В России вступил в силу пакет Яровой‍

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля вступили в силу антитеррористические поправки, известные как “пакет Яровой”, они касаются операторов связи и интернет-провайдеров и обязывают их хранить данные о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото и видеоматериалы.



Президент России Владимир Путин подписал “пакет Яровой” два года назад. Изначально поправки должны были вступить с 1 июля в полную силу, однако затем для мобильных операторов сделали послабления. В апреле кабинет министров утвердил порядок хранения трафика, согласно которому с 1 июля они должны не удалять телефонные разговоры и sms-сообщения клиентов в течение полугода. С 1 октября интернет-трафик должен будет храниться 30 суток, а в последующие пять лет соответствующие емкости должны наращиваться на 15% ежегодно.



Электронные сообщения в полном объеме нужно будет хранить в течение шести месяцев.



Затраты на реализацию “пакета Яровой” операторы оценивали в несколько триллионов рублей и предупреждали, что это вызовет рост тарифов. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считал, что рост составит до 90%. В связи с этим РСПП настаивал на существенном сокращении сроков и объемов подлежащей хранению информации. По мнению экспертов, также следовало исключить из подлежащего хранению трафик услуг передачи данных, которые оказываются корпоративным пользователям, а также трафик сетей связи специального назначения, замыкающийся внутри таких сетей.



Благодаря апрельскому решению правительства предполагаемые затраты снизились до десятков миллиардов рублей. В “Мегафоне” отметили, что уточненные правила учитывают мнение отрасли и являются компромиссом.



Так, МТС за пять лет планирует потратить на эти цели около 60 миллиардов рублей, “Мегафон” — 40 миллиардов, “Вымпелком” (бренд “Билайн”) — 45 миллиардов. Tele2 прогнозирует, что расходы составят десятки миллиардов рублей за два-три года. Затраты на исполнение закона, по оценкам агентства, составят 2,5-3,3% от общей выручки и 2,7-3,4% от выручки от услуг операторов связи и интернет-провайдеров.



“Ростелеком” пока не смог оценить затраты, однако, по словам главы компании Михаила Осеевского, у оператора большое количество хранилищ данных и пока инвестиции могут не потребоваться. В то же время международное рейтинговое агентство Fitch, напротив, считает, что максимальные издержки от принятия “пакета Яровой” среди телекоммуникационных компаний придется понести “Ростелекому”.



“Мы посчитали, сколько примерно объявленные затраты представляют собой от тех цифр, которые уже озвучены. По нашим оценкам, “закон Яровой” потребует увеличения капекса (капзатрат — ред.) для разных операторов на 14-23%, что довольно существенно”, — добавляли в агентстве. Затраты на исполнение закона, по оценкам Fitch, составят 2,5-3,3% от общей выручки и 2,7-3,4% от выручки от услуг компаний.



Интернет-компании свою оценку затрат не приводили, однако, как отмечает аналитик РАЭК Карен Казарян, они могут быть не по карману многим из провайдеров.



При этом “пакет Яровой” не разъясняет порядок хранения информации, содержащей персональные данные, сведений, являющихся тайной, объектов авторского права и многого другого, указывает Казарян.



Постановление кабмина предусматривает, что оператор может хранить данные как в своем хранилище, так и, с разрешения ФСБ, у другого оператора.



Требования к “средствам накопления информации” пока не обнародованы, хотя перечень производителей оборудования в целом готов и будут определяться в рамках конкурсных процедур. Сроки и последовательность ввода оборудования в эксплуатацию уточняются с ответственными органами государственной власти”, — сказали РИА Новости в пресс-службе “Вымпелкома”.



Остальные операторы “большой четверки” также приступили к закупке оборудования, несмотря на отсутствие требований.

Источник: nashaplaneta.su