанцы специально проиграли, чтобы поскорее уехать из "страны-агрессора".
- Пока весь мир играет в красивый футбол, Россия грязно победила с помощью антифутбола, который осуждает мировая футбольная общественность.
- Победа России это еще один результат гибридной войны против Украины.
Источник: colonelcassad.livejournal.com