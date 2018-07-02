25 причин ПОЧЕМУ



России просто невероятно повезло.

Судья поставил левый пенальти, а так бы испанцы показали.

Если бы Испания была той что тогда, а не этой, что сейчас, у России бы не было шансов.

Кадыров запугал игроков сборной Испании.

Испанцы просто играли в футбол, а сборную Россию запугали угрозами в адрес их семей.

Путин купил чемпионат, как корейцы в 2002-м.

Россия выиграла только потому, что массово употребляла допинг.

Сборная Испании не побеждает хозяев чемпионатов мира.

Марокканцы вымотали сборную Испании и поэтому она ходила пешком.

Во всех мировых сборных идет смена поколений, Россия подкараулила Испанию в период трансформации, другого такого шанса не будет.

Если бы испанцы не уволили тренера перед чемпионатом, то все закончилось бы разгромом.

Испанцы просто расслабились против слабой команды.

Русские заплатили Моуринью, чтобы тот научил их правильно ставить "автобус".

Судьи всегда тянут хозяев чемпионата, потому что это политика коррумпированной ФИФА.

Если бы Путин не купил чемпионат и самую слабую группу, то этого матча вообще бы не было.

Испанцы были обмануты безвольным проигрышем России Уругваю.

Испания была ослаблена кризисом беженцев и сепаратизмом, игроки думали о других вещах.

Испанское проклятие в плей-офф вернулось.

Быстрый гол усыпил испанцев, которые думали, что этих инвалидов обыграют как угодно.

Тренеру испанцев заплатили, чтобы он не поставил сильнейших игроков в состав.

Это был заговор букмекеров, которые обогатились на ставках против России.

Каталонские игроки Испании слили игру в знак поддержки Пучдемона..

Испанцы специально проиграли, чтобы поскорее уехать из "страны-агрессора".

Пока весь мир играет в красивый футбол, Россия грязно победила с помощью антифутбола, который осуждает мировая футбольная общественность.

Победа России это еще один результат гибридной войны против Украины.



А между тем в параллельной украинской вселенной:

Источник: colonelcassad.livejournal.com