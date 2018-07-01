Воссоединение России с Белоруссией стало бы крупным национальным успехом
10:01. 1 июля 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Объединение с Россией было бы выгодно для Белоруссии как в экономическом, так и в социально-политическом отношении. По мнению опрошенных EADaily экспертов, это привело бы не только к расцвету сохранившейся белорусской промышленности и повышению благосостояния жителей Белоруссии, но и к объединению элит двух государств, а также к воссоединению двух частей русского народа, что, несомненно, приведет к усилению страны и сделает ее более европейской в хорошем смысле этого слова.
«После воссоединения с Россией Белоруссия со своей сохранившейся промышленностью может рассчитывать на серьезный экономический расцвет. Россия — богатая страна и в годину экономического бума, и даже в эпоху кризиса. Она осуществляет такие проекты и может производить такие инвестиции, которые маленькая Белоруссия просто не могла себе позволить. Все отлично знают, что она сейчас работает на износ, практически все товары конкурентоспособного качества отправляя в Россию.
В своем Обнинске я могу купить белорусскую индейку с черносливом, а в самой Белоруссии я её не видел ни разу. И так практически со всем. Будучи частью огромной экономической системы, Белоруссия в её рамках будет процветать, наслаждаясь отдачей от масштаба. Будучи форпостом на западном направлении, Белоруссия еще и будет наслаждаться выгодами от этого положения „моста“. Произойдет органичная интеграция военной, политической, управленческой и научной элиты, причем выходцы из Белоруссии смогут, на мой взгляд, рассчитывать на достаточно весомые карьеры, поскольку пользуются репутацией низкокоррумпированных кадров», — уверен публицист Егор Холмогоров.
При этом, по его словам, все те выгоды, которые раньше лукашенковская Белоруссия рассчитывала получить от промежуточного положения, сейчас сходят на нет. «Уровень жизни и развития в России несопоставимо выше. Даже российская бедность зачастую лучше белорусского среднего достатка. В обостряющемся внешнеполитическом положении лучше быть „чьими-то“, чем „ничьими“, территория которых используется для конфликтов. И это всё не говоря о главном: белорусы и великорусы — один народ, одна цивилизация, одна вера. Наше разделение абсолютно искусственно. Сепаратность Белоруссии ведет к выдумыванию фантомных идеологий типа „литвинизма“, форменной исторической глупости. Напротив, появление Белоруссии в одном государстве с Россией резко усилит славянское начало, от чего будет выгода для всех частей русского народа. Воссоединение с Белоруссией сможет помочь сделать саму Россию более славянским, более социальным, более в хорошем смысле слова европейским государством», — заключил эксперт.
Политолог Павел Святенков также придерживается мнения о том, что воссоединение Белоруссии с Россией было бы выгодно каждой из сторон.
«Объединение России и Белоруссии могло бы дать серьезный психологический эффект. Это был бы крупный национальный успех после распада СССР. Кроме того, белорусские производители получили бы тогда доступ на огромный российский рынок, будучи уравненными с внутрироссийскими производителями. Естественно, белорусы также были бы полностью уравнены в правах с гражданами России. Что касается России, то она бы в этом случае получила прямой выход к границе Европейского Союза, а не только через Калининградскую область, которая является эксклавом РФ. Население России в данном случае увеличилось бы на 10 млн человек — на численность населения Белоруссии», — сказал Святенков.
Воссоединение двух стран, на его взгляд, привело бы к усилению их оборонных позиций, укреплению положения на постсоветcком пространстве, решению вопросов безопасности. «Белоруссия — результат советского национального конструирования, и если она не воссоединится с Россией, ее может попытаться поставить в зависимость от себя Польша, поскольку и Украина, и Белоруссия — это кресы, восточные окраины средневекой польской империи. Но вряд ли белорусы желают для себя такого будущего», — сказал он.
Для Белоруссии, по словам политолога, возвращение в состав России привело бы к повышению уровня жизни и закрыло бы раз и навсегда вопрос тарифов на энергоресурсы. «Лукашенко ругается, говорит, что тарифы для Белоруссии должны устанавливаться как для Смоленской области, но Смоленская область — несомненная часть России, а Белоруссия является независимым государством. Если белорусские власти претендуют на то, чтобы тарифы были такими же, как и в отношении внутренних регионов России, то, может быть, им имеет смысл и с экономической точки зрения задуматься об объединении», — отметил Святенков.
Как сообщало EADaily, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассуждая об экономических показателях страны, заявил о возможности вступления Белоруссии в состав «какого-то государства». «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал он. После этого целый ряд белорусских и российских СМИ отметили, что под «каким-то государством», скорее всего, имеется в виду Россия.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com